　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南長照人力不足　陳怡珍籲充實長照人力鼓勵年輕人投入長照職場　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議員陳怡珍指出，台南長照人力不足，應鼓勵年輕人投入長照職場。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員陳怡珍指出，台南長照人力不足，應鼓勵年輕人投入長照職場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

依據台南市社會局統計，目前全台南市長照服務的長者為20962人，現任職的居服員卻僅有2464位，市議員陳怡珍指出合理的照顧比應該是6:1，目前台南的照顧比為8.5：1，人力可說是非常緊繃。

陳怡珍說，台灣早已進入高齡化社會，需要被照顧的老人越來越多，目前任職的年齡大多介於41歲到60歲之間，佔台南整體居服員總數的65％，少有年輕人投入職場服務，應該強化居服員的福利及形象讓年輕人願意投入職場。

陳怡珍議員強調，台南現65歲以上老人人口共303218人，佔全部人口的16.15％，比率係為6都第3，光今年1至8月申請長照服務案量計有11231人。政府務必儘速解決居服員人力不足年齡層偏高的窘境，補足長照人力缺口，協助提昇居服員的專業形象，增加社會對居服員的尊重，才能讓長照工作長遠發展、永續經營。

陳怡珍指出，接到許多弱勢身障團體反映，以往租借里活動中心或社區活動中心都有減免優惠，現在卻完全依基準表收費。協會每年度皆會舉辦數場大型會務活動，需要寬敞的無障礙環境，常常需要租借里社區活動中心，現在辦一個活動光租借場地動輒就要一、兩萬塊，對於募款不易的弱勢團體來說，無疑是雪上加霜，壓力著實不小。

陳怡珍議員強調，此舉對弱勢團體來說，等於是變相調漲。使用活動中心是市民的權益，活動中心的空間本就應鼓勵民眾多加使用，不管是辦理活動或是休閒措施，都不是以營業為目的。活動中心有如地方的小型集結中心，是凝聚社區力量以及促進和諧的地方，政府應多多鼓勵使用，若用高租金來出租，造成民怨，就失去蓋活動中心的美意。加上「台南市里社區活動中心設置使用管理辦法」第16條，本就規定經認定屬公共、公益性質等活動者，得免繳納全部或部分費用。陳怡珍要求市府應儘速檢討收費標準，針對弱勢團體明訂優惠措施，以平息不便。

・開趴、消夜、嘴饞、追劇通通需要
 

ET快訊
惡逼重機...車他開的！水產行老闆「2年收28罰單」　鄰居再
劉真現身金鐘螢幕！辛龍「截下超美2瞬間」淚紀念
小鬼遺作《扛得住》上線…第一句歌詞讓網淚噴
魷魚姨求買「10片算你200」　真相超黑暗：垃圾人
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南長照人力不足　陳怡珍籲充實長照人力鼓勵年輕人投入長照職場　

清新花藝家Mandy快閃萬里國小　超療癒花束「留心」攜手敬師

台南65歲以上長者被直系親屬家暴高達72％　林燕祝：社會局要設法防制！

台南七股太陽能發電廠違法施工　郭信良要求市府展現公權力立即處理

870席專業多功能劇場　新竹國際展演中心開工

《遠見》2020全國縣市競爭力調查　竹市全國第一超越北市

宜蘭10月10日設縣70周年　林姿妙找設縣日出生縣民同慶生

苗縣立委陳超明涉賄收押　支持者祈福點燈！龍鳳宮忙撇清

屏縣小琉球聯合稽查電動自行車　25公里以上即超速

攔查拒檢衝撞員警開槍制止仍被竄逃　南警鎖定特定車輛追緝

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

男拾獲筆電報警反變竊盜嫌疑人　無奈PO網直呼：再也不雞婆！

四星飯店協理「手機閃燈」掀裙偷拍　女員工遭長年性騷：只敢跪著工作

台南長照人力不足　陳怡珍籲充實長照人力鼓勵年輕人投入長照職場　

清新花藝家Mandy快閃萬里國小　超療癒花束「留心」攜手敬師

台南65歲以上長者被直系親屬家暴高達72％　林燕祝：社會局要設法防制！

台南七股太陽能發電廠違法施工　郭信良要求市府展現公權力立即處理

870席專業多功能劇場　新竹國際展演中心開工

《遠見》2020全國縣市競爭力調查　竹市全國第一超越北市

宜蘭10月10日設縣70周年　林姿妙找設縣日出生縣民同慶生

苗縣立委陳超明涉賄收押　支持者祈福點燈！龍鳳宮忙撇清

屏縣小琉球聯合稽查電動自行車　25公里以上即超速

攔查拒檢衝撞員警開槍制止仍被竄逃　南警鎖定特定車輛追緝

羅傑叔叔VS.地獄主廚「炒飯對決」　驚人評價取代口頭禪「HaiYa」

打嗝4天！他壞壞「邊衝刺邊ㄜ」超崩潰　最後一刻…驚現神奇效果

兆元振興融資方案上路2個月　台銀核准逾500億元　3000企業受惠

意德士10月底掛牌上櫃　董座闕聖哲：兩大產品線需求強勁

能播嗎？李章宇全裸遭打碼「配大象叫聲」　誇張韓劇投訴爆了

亨利卡維爾表態「超想演007龐德」　15年前輸在太年輕！

三大名師推薦熱門潛力股！　中芯禁令受惠股、東奧概念股...6檔報你知

肝癌末期轉移腹膜　肝動脈化療+手術治療打開「活路」！

新北三峽「五寮里筍園」登革熱群聚再擴大　今又有3人確診！

2億現金超過200公斤！貧窮限制想像　富人付現買豪宅「藏謀略」

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

地方熱門新聞

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

農夫找到比人大白菇！網嚇：底下有屍？

免費蒜泥裡加料！小六女童倒醬油攪拌

桃園一牧場　發生兔子咬斷小男童手指

桃園馬路設減速平台！網見方格笑歪

全聯無印良品店　全台第一家開在嘉義

與友半夜吵架　女從三地門走到內埔迷途

將軍火音樂節15分鐘花火嗨翻全場

桃園本土登革熱再添1例　為50歲筍商

外籍泳客泳渡日月潭　讚台灣防疫

台越中秋傳說故事差很多　黃英貴有感

萬人泳渡日月潭 店家仍嘆生意掉四成

淡水行忠堂禮斗法會　侯友宜贈匾

愛河照大戰高雄人！韓粉反擊：自找的

更多熱門

相關新聞

台南65歲以上長者被直系親屬家暴高達72％

台南65歲以上長者被直系親屬家暴高達72％

台南市議員林燕祝28日在市議會社會局業務質詢指出，市長黃偉哲一再表示要打造台南市成為一個高齡友善宜居城市，然而台南市2019年家防中心家暴通報數量7千多件，65歲以上受暴就多達955件，遭直系血親施暴竟高達72％，2020年至8月老人受暴案件已有703件，社會局不能再坐視，一定要想辦法有效防制。

台南七股太陽能發電廠違法施工

台南七股太陽能發電廠違法施工

台南秋祭孔子釋奠典禮

台南秋祭孔子釋奠典禮

台南市108學年度復學率六都第一！

台南市108學年度復學率六都第一！

台南官田嘉南大圳發現2具男浮屍疑晨泳溺水

台南官田嘉南大圳發現2具男浮屍疑晨泳溺水

關鍵字：

台南長照人力陳怡珍年輕人長照職場　

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面