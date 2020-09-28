台南七股太陽能發電廠違法施工　郭信良要求市府展現公權力立即處理

▲台南市議會議長郭信良等人共同會勘，發現原應停工中的工程仍在施作，郭信良議長要求市府立即處理，展現公權力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南七股鄉親陳情當地太陽能發電廠違法施工，台南市議會28日上午，由市議會議長郭信良，率領陳昆和、盧崑福、蔡秋蘭等議員，邀集副市長趙卿惠及地政、環保、工務、都發、經發、農業、法制等局處共同會勘，發現原應停工中的工程仍在施作，郭信良議長及議員們震驚大怒，要求市府立即處理，展現公權力。

郭信良議長指出，七股民眾在今年3月發現台17線路邊有工程施工，不僅占用道路，還把紅樹林、木麻黃等樹木都砍伐殆盡。一查得知該廠商在未取得施工許可、亦未完成變更編地的情況下，就大肆動工，明顯違法。雖然市府在5月到9月間持續勘查、裁罰、要求恢復原狀，廠商都置之不理，行為非常惡劣。

今日會勘後，郭信良議長與出席議員們同聲要求市府積極作為。第一、地政局應依該廠商違反區域計畫法之處，連續處分並移送法辦，並在未恢復原狀前，暫緩土地變更。第二、原有平地造林中斷，以及廠商未做綠籬和樹木移植的部分，農業局應依規定處分。第三、環保局應針對現場設施不完備及揚塵情形，依空污法處分；亦應查明是否有就地掩埋廢棄物情事，若有即移送法辦。第四、工務局應查明路權申請使用範圍，占用之處立即移送公路總局裁處。第五、由於該廠商違規情節重大，經發局應詳加紀錄，送經濟部能源局知悉，並建議能源局撤銷其施工許可。

趙卿惠副市長表示，台南市政府的公權力不容藐視，市府對違法行為不會姑息，她除了責成各相關局處立即稽查，仔細核對該廠商提出的開發計畫，也要求即時將進度告知議會各席議員，讓議員們能充分監督後續處理情形。

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