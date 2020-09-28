台南長照人力不足　陳怡珍籲充實長照人力鼓勵年輕人投入長照職場　

▲台南市議員陳怡珍指出，台南長照人力不足，應鼓勵年輕人投入長照職場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

依據台南市社會局統計，目前全台南市長照服務的長者為20962人，現任職的居服員卻僅有2464位，市議員陳怡珍指出合理的照顧比應該是6:1，目前台南的照顧比為8.5：1，人力可說是非常緊繃。

陳怡珍說，台灣早已進入高齡化社會，需要被照顧的老人越來越多，目前任職的年齡大多介於41歲到60歲之間，佔台南整體居服員總數的65％，少有年輕人投入職場服務，應該強化居服員的福利及形象讓年輕人願意投入職場。

陳怡珍議員強調，台南現65歲以上老人人口共303218人，佔全部人口的16.15％，比率係為6都第3，光今年1至8月申請長照服務案量計有11231人。政府務必儘速解決居服員人力不足年齡層偏高的窘境，補足長照人力缺口，協助提昇居服員的專業形象，增加社會對居服員的尊重，才能讓長照工作長遠發展、永續經營。

陳怡珍指出，接到許多弱勢身障團體反映，以往租借里活動中心或社區活動中心都有減免優惠，現在卻完全依基準表收費。協會每年度皆會舉辦數場大型會務活動，需要寬敞的無障礙環境，常常需要租借里社區活動中心，現在辦一個活動光租借場地動輒就要一、兩萬塊，對於募款不易的弱勢團體來說，無疑是雪上加霜，壓力著實不小。

陳怡珍議員強調，此舉對弱勢團體來說，等於是變相調漲。使用活動中心是市民的權益，活動中心的空間本就應鼓勵民眾多加使用，不管是辦理活動或是休閒措施，都不是以營業為目的。活動中心有如地方的小型集結中心，是凝聚社區力量以及促進和諧的地方，政府應多多鼓勵使用，若用高租金來出租，造成民怨，就失去蓋活動中心的美意。加上「台南市里社區活動中心設置使用管理辦法」第16條，本就規定經認定屬公共、公益性質等活動者，得免繳納全部或部分費用。陳怡珍要求市府應儘速檢討收費標準，針對弱勢團體明訂優惠措施，以平息不便。

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