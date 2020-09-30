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潛規則曝！《甘味人生》前總監收回扣175萬　屬劣行...但判無罪

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▲三立電視股份有限公司「節目部-台灣台-戲劇中心」前總監收取回扣（圖／翻攝自《甘味人生》臉書）

▲三立電視股份有限公司「節目部-台灣台-戲劇中心」前項姓總監收取回扣（圖／翻攝自《甘味人生》臉書）

記者黃宥寧／台北報導

前三立電視節目部台灣台戲劇中心總監項姓女子，在2016到2017年監製八點檔《甘味人生》期間，被控涉收製作公司「映畫」每集5千元「顧問費」、改於監製時不刁難，取得回扣共175.5萬元，新北地檢署以涉犯背信罪起訴。但新北地院認為，項女所為雖助長回扣潛規則歪風，誠屬不該，但「顧問費」是映畫支付、自行吸收成本，三立沒損失，不符背信罪構成要件，判項女無罪，可上訴。

檢方認定，項女原負責三立委由「映畫」製作《甘味人生》的戲劇品質與進度，卻在2016到2017年間，陸續收取映畫總計175.5萬元的回扣，並要求對方將錢匯入自己公公的帳戶。

檢方偵訊時，映畫董事長郭建宏供稱，《甘味人生》開播前100集，映畫虧損很多，發現問題在項女身上，因她延宕同意劇本內容並增加拍攝人員及加戲，造成製作成本增加，因此當時不得不支付項女費用，目的是期待她未來不要有更多額外的刁難。

《甘味人生》編劇統籌賴女說，《甘味人生》開播的前2至3個月，映畫都處於虧損，因傳聞業界有類似的潛規則，就是要交付額外「顧問費」給電視台長官，而自從支付項女「顧問費」後，感覺比較沒有遭受到在執行戲劇上的困難，確實有比較順利；另名郭姓員工也證稱，公司給項女「顧問費」後，項女確實有減少不合理的要求，刁難的頻率甚至變低，戲劇製作成本確實也有下降。

項女則表示，她收的是「兼職費」，兼職分擔了映畫公司員工的編劇統籌工作，沒有職背職務收回扣背信的問題。

法官則認為，戲劇屬藝術創作非邏輯運算，項女收錢前是否刁難，收錢後是否就沒有刁難，屬個人主觀見仁見智，事實難以認定，但三立每集支付映畫131萬2500元製作費，並未因映畫另支付項女回扣，而增加製作費，此筆「顧問費」也是由映畫自行吸收，難認有損三立的財產或其他利益。

法官認為，項女收取回扣對台灣影視產業的戲劇創作及拍攝環境造成不良影響，並助長業界支付不當回扣潛規則盛行，所為誠屬不該，但背信罪要有侵害（三立）財產利益才能構成，因與成罪要件不符，故判無罪。

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