收回扣支付心靈成長課程費、美容保養　前三總軍官遭重判12年半定讞

▲前三總軍官大量收回扣，支付心靈成長課程費、美容保養，重判12年半定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

前三軍總醫院資訊管理室通信組電子資訊督導官江旺䵺，在2005到2010年間，利用職務多次向廠商收取回扣，並將回扣拿來支付心靈成長課程費、身體療程美容保養服務等費用，總計收取回扣54萬餘元。案發後江男棄保潛逃遭通緝，最後被調查局逮回。最高法院審理後，將他重判12年6月、褫奪公權5年定讞。

判決指出，原名江立夫的江旺䵺，在1985年就入伍，而後進入空軍通信電子學校研讀，為該校修班81年畢業。他在2005年5月到2010年10月間，任職國防醫學院三軍總醫院資訊管理室通信組電子資訊督導官，負有綜理督辦該院通信組辦理「ALCATEL A4400數位電話交換機系統維護案」購案計畫、合約簽擬、履約管理等法定職務權限。

但檢調單位在2011年查出，他利用職權大量向廠商收取回扣，例如自己上「伊能明子教學坊」心靈成長階段課程，課程費用分4次總金額約16萬餘元，江男就拿出課程發票，要求廠商將金額匯入指定帳戶中，賺取回扣。此外，檢方也查出他利用這種方式，大量收取回扣，內容包含支付身體療程美容保養服務費用、國際PMP專案管理師證照班課程費用、支付水電材料、冷氣安裝、購買能量棒、購買能量腰帶或支付三總教育費用等，總計收取回扣54萬餘元。檢方因此提起公訴。

法院審理時，江男坦承大多數的犯罪，但否認有浮報工程款收取回扣的狀況，並辯稱那都是廠商主動提供三總教育費用，已經納入原本的預算之中。但法院調查後，根據廠商的帳冊、供詞，認定江男確實大量收取回扣。

一審將他判刑，另外二審高等法院審理後，審酌他身為國軍軍官，擁有碩士學歷，深受國家栽培，經辦公用工程，竟不思廉潔自持，違法亂紀，收取回扣，中飽私囊，腐蝕國家社會根基，影響至深且鉅，有玷官箴，犯後為規避刑責還逃亡多年，因此重判他有期徒刑12年半、褫奪公權5年。全案再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞。