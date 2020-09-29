歐陽娜娜登陸唱《我的祖國》挨轟！他揭台灣「現實面」：哪裡錯

▲歐陽娜娜將登央視與其他歌手唱《我的祖國》。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

記者曾羿翔／綜合報導



20歲台灣女星歐陽娜娜將登上大陸央視的國慶晚會，與其他歌手合唱《我的祖國》，消息一出引起外界熱議。行政院長蘇貞昌對此則說，公眾人物到對岸去唱不適當的歌「國人自有公評」。時常評論時勢的臉書粉專「鷹之眼」28日則發文表示，大家一定要接受一個事實，「我們所熱愛的寶島台灣，已沒落下滑許久」，如果你是想進軍世界的人才，那大陸絕對是你不可能迴避掉的舞台。

發文內容提到，先不管小英總統上任時曾說過「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉。」也先不管民進黨拿黨旗當台灣國旗，跑去日本唱「我的天皇」有沒有傷害到台灣人情感；歐陽娜娜只不過是一個追逐星夢的女孩，當台灣沒能力提供舞台給她時，那她去大陸的舞台，何錯之有？

▲歐陽娜娜參加央視十一晚會錄製，演唱「我的祖國」。（圖／翻攝央視）

文內也指出，「亞洲流行市場」曾是香港、台灣、日本、韓國所領導，但隨著中國國力不斷崛起、人才資金不斷湧入，中國毫無疑問已是亞洲流行市場最強悍的龍頭；現在已經不是2000年以前的台灣，「我們早已不是傲視亞洲的綜藝文化輸出國」；現在台灣就像是一個早已失去領地與財寶的落魄貴族，除了貴族範兒，其它什麼都沒有了。

針對登上大陸國慶晚會開唱，引來不少網友罵聲，歐陽娜娜28日在IG用英文寫下，「smell the sea and feel the sky’ life is wonderful.（聞著海，感受著天空，生活太美好了）」心情似乎未受到影響。

我國文化部也回應，人民若未經主管機關許可，不得與大陸人民、法人、團體或機構一起從事政治性內容的合作行為，對於台藝人前往對岸演唱不適當歌曲的事件，陸委會也已展開調查，要查明是否違反兩岸條例的相關規定，如確認違法，文化部會依法核處；最重可處新台幣50萬元。