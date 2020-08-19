　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

收回扣支付心靈成長課程費、美容保養　前三總軍官遭重判12年半定讞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲前三總軍官大量收回扣，支付心靈成長課程費、美容保養，重判12年半定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

前三軍總醫院資訊管理室通信組電子資訊督導官江旺䵺，在2005到2010年間，利用職務多次向廠商收取回扣，並將回扣拿來支付心靈成長課程費、身體療程美容保養服務等費用，總計收取回扣54萬餘元。案發後江男棄保潛逃遭通緝，最後被調查局逮回。最高法院審理後，將他重判12年6月、褫奪公權5年定讞。

判決指出，原名江立夫的江旺䵺，在1985年就入伍，而後進入空軍通信電子學校研讀，為該校修班81年畢業。他在2005年5月到2010年10月間，任職國防醫學院三軍總醫院資訊管理室通信組電子資訊督導官，負有綜理督辦該院通信組辦理「ALCATEL A4400數位電話交換機系統維護案」購案計畫、合約簽擬、履約管理等法定職務權限。

但檢調單位在2011年查出，他利用職權大量向廠商收取回扣，例如自己上「伊能明子教學坊」心靈成長階段課程，課程費用分4次總金額約16萬餘元，江男就拿出課程發票，要求廠商將金額匯入指定帳戶中，賺取回扣。此外，檢方也查出他利用這種方式，大量收取回扣，內容包含支付身體療程美容保養服務費用、國際PMP專案管理師證照班課程費用、支付水電材料、冷氣安裝、購買能量棒、購買能量腰帶或支付三總教育費用等，總計收取回扣54萬餘元。檢方因此提起公訴。

法院審理時，江男坦承大多數的犯罪，但否認有浮報工程款收取回扣的狀況，並辯稱那都是廠商主動提供三總教育費用，已經納入原本的預算之中。但法院調查後，根據廠商的帳冊、供詞，認定江男確實大量收取回扣。

一審將他判刑，另外二審高等法院審理後，審酌他身為國軍軍官，擁有碩士學歷，深受國家栽培，經辦公用工程，竟不思廉潔自持，違法亂紀，收取回扣，中飽私囊，腐蝕國家社會根基，影響至深且鉅，有玷官箴，犯後為規避刑責還逃亡多年，因此重判他有期徒刑12年半、褫奪公權5年。全案再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞。

ET快訊
「踩30孩童」當人體地毯！陸大使行徑惹議　當地議員：迎賓儀式
撐不下去！誠品書店宣布下半年再關3間店
花前男友10億整形成Angelababy！8頭身正妹被毀容「
超車就被比中指！女副駕「曬照肉搜」　機車男PO行車紀錄器大逆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

正妹警壓制抓狂女帥爆！超狂背景曝光...從小跟刑警爸「衝現場」

老媽懷孕才回家離婚　失聯30年還要前夫3子女各給5937元養她

通姦除罪才獲免訴！再約人夫激吻　小三正宮互打都被判刑…只有他沒事

屏東內埔2自小客車相撞　老師、學生4人受傷

報稅驚覺自己在徐旭東飯店打過工　新北公務員怒告6業者拿他當人頭

收回扣支付心靈成長課程費、美容保養　前三總軍官遭重判12年半定讞

遭爆「偽單身」偷吃OL！型男教授反擊：「矮胖大嬸」用網美照騙人

狠父虐殺7月大女嬰埋屍爆案外案　曾性侵女同事！她喝漂白水自殺獲救

政府機關接連遭駭手法曝　調查局鎖定2大陸駭客組織透過供應鏈攻擊

深夜溜出門賭博…她見鳳山警破門「嚇到心律不整」！求別告訴孩子：怕沒面子

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

正妹警壓制抓狂女帥爆！超狂背景曝光...從小跟刑警爸「衝現場」

老媽懷孕才回家離婚　失聯30年還要前夫3子女各給5937元養她

通姦除罪才獲免訴！再約人夫激吻　小三正宮互打都被判刑…只有他沒事

屏東內埔2自小客車相撞　老師、學生4人受傷

報稅驚覺自己在徐旭東飯店打過工　新北公務員怒告6業者拿他當人頭

收回扣支付心靈成長課程費、美容保養　前三總軍官遭重判12年半定讞

遭爆「偽單身」偷吃OL！型男教授反擊：「矮胖大嬸」用網美照騙人

狠父虐殺7月大女嬰埋屍爆案外案　曾性侵女同事！她喝漂白水自殺獲救

政府機關接連遭駭手法曝　調查局鎖定2大陸駭客組織透過供應鏈攻擊

深夜溜出門賭博…她見鳳山警破門「嚇到心律不整」！求別告訴孩子：怕沒面子

「帶人要帶心」　陳景峻酸柯文哲：一人引導早晚被看破手腳

北宜高鐵勝出機率大！林佳龍曝「3大優勢」：環保、運能、觀光都更好

俄國新冠疫苗10月上市！普丁：已有20個國家搶購10億劑

牛隻猛衝狠撞！獸醫施打牛結節疹疫苗…遭牽繩拉4公尺輕微腦震盪

里拉德「關鍵36呎三分」對手也讚嘆　美記稱「拓荒者史上最強老八」

捷克參院議長9/1赴立院發表演說　游錫堃：配合實施全程戴口罩

北加州電暴引發1萬公頃大火　熱浪飆破70年來全球高溫紀錄

LIVE／越南、上海「台灣輸出」確診各+1　指揮中心14時說明

檯面上狂轟！川普爆已在佛州完成「郵寄投票」：這裡的投票系統很安全

正妹警壓制抓狂女帥爆！超狂背景曝光...從小跟刑警爸「衝現場」

社會熱門新聞

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

金門遊遭丟包太武山！領隊竟喊：他們硬要出團

臨櫃存3.4萬2天後銀行來電「少給2萬」　女教師氣炸

型男教授偽單身偷吃　上市公司美女主管慘淪性、財ATM

基隆旅社5死慘案！陸戰隊軍人大屠殺成人魔

快訊／台南一中畢業生楊振杰昏迷4天醒了

優良司機用「巧克力」誘拐！3度性侵弱智女

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

桃園大圳驚見裸女屍！臉部「全潰爛」仰躺

警打右轉燈3秒後「左轉」！18歲騎士撞上倒地

清純妹18歲下海涉擄客勒贖　八大通緝找人

台南女床上詭異亡！頸部「一圈青黑」老公嚇傻

內湖民宅凌晨竄火　一家4口2人嗆傷

更多熱門

相關新聞

快訊／童仲彥詐領助理費案二審輕判3年10月

快訊／童仲彥詐領助理費案二審輕判3年10月

前台北市議員童仲彥被控利用親友名義詐領助理費12萬餘元，遭檢方依照「貪污罪」嫌提起公訴。一審將他重判7年6月，另判刑5月得易科罰金。案經上訴，高等法院二審19日宣判，仍認定童仲彥貪污有罪，但考量他詐領約5萬餘元，因此輕判3年10月。可上訴。

夫婦吞掉集資彩券頭獎300萬　輕判定讞

夫婦吞掉集資彩券頭獎300萬　輕判定讞

伸港鄉長曾煥彰涉貪　收回扣828萬被判11年

伸港鄉長曾煥彰涉貪　收回扣828萬被判11年

立委助理梁文一羈押案　高院駁回抗告

立委助理梁文一羈押案　高院駁回抗告

不顧恩情洗劫9旬母女害命　更審獲輕判

不顧恩情洗劫9旬母女害命　更審獲輕判

關鍵字：

法律人權回扣貪污三總心靈成長美容保養重判最高法院三審定讞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

失聯工讀生不幸過世　統一獅派人協助

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

即／越南新增1例台灣入境確診

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

全家加碼振興！200變600元購物金

許瑋甯婆婆驚人美貌曝光！

央視：一旦武統「首戰即終戰」

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面