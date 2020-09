歐陽娜娜登陸唱《我的祖國》挨轟！他揭台灣「現實面」：哪裡錯

▲歐陽娜娜將登央視與其他歌手唱《我的祖國》。(圖/翻攝自Instagram/nanaouyang)

記者曾羿翔/綜合報導



20歲台灣女星歐陽娜娜將登上大陸央視的國慶晚會,與其他歌手合唱《我的祖國》,消息一出引起外界熱議。行政院長蘇貞昌對此則說,公眾人物到對岸去唱不適當的歌「國人自有公評」。時常評論時勢的臉書粉專「鷹之眼」28日則發文表示,大家一定要接受一個事實,「我們所熱愛的寶島台灣,已沒落下滑許久」,如果你是想進軍世界的人才,那大陸絕對是你不可能迴避掉的舞台。

發文內容提到,先不管小英總統上任時曾說過「我當總統一天,沒人需要為他的認同而道歉。」也先不管民進黨拿黨旗當台灣國旗,跑去日本唱「我的天皇」有沒有傷害到台灣人情感;歐陽娜娜只不過是一個追逐星夢的女孩,當台灣沒能力提供舞台給她時,那她去大陸的舞台,何錯之有?

▲歐陽娜娜參加央視十一晚會錄製,演唱「我的祖國」。(圖/翻攝央視)

文內也指出,「亞洲流行市場」曾是香港、台灣、日本、韓國所領導,但隨著中國國力不斷崛起、人才資金不斷湧入,中國毫無疑問已是亞洲流行市場最強悍的龍頭;現在已經不是2000年以前的台灣,「我們早已不是傲視亞洲的綜藝文化輸出國」;現在台灣就像是一個早已失去領地與財寶的落魄貴族,除了貴族範兒,其它什麼都沒有了。

針對登上大陸國慶晚會開唱,引來不少網友罵聲,歐陽娜娜28日在IG用英文寫下,「smell the sea and feel the sky’ life is wonderful.(聞著海,感受著天空,生活太美好了)」心情似乎未受到影響。

我國文化部也回應,人民若未經主管機關許可,不得與大陸人民、法人、團體或機構一起從事政治性內容的合作行為,對於台藝人前往對岸演唱不適當歌曲的事件,陸委會也已展開調查,要查明是否違反兩岸條例的相關規定,如確認違法,文化部會依法核處;最重可處新台幣50萬元。