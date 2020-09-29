陸外交部新增部長助理　吳江浩分管涉「港澳台」外交事務

▲吳江浩曾任中國大陸駐斯里蘭卡大使。（圖／取自央視國際在線 ）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸外交部領導階層近期頻繁異動。據其官方網站「主要官員」29日更新訊息顯示，原大陸外交部亞洲司司長吳江浩，已任部長助理，他將分管亞洲地區、邊界與海洋和涉港澳台外交事務。

值得注意的是，就在前兩天9月27日，大陸外交部「組織機構」更新，亦新增由前外交部新聞司參贊蔣小燕，出任第四位新聞司副司長，外界也關注她是否會成為下一位「女戰狼」發言人。

▲大陸外交部新聞司副司長蔣小燕。（圖／取自中國駐蘇里南使館網站）

公開資訊顯示，吳江浩，1963年9月生，湖南桃源人，經濟學碩士，1984年進入大陸外交部後，主要在亞洲司工作，並曾派駐日本、斯里蘭卡，任駐斯里蘭卡特命全權大使。

若以主要領導階層來看，今年大陸外交部人員異動已「兩進一出」，包括8月31日，任命前駐土耳其大使鄧勵為外交部部長助理、免去陳曉東外交部部長助理職務，後陳曉東9月23日成為新任駐南非大使。

隨吳江浩成為大陸外交部第三位部長助理，其他領導階層包括副部長樂玉成、副部長馬朝旭、副部長羅照輝和部長助理劉顯法、鄧勵的分管事務也有些微調整，只有副部長鄭澤光和秦剛分管事務沒有變。

另一方面，大陸外交部包括發言體系在內的新聞司，近期也屢有異動，包括2020年2月，副司長趙立堅首次以發言人身分亮相後，6月5日，耿爽最後一次主持記者會，並離開大陸外交部發言人、新聞司副司長職位；第32任發言人、副司長汪文斌則於7月17日亮相。

在27日的更新訊息中，蔣小燕已出任大陸外交部新聞司副司長，與現任司長華春瑩，副司長汪文斌、於敦海、趙立堅等組成一正四副格局；在此之前，她曾任駐歐盟使團發言人、駐蘇里南使館政務參贊、大陸外交部新聞司參贊等職。

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▼大陸外交部領導階層。（圖／大陸外交部網站）