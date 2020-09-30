駕駛後方冒煙「打開一坨積水」恐怖竄火　她曝1舉動：恐炸死整車人

▲消防員即刻救援！（圖／翻攝臉書木柵社團）



網搜小組／劉維榛報導

「一個無心的舉動有可能炸死整車人！」一名公車司機妻子驚呼，日前老公開車開到一半，聞到陣陣燒焦味，隨後有乘客反映變電箱冒煙，才發現裡面積水。驚險的是，老公疏散乘客後，變電箱忽然走火，所幸噴滅火器止火，才沒有釀成更大災害。

一名女網友在臉書《木柵社團》驚恐表示，老公是一位公車司機，昨（29）日他載運乘客時，發現冷氣設備突然掛掉，接著車內瀰漫燒焦味，嚇得老公起身檢查，同時有民眾發現變電箱位置冒煙，打開蓋子驚呆，「裡面全是水！」

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就怕有隨時起火的可能性，老公當機立斷疏散所有乘客下車，豈料他回頭進一步檢查時，變電箱猛然起火，使用滅火器才撲滅火勢。慌亂過程中，所幸有機警民眾撥打119求助，消防隊也迅速抵達現場協助。

由於司機駕駛座位後方，就是變電箱的位置，而釀禍的主因，初步研判是民眾把菜類物品放在上方，一時疏忽滲水造成。對此，原PO呼籲搭乘民眾，「麻煩請不要把菜、飲料等會有水的東西放在上面，滲水進去有可能會發生無法收拾的後果！」

原PO也餘悸猶存直呼，「還好司機機靈迅速滅火，沒有發生嚴重事故！萬一變電箱爆炸呢？你／妳一個無心的舉動有可能炸死整車人，今天是很幸運都沒事，那下次呢？公共安全及降低事故發生這兩件事，大家都有責任一起維持維護。」

▲公車變電箱冒煙走火！（圖／翻攝臉書木柵社團）



文章曝光後，底下網友也嚇壞回應，「感謝告知，應該貼告示，不然誰知道，我現在才知道」、「為何這麼重要的盒子沒標示又沒加防水膠條」、「全部都水哪個乘客也太誇張了」、「下雨天時經常看到，有人把濕濕的雨傘摺傘用在上面，買菜的人塑膠袋也都是雨水，還會有沒喝完的飲料杯，如果不能放，應該清楚標示，安全第一」、「我看有些車會寫電器箱，真的要注意安全」、「建議公司貼警示貼紙，還要找比較治本的方法謝謝你提醒大家」、「電箱不會爆炸...只會短路然後霹靂啪啦走火」。