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昆山中秋燈會亮燈　結盟長三角文旅市場力推「夜經濟」消費

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▲2020海峽兩岸（昆山）中秋燈會花燈示意圖。（圖／大會提供）

▲2020昆山海峽兩岸中秋燈會亮燈啟動。（圖／大會提供）

記者魏有德／上海報導

2020昆山海峽兩岸中秋燈會昨（28）日晚在周莊古鎮南湖及開發區慧聚廣場同時亮燈，展開為期近一個月的視覺藝術饗宴。長三角景區夜遊聯盟於亮燈儀式上正式結盟，盼在後疫情時期，提升長三角文旅消費、刺激夜間經濟增長。國台辦交流局局長黃文濤表示，今年在疫情的影響下，兩岸民眾仍透過多種形式交流，「不管遭遇多少干擾阻礙，交流合作不能停、不能斷、不能少。」

▲2020海峽兩岸（昆山）中秋燈會花燈示意圖。（圖／大會提供）

▲周莊燈區結合古鎮水鄉，展期將長達1個月。（圖／大會提供）

周莊燈區展出時間將長達31日，在亮燈儀式上，由《憶夢》、《尋夢》、《圓夢》、《築夢》四個主題表演拉開序幕，透過江南水鄉實景沈浸式的體驗，呈現「花開同心夜周莊，兩岸同根共此時」的中秋之夜。

昆山市委書記吳新明表示，「昆山之路」的每一塊基石都銘刻著台商台胞的奮鬥足跡，「面對新冠肺炎疫情，昆山全力幫助台資企業復工復產，截至目前，新增投資18億美元（約540億元新台幣），同比增長281%，展現出強大的韌性和活力。」

▲昆山開發區慧聚廣場展出的媽祖主題花燈。（圖／大會提供）

▲昆山開發區慧聚廣場展出的媽祖主題花燈。（圖／大會提供）

昆山燈會的另一個主場為開發區慧聚廣場，展出時間歷時23日，在媽祖廟的烘托下，發揮開發區經濟發展騰飛的特色，打造一場流光溢彩的光影盛宴，形成以「兩岸情・一家親」、「慧聚同心・祈福中華」、「團圓中秋・共度國慶」三組花燈主題，共譜兩岸融合發展的華麗篇章。

燈會期間，遊客除能欣賞花燈、體驗兩岸特色外，周莊燈區將舉辦「夜嗨夜有戲」嘉年華和「神武&夜周莊」古鎮主題宣傳活動及延續台灣老街的水鄉星空音樂燒烤季，成為今年燈會的三大系列活動，再加上國風潮流快閃、拜月大典、燈會實景解謎等10多個小活動，透過時下流行元素，滿足各年齡層遊客的需求，在賞燈遊覽中提升遊客體驗，營造遊客互動氛圍，凸顯燈會的市場化效應。

開發區慧聚廣場在燈會前期則舉辦兩岸攝影展、第二屆慈善園遊會及第十屆海峽兩岸慢速壘球邀請賽，首屆「昆山媽祖杯」海峽兩岸青年花燈設計比賽活動，更是透過線上徵稿，在120位台灣青年及40名大陸青年投稿下，共徵集160件作品，經評選後，48件作品獲獎，得獎作品也在今年燈會上展出。
 

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