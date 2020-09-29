高喊驕傲中國人挨轟　「加分上政大」...楊品驊首澄清是政策因素

▲阿美族青年楊品驊在海峽論壇演說，提及「驕傲的中國人」惹議。（圖／台青楊品驊提供）

記者任以芳／北京報導

受邀在第12屆海峽論壇演講的花蓮阿美族台青楊品驊，高喊「我來自台灣的部落，我是驕傲的中國人」，引起台灣與論壓力。多日沈默的楊品驊今（29日）在自己私人大陸社群網站先回應學歷問題。他表示，「建中當年分數線是608分，原住民身份加分是加35分（當年政策，這些幾經變動），我考610分，本來就建中。」 並且強調，加分是政策，實力是實力！

▲阿美族青年楊品驊目前只回應，學霸分數怎麼考來的。（圖／台青楊品驊提供）

阿美族台青楊品驊在海峽論談演說，強調是「驕傲的中國人」，引起台灣民眾、媒體的負面批評，背景學歷也被起底，質疑當年考上建中是靠加分。楊品驊2019年曾接受《ETtoday新聞雲》專訪，從小在部落長大，小學跟家人搬到台北，一路從建中考到政大，優秀成績無奈被同學質疑是「靠加分」錄取，讓他一度懷疑自己。如今，這段加分學歷也被公開討論。

▲阿美族台青楊品驊表示，加分只是政策，本身分數也可上建中政大。（圖／翻攝 楊品驊今日頭條個人網站）

對於外界質疑，神隱多日楊品驊在網路發表簡單回應，文章沒有著墨在海峽論壇演說，只強調「其他說明之後再好好發表。」不到100字的回應文都在解釋當年學霸分數怎麼來的。

他表示，「建中當年分數線是608分，原住民身份加分是加35分（當年政策，這些幾經變動），我考610分，本來就建中。加35變成645分，歷史可查。」楊品驊特地用括弧強調，這是當年加分政策，現在有所變動。

另外，他也解釋如何考上政大過程。內文指出，「政治大學我分數考進政大阿拉伯語文學系，加25%總分進入政大廣播電視學系（當年政大前三高分的系所）。」最後，文章強調「加分是政策，實力是實力！考不到的不要懷疑自己，也不用輕蔑別人。」不少大陸網友留言表示加油。

▲阿美族台青楊品驊多年來，努力推廣家鄉文化到北京。（圖／台青楊品驊提供）

相較過去，也有不少藝人周杰倫、吳寶春、同為阿美族羅志祥都有類似表態，未曾造成爭議。如今，兩岸時空背景複雜，成為台青赴陸發展最不該存在政治壓力。在北京打拚12年楊品驊，儘管從未在中共黨政軍工作，帶著原住民身分推廣家鄉文化，這次參加海論提及「驕傲的中國人」演說，飽受台灣與論壓力，連帶其他參與演講的台青也被放大檢視。目前，楊品驊依舊選擇沈默，沒有再進一步回應。