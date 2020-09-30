快訊／台南公公急著到醫院看媳婦　騎車摔倒滑進客運頭部重創亡

記者林悅／台南報導

台南市東區中華東路二段，30日上午7時28分左右發生1起車禍命案，1名72歲徐姓男子騎機車行經該處，不知何故突摔車人車倒地，徐男倒地滑行約10多公尺，滑進1部大客車車底，徐男頭部重創當場死亡，台南市警一分局據報前往查處，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

▲台南市東區中華東路二段發生大客車與機車車禍命案，男騎士頭部重創當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市東區中華東路二段30日上午7時28分左右，發生1起車禍命案，據59歲林姓大客車駕駛人表示，他加完油開車要返回公司，行到該處時，發現同向1部機車不知何故突摔車，機車男騎士人車倒地，人滑入他所駕大客車車底，他聽到聲響立即停車查看，發現該男騎士倒地不起，馬上報警查處。

台南市警一分局據報馬上派員前往現場管制交通，台南市消防局救護車據報到場救援，發現72歲徐姓男子頭部重創已當場死亡，警方馬上進行勘查測繪蒐證。據死者妻子表示，死者早上前往台南市立醫院探望準備動手術的媳婦，不料騎機車返家途經該處時發生車禍。

警方初步勘查，死者陳屍地點在中華東路二段335號道路前，從地上刮地痕來看，死者摔車點距死亡點約有10多公尺，目前死者摔車原因及車禍相關案情，正由警方調查釐清中。



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