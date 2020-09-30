狠漢變衰男！國道剪車開嗆反被「8棒連K」倒地　警開罰+2罪法辦

記者游宗樺、陳雕文／新北報導

一輛小貨車29日晚間8點多行經國道1號北向33.6公里處，遭一輛轎車攔停，壯碩的轎車駕駛帶著殺氣步向小貨車，但小貨車駕駛也不是省油的燈，掏出了球棒彌補瘦小的身材並率先發動攻擊，轎車駕駛痛到哀哀叫，伸手嘗試奪棍，兩人不顧身旁呼嘯而過的車輛，在國道上扭打成團，最後都被警方法辦。

據了解，該部轎車原行駛在國道1號往北銜接台65快速道路的匝道上，不久便打右轉方向燈直接變換車道擋下白色小貨車，小貨車陸姓駕駛（37歲）發現去路被擋住後，身材較瘦小的他拿出球棒跳下車子，看到邱姓轎車駕駛走近（35歲）便一陣猛打，邱男挨棍後也不甘示弱試圖奪棒，雙方在地上扭打成一團，後方目擊者將行車畫面上傳臉書，引發網友熱烈討論。

網友在影片底下紛紛留言「不管誰輸誰贏最後都兩敗俱傷，因為兩車都違規了」、「開貨車開了一整天、累的時候拿球棒下車揮一揮活動活動筋骨也是不錯的選擇！」、「難得看到真正打鬥， 相信他們能變好朋友」。

國道警察第一大隊表示，警方於8時9分獲報，國道1號北向33.6公里處發生行車糾紛案件，邱男駕駛自小客車將陸男所開的小貨車攔停後，遭陸男持球棒痛毆，雙方進而扭打成一團，2人均因此受傷。

警方獲報後7分鐘內趕抵現場，立即將雙方隔開帶回偵辦，訊後2人均依公共危險罪移送法辦，另外邱男攔車行為涉及危險駕車，將開罰6千到2萬4罰鍰，並吊扣牌照3個月與強制參加道安講習，涉及刑法強制罪部分將依法究辦。由於雙方皆互提傷害告訴，全案將一併移送地檢署偵辦。