　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

歐陽娜娜登陸唱《我的祖國》挨轟！他揭台灣「現實面」：哪裡錯

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼歐陽娜娜。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

▲歐陽娜娜將登央視與其他歌手唱《我的祖國》。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

記者曾羿翔／綜合報導

20歲台灣女星歐陽娜娜將登上大陸央視的國慶晚會，與其他歌手合唱《我的祖國》，消息一出引起外界熱議。行政院長蘇貞昌對此則說，公眾人物到對岸去唱不適當的歌「國人自有公評」。時常評論時勢的臉書粉專「鷹之眼」28日則發文表示，大家一定要接受一個事實，「我們所熱愛的寶島台灣，已沒落下滑許久」，如果你是想進軍世界的人才，那大陸絕對是你不可能迴避掉的舞台。

發文內容提到，先不管小英總統上任時曾說過「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉。」也先不管民進黨拿黨旗當台灣國旗，跑去日本唱「我的天皇」有沒有傷害到台灣人情感；歐陽娜娜只不過是一個追逐星夢的女孩，當台灣沒能力提供舞台給她時，那她去大陸的舞台，何錯之有？

▲▼歐陽娜娜參加央視十一晚會錄製，演唱「我的祖國」。（圖／翻攝央視）

▲歐陽娜娜參加央視十一晚會錄製，演唱「我的祖國」。（圖／翻攝央視）

文內也指出，「亞洲流行市場」曾是香港、台灣、日本、韓國所領導，但隨著中國國力不斷崛起、人才資金不斷湧入，中國毫無疑問已是亞洲流行市場最強悍的龍頭；現在已經不是2000年以前的台灣，「我們早已不是傲視亞洲的綜藝文化輸出國」；現在台灣就像是一個早已失去領地與財寶的落魄貴族，除了貴族範兒，其它什麼都沒有了。

針對登上大陸國慶晚會開唱，引來不少網友罵聲，歐陽娜娜28日在IG用英文寫下，「smell the sea and feel the sky’ life is wonderful.（聞著海，感受著天空，生活太美好了）」心情似乎未受到影響。

我國文化部也回應，人民若未經主管機關許可，不得與大陸人民、法人、團體或機構一起從事政治性內容的合作行為，對於台藝人前往對岸演唱不適當歌曲的事件，陸委會也已展開調查，要查明是否違反兩岸條例的相關規定，如確認違法，文化部會依法核處；最重可處新台幣50萬元。

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
收到小鬼中秋驚喜…女星回送「紙紮潮椅」被淚讚
伊能靜18歲兒做自己！曬粉紅紗裙「女裝照」
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日公務船擦撞台漁船！　農委會曝「新凌波236號」轉頭才撞上

李來希突然注意餐廳用美牛　王浩宇：菜單有寫而且「你點最貴的」

歐陽娜娜登陸唱《我的祖國》挨轟！他揭台灣「現實面」：哪裡錯

兩份綠營民調曝「蔡英文聲望下跌」　開放萊豬引民怨

藏「52.8億防疫經費」當私房錢？　衛福部回應了！解密2大用途

六都更名「中華台北」　吳釗燮：至少台灣不是寄託在其他國家之下

天公不作美！國慶空中預演順延　改至9/30舉行

憲法與現實巨大落差！　83%民意認知：中華民國領土「不含大陸」

衛福部稱瘦肉精安全　蔣萬安丟這3題質問陳時中

北市約聘人員涉毒仍在職　許淑華怒轟：民眾安全誰把關

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

色法鬥「痴漢笑」狂盯路過妹仔！被爸當場抓包...瞬間見鬼式垮臉

日公務船擦撞台漁船！　農委會曝「新凌波236號」轉頭才撞上

李來希突然注意餐廳用美牛　王浩宇：菜單有寫而且「你點最貴的」

歐陽娜娜登陸唱《我的祖國》挨轟！他揭台灣「現實面」：哪裡錯

兩份綠營民調曝「蔡英文聲望下跌」　開放萊豬引民怨

藏「52.8億防疫經費」當私房錢？　衛福部回應了！解密2大用途

六都更名「中華台北」　吳釗燮：至少台灣不是寄託在其他國家之下

天公不作美！國慶空中預演順延　改至9/30舉行

憲法與現實巨大落差！　83%民意認知：中華民國領土「不含大陸」

衛福部稱瘦肉精安全　蔣萬安丟這3題質問陳時中

北市約聘人員涉毒仍在職　許淑華怒轟：民眾安全誰把關

日公務船擦撞台漁船！　農委會曝「新凌波236號」轉頭才撞上

李來希突然注意餐廳用美牛　王浩宇：菜單有寫而且「你點最貴的」

歐陽娜娜登陸唱《我的祖國》挨轟！他揭台灣「現實面」：哪裡錯

中職／兄弟拚全年、統一獅爭下半季　雷艾斯對決泰迪

忘帶蛋白粉…下秒男同事超大方：我還很多　她見「蘑菇濃湯」嚇壞

美軍岩國基地「追加部署F-35」　市長霸氣表態：維持威懾力所必需

王思佳穿著遭酸「人妻沒人妻樣」！　無奈回嗆：活在什麼時代？

貓抱怨「壞姐姐拔毛」！寵物溝通1句話讓她分手　網推敲黑暗真相

一夜飆7°C！2波冷空氣「氣溫倒V」變天　20→32°C像洗三溫暖

影／中職／彭政閔引退周年　有些話想跟大家說

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

政治熱門新聞

52億防疫經費當私房錢？衛福部回應了

阿美青年喊驕傲的中國人　原民會回應了

兩份綠營民調曝「蔡英文聲望下跌」

吳釗燮：「中華台北」至少不是寄託在其他國家之下

歐陽娜娜唱《祖國》被罵！他曝現實面聲援

北市約聘人員涉毒仍在職　議員：民眾安全誰把關

徐巧芯：女性應當兵　我也願意

83%民意認為：中華民國領土「不包含大陸」

國慶空中預演順延　改至9/30舉行

陳時中「靠氣質打敗病毒」　她傻眼：他衛福部長？

李來希突然注意餐廳用美牛　王浩宇：你點最貴的

衛福部稱瘦肉精安全　蔣萬安問陳時中這3題

台日釣魚台衝突！謝長廷提3點出入待查明

達悟族服裝在金鐘獎被揶揄　蘇貞昌怒了

更多熱門

相關新聞

沙鹿店3層獨棟貓房　連假住宿首選

沙鹿店3層獨棟貓房　連假住宿首選

飼主連假出遊最放心不下的就是寵物！東森寵物雲商店日前推出寵物住宿服務，台中沙鹿店於店內2樓提供3層獨棟的貓咪套房，以及狗狗的「度假Villa房」，24小時開空調以及空曠的活動空間讓毛小孩擁有舒適的生活環境，優美採光和店員每日帶出來放風餵食，拍照、拍攝影片傳訊息報平安，讓飼主出門在外能安心旅遊，遠端看見愛寵在旅館享受帝王級服務，舒服到不想回家！

「民進黨學中國」　藍委拿歐陽娜娜比阿妹唱國歌

「民進黨學中國」　藍委拿歐陽娜娜比阿妹唱國歌

歐陽娜娜高歌《我的祖國》被罵翻！首發文曝心聲

歐陽娜娜高歌《我的祖國》被罵翻！首發文曝心聲

歐陽娜娜、張韶涵參加陸國慶！她點破關鍵：抉擇聰慧

歐陽娜娜、張韶涵參加陸國慶！她點破關鍵：抉擇聰慧

歐陽娜娜唱《祖國》若確違法最重罰50萬

歐陽娜娜唱《祖國》若確違法最重罰50萬

關鍵字：

歐陽娜娜央視大陸要聞國慶

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

伊能靜兒子做自己　曬「粉紅紗裙照」

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

雷射切割機台「突啟動」！台中技術員慘死

安心國旅每人1千元補助確定持續到10月底

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

UberEats付費會員被當盤子！雨天無外送員

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

20→32°C！　2波冷空氣倒V變天

公車底部「竄出白手」猛抓！騎士嚇傻急停

更多

最夯影音

更多
軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」
水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面