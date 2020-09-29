影／兒時曾被拿吉他砸頭！「台灣鼓王」黃瑞豐50年打10萬首歌

▲文化總會拍攝《匠人魂》系列影片，紀錄「台灣鼓王」黃瑞豐。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

有「台灣鼓王」之稱的黃瑞豐，鼓手生涯累積已超過半世紀，獲得今年第31屆金曲獎《特別貢獻獎》，文化總會也特別為他拍攝紀錄《匠人魂》影片「海上的人」，將他的精彩生涯紀錄並頒發旗幟。黃瑞豐是台灣流行樂壇第一群演唱會的巡迴樂手，一路錄製打過超過10萬首歌，可堪稱見證「時代的眼淚」。

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▲黃瑞豐一路錄製打過超過10萬首歌，可堪稱見證「時代的眼淚」。（圖／文化總會提供）



文總副會長江春男致贈黃瑞豐老師一面《匠人魂》錦旗，感謝他對台灣音樂的貢獻，提到他的鼓聲配樂，陪伴多少60年代度過無數歡慶與低潮時光，堪稱「時代的眼淚」。而文總發言人湯佩儀也表示，黃瑞豐就是「台灣電視音樂史的縮影」，50年來「打出」的歌曲作品10萬首，從老三台的「群星會」、「五燈獎」、「兒童世界」、「銀河璇宮」、「歌星之夜」等節目，到許多大咖明星專輯的錄製，包括張學友、王傑、伍思凱、高明駿、羅大佑等，都有老師參與演奏的身影。

▲文總副會長江春男致贈黃瑞豐老師一面《匠人魂》錦旗。（圖／文化總會提供）

黃瑞豐提到，「架勢可以代表著一種語言、一種腔調」，而「台灣腔」就是他特有的架勢，因為本身土生土長的音樂之路，常以台灣史融合台灣元素，呈現台灣當代流行音樂史的切面。

不過黃瑞豐的音樂之路並非從「打鼓」為起點，而是兒時父親送的一把吉他，讓他從此一頭栽進音樂世界，醉心於音樂的他，還曾讓父親一度氣到拿吉他砸他的頭，雖然如此，父親仍讓他到屏東向鍾正德老師學習，後經友人介紹，將黃老師送進樂團當學徒。

▲黃瑞豐當年從打雜開始、清潔樂器開始，摸遍也學會許多樂器。（圖／文化總會提供）

入團後黃瑞豐老師並未如想像中的苦練琴藝，而是從打雜開始，清潔樂器的同時，也摸遍所有樂器。在這段時間摸會了鋼琴、低音提琴，也吹小號、長號、薩克斯風，最後定錨於爵士鼓，「每次看我的老師在SOLO都覺得很帥！」黃老師笑著說，爵士鼓的位置最高，還有專屬Spotlight，大家都覺得很威風。

17歲的時他在澎湖海宮飯店以鼓手之姿正式出道，成為團內年紀最小的成員。在絢麗的異國秀中，繚亂於來自世界各地的樂風與樂手，培養迅速識譜的基本功。而以脫口秀為主的台中清泉岡美軍俱樂部，則為他迅速磨練鼓技及應變能力。面臨語言隔閡與排練不足，黃瑞豐依靠累積的舞台經驗與臨場反應，以眼耳偵測氛圍，找到出手下鼓點的時機，絕對不容出錯，直呼「每次登台都像上戰場！」

▲黃瑞豐獲得第31屆金曲獎《特別貢獻獎》。（圖／文化總會提供）

進入台視大樂隊後，他的鼓藝愈是精湛，這種種歷練使他後來在跟大明星們合作時，都會激發出精準又高超的想法，每每遇到臨場反應，常常會有神來一筆的鼓譜靈感，事後回想起來都覺得有趣，「當時怎麼會有這種想法！」他認為，環境的壓力可以「逼」出一個人的潛力和創造力，他謙虛的說是「時勢造英雄」。

「如果音樂是海的話，那我就是住在海邊的人；如果音樂是生活的話，那我就是生活在海上的人。」這是黃瑞豐老師對自己大半輩子與鼓為伍的註腳，從一個中學被退學，甚麼都不會年僅14歲小伙子，靠著過人的意志力與一步一腳印的學習，一路跌跌撞撞，黃瑞豐老師手中的鼓棒始終沒有停下，成就「台灣鼓王」的封號。