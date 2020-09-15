三立內鬼案／《戲說台灣》監製訴求僱傭關係存在再敗訴

▲三立電視台日前爆發高層收回扣案。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

三立電視台日前爆發多名管理高層長期向廠商收取回扣案件，公司多位副總陸續去職，甚至有人被依照背信罪嫌提起公訴。其中知名節目《戲說台灣》的監製傅沛筠也傳出向廠商收取每集5000元的回扣，而遭三立免職。傅女不滿，起訴請求確認與三立間的僱傭關係仍存在，一審敗訴，她上訴二審後，高院仍判她敗訴。可上訴。

傅沛筠自1999年任職三立電視台擔任《戲說台灣》監製，節目自2001年7月30日開始，以每天30分鐘的帶狀性戲劇方式播出，搜羅臺灣各地鄉野故事，製作出趣味且富教化意義的系列故事劇集，為台灣最長壽的古裝電視劇系列，成為三立電視台招牌戲劇之一。

不過三立電視台2017年間傳出管理層向廠商收回扣弊案，前副總莊文信等人相繼去職，節目部台灣台戲劇中心總監項德純甚至被依照「背信罪」嫌提起公訴。傅女也捲入收回扣弊案中，經過公司清查，發現她向3家委外製作公司每集收回扣5000元，合計595萬元，公司除了將她免職以外，並移送法辦。

刑事部分，傅女主張收受的回扣是傳播公司主動慰勞劇組的津貼，檢方採信後，給予不起訴處分。另外傅女對於遭到免職不滿，提出民事訴訟，主張三立非法解雇，請求法院確認雙方間僱傭關係仍存在。一審法院審理後，判決傅女敗訴，傅女上訴第二審。

二審高等法院審理後，15日駁回上訴，仍判決傅女敗訴。高院維持一審的認定，根據三立公司工作規則，規定員工不得接受廠商招待、餽贈或其他不正當利益，而三立公司查出傅女長年向製作公司收取不當利益，違反工作規則並終止雙方僱傭關係，解雇有理。本案仍可再上訴。