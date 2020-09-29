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市長聯盟：對台灣六都會籍因技術錯誤改變致歉

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▲▼「全球市長聯盟」將台灣6都歸類在中國大陸，如今已改正。（圖／台北市環保局提供）

▲「全球市長聯盟」將台灣6都歸類在中國大陸，如今已改正。（圖／台北市環保局提供）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電

「全球氣候與能源市長聯盟」今天表示，因資料庫更新出現技術錯誤導致台灣六個城市被錯誤分類，目前已將會籍名稱更正為中華台北，並對此錯誤誠摯致歉。

「全球氣候與能源市長聯盟」（Global Covenant of Mayors for Climate and Energy）秘書處今天以電子郵件回覆中央社記者詢問，表示週末發現有六個城市分類發生技術錯誤，主因是最近資料庫更新過程中被錯誤改變，目前已更正會籍名稱，還原為中華台北。

秘書長表示，對此錯誤以及引起的混淆表達誠摯歉意。

此外，外交部長吳釗燮今天表示，政府感謝歐洲聯盟、「地方政府永續發展委員會」（International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI）等各方，理解台灣捍衛尊嚴及與會權益的決心及堅定立場，協助即時更正台灣六都會籍名稱。

對此，歐盟氣候行動與能源總署發言人麥卡費（Tim McPhie）今天對中央社記者表示，歐盟在周末得知這項議題，由於「全球氣候與能源市長聯盟」自行負責其網站，因此是由「全球氣候與能源市長聯盟」秘書處做出決定更正其網站技術問題，修改為原先版本的會籍名稱。

「全球氣候與能源市長聯盟」近期將台灣加入聯盟的高雄市、台北市、新北市、桃園市、台南市及台中市等六都列為「中國」之下，外交部聯繫駐外館處及相關國際組織，要求聯盟依據台灣成為會員時的遞交文件名稱予以更正，6都市長也發表聯合聲明抗議。

高雄市長陳其邁今天說，市府去函要求儘速更改，他也先後致電新北市長侯友宜等人，在第一時間確定大家有一致性的立場，且六都市長一致對外捍衛主權跟國家尊嚴。改回原來註冊名稱理所當然，捍衛國家尊嚴也是市長要做的事。

 

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