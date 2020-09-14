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前台北醫院放射科主任收回扣342萬餘元　判刑6年定讞

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▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲醫師長期收受回扣，判刑6年定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

前衛福部台北醫院放射科主任張俊寧，涉嫌在任內藉採購案向特定廠商收受回扣，並協助得標，之後再利用儀器後續的維護合約、藥品採購案，持續廠商收受回扣，共計342萬餘元。一審判刑6年6月，二審改判6年，案經上訴第三審，最高法院14日駁回上訴定讞。

判決指出，張俊寧於2002年至2011年間，擔任當時的行政院衛生署台北醫院（後改名為衛生福利部臺北醫院）醫師兼放射科主任。而檢方查出，他在2008年2月到2011年間，利用醫院辦理「醫學斷層掃描儀」採購案，為特定廠商量身打造招標規格，協助特定廠商得標；此後再利用維護合約、藥品採購案等方式，持續收受回扣，總計多達342萬餘元。檢方依照「違背職務收受賄賂罪」提起公訴。

法院審理時，張俊寧坦承犯行，並將犯罪所得342萬元回扣繳回公庫。一審法院認定他只構成「不違背職務收賄罪」，變更法條，判處張男有期徒刑6年6月、褫奪公權4年。張男認為判刑過重，上訴第二審。

二審高等法院審理後，仍認定他有罪，審酌他身為醫師兼主任，卻收回扣達342萬餘元，時間長達多年，嚴重損害素有崇高評價的醫界聲譽；惟張男已坦白犯行、並繳回犯罪所得，顯已知錯，因此高院改判刑6年、褫奪公權3年。全案再上訴第三審，最高法院14日駁回上訴定讞。

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