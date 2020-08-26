涉逃漏稅判刑2月確定　黃健庭：司法沒還清白但選擇放下

▲前台東縣長黃健庭對於判決做出回應。（圖／翻攝黃健庭臉書）

記者楊漢聲／台東報導

26日最高法院針對黃健庭藥商回扣案作出逃漏稅判刑2個月確定黃健庭對此做出回應，表示他沒有貪汙，也沒有收回扣的問題，光是1審就延滯5年之久，心中冤屈外人無法體會，司法沒有還我完全的清白，但我選擇放下、往前走。

黃健庭在臉書貼文回應，他的案件做出判決，他有如下幾點回應，希望能跟社會各界及關心我的好朋友說明：最高法院的判決清楚說明1件事，那就是他沒有貪污。實際上這件官司延宕了10幾年，查不到任何貪污事實，每庭都判無罪，本案也早該在2017年檢方第一次不合法上訴時(依速審法規定，上訴條件不成立)，最高法院就應予以駁回，平白多走了3年的寃枉路。

黃健庭強調，媒體長期以「收回扣」來形容這案件，因為他們看的是起訴書，然而起訴書內容不等於事實。試想，他若有起訴書所指的犯罪行為，法官怎可能放過他呢？「收回扣」這個過度簡化又預設立場的說法，對他造成極大傷害。部分媒體至今持續以檢方當初起訴「非事實之內容」做為報導，混淆視聽，毀我聲譽，非常不公道，想當然爾，這與政治有關。

黃健庭說，從民間轉到地方服務，知道台東資源匱乏而樂意捐助支持的朋友，他始終感恩他們。他接受企業支援台東服務處1名助理吳道明，全台東都知道他是我的助理，絕非法官認定的人頭。至於企業端如何做帳，自己無從干涉起，更從來沒有想幫助他們逃漏稅的企圖。然而主其事的企業主管早獲無罪判決，而他的判決拖延至今，卻仍被認定幫助企業逃漏稅捐，對他極為不公。

最後黃健庭表示，這場官司，光是1審就延滯5年之久，心中冤屈外人無法體會。所幸我有信仰支撐著他，台東鄉親認識他、信任他，使他這12年間，得以贏得1次立委、2次縣長選舉，並在台東交出可以見證的治理政績。

他知道這場官司是上帝給我的磨練，雖然這個結果令人失望，司法沒有還他完全的清白，但他選擇放下、往前走，相信上帝掌管一切，並使萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。



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