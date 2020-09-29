　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

一生一次的幸福服務！艾葳精品婚紗為新人創造永恆回憶

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲艾葳精品婚紗。（圖／女子學）

▲（圖／艾葳精品婚紗）

當穿上婚紗的那刻起，周圍的空氣彷彿全都凝結為浪漫的色彩，望著眼前的另一半，理想的未來在腦海裡不斷想像播放。此時此刻，一旁的攝影師正認真地捕捉每個細微的畫面，替新人留下珍貴的幸福影像。

一張婚紗照的背後，有一群人默默地提供專業貼心的服務，使每對新人從拍婚紗到結婚當天都能順利圓滿。翻開台灣婚紗發展史，必會提到業界先驅「中視新娘世界」，領導台灣婚紗幾十年後，由二代創新成國際品牌「艾葳精品婚紗 IVY BRIDE」延續使命更向海外發展，繼續用熱忱的態度、貼心的思維在婚紗產業上發光發熱。

老品牌基礎奠定，一生奉獻給婚紗業

▲艾葳精品婚紗。（圖／女子學）

▲廖嘉今自信地說，中視新娘世界是台灣婚紗的領航者，不斷創新，造就了現今產業的榮景。（圖／艾葳精品婚紗）

艾葳精品婚紗總經理廖嘉今，是人稱「婚紗之父」也是中視新娘世界創辦人廖德盛的女兒。大學畢業後，廖嘉今很自然地進入公司任職，前期專職幕後財務管理，後期便隨制度輪調，至各大店面經營管理。將近 30 年的時間，中視集團可說是婚紗界的領航者，不僅是許多四、五、六年級生拍攝婚紗照的首選，也是當時名藝人楊麗花、陳明莉、漣漪、劉芳英等眾多明星結婚時選擇肯定的品牌，分店幾乎遍布整個大台北，共有 6 間門市，甚至禮服製作外銷歐美；日本、中東以及內銷給國內婚紗同業，全盛時期員工達 500 多人。

▲艾葳精品婚紗。（圖／女子學）

▲圖為中視新娘世界過去位於台北市昆明街的店面。（圖／艾葳精品婚紗）

然而，90 年代後隨著市場飽和與數位相機興起，加上少子化、結婚人口下降等社會結構的改變，讓當時負責中正店的廖嘉今有了品牌轉型、步入國際化的想法，便於 2000 年將店名創新為「艾葳精品婚紗 IVY BRIDE」，以英文為名，方便外國客戶的記憶，承襲過去中視的專業並規畫新視野的開創，將一生的職業歷練，全都投注於婚紗產業裡。

積極參展突破框架，吸引海外客戶

▲艾葳精品婚紗。（圖／女子學）

▲「做婚紗是既辛苦又幸福的產業。」廖嘉今感性道出一路走來的心境轉折。（圖／艾葳精品婚紗）

從幕後走到幕前，再到邁向國際化的想法，廖嘉今明白自己所面對的客群，永遠都是 25-35 歲的社會菁英者，必須持續求新求變，追隨流行市場的腳步，永保「婚紗美學的鮮度」，才能守住消費者的目光。

2003 年起廖嘉今開始拓展海外，集結業界同盟走訪香港、新加坡、馬來西亞，並發展日本、韓國等市場，推廣台灣婚紗的精緻細膩和貼心服務，邀請海外新人來台拍攝婚紗照，台灣婚紗的優質，到各國參展，所向披靡！成為海外拍婚紗照的首選聖地，成就了台灣婚紗的經濟奇蹟。此外，除了亞洲的顧客外，近幾年因口碑聲浪的累積，以及 2012 年好萊屋明星勞勃許奈德觀光代言的加持，也有越來越多來自美、加、澳洲、紐西蘭的新人選擇艾葳，間接證實廖嘉今的「國際化」概念，是非常具有前瞻性與精準度的。

照片，是化剎那為永恆的寶貴紀念

▲艾葳精品婚紗。（圖／女子學）

▲抱持著「將新人的終生大事，當成自家人辦喜事」的貼心，廖嘉今帶領艾葳成為婚紗業界中閃亮的一個星。（圖／艾葳精品婚紗）

不管是從前中視新娘的規模，到現在的單店經營，團隊始終把顧客的需求擺在第一位，秉持「高貴不貴」、「愛體貼入微」的精神，重視品質與承諾。廖嘉今強調，對每對新人來說，結婚是一生只有一次的大事，龜毛、講究是理所當然的，婚紗業者必須要站在體貼的角度，盡心完成客人的美夢，為他們留下美好的寶貴紀念。

▲艾葳精品婚紗。（圖／女子學）

▲所有的美好回憶，皆能透過鏡頭、照片，保留下那份幸福感動。（圖／艾葳精品婚紗）

除了以婚紗照作為品牌的主力銷售外，艾葳也提供個人沙龍照、個人形象照、全家福照、閨蜜照、孕婦寫真以及福祿壽照等拍攝服務。廖嘉今感性地說，在人生每個重要時刻，只有照片能化剎那為永恆，當記憶退色時翻翻舊照片，就能找回被歲月刷去的甜蜜回憶；而福祿壽照比較像是一種「準備」，我們永遠不曉得意外和明天哪個會先到來，有一張好照片能代表自己的一生形象，想想是否也是非常重要的呢？

守護世代經營理念，開發婚紗業的無限可能

▲艾葳精品婚紗。（圖／女子學）

▲面對未來，廖嘉今表示會不斷放眼國際，讓越來越多海外的朋友看見台灣婚紗的專業，並選擇來台拍照留念。（圖／艾葳精品婚紗）

如今，曾叱吒風雲的台灣婚紗領導品牌中視新娘世界，由二代創新國際品牌「艾葳精品婚紗IVY BRIDE」駐守，永續傳承品牌的理念。廖嘉今心裡知道要回到過去 25% 的市占率是不可能的，但她可以很有信心地說：「一直以來，我都用生命在保護這家店，是絕對對得起自己的。」

展望未來，廖嘉今會持續朝海外尋求發展空間，目前在美國也有成立一個簡單的聯絡處，希望能盡一己之力，讓世界各國看見台灣婚紗市場的成熟度，提升來台拍攝的意願。此外，她也積極地向政府單及各界呼籲，以台灣這麼美的風景跟海岸線，應該要蓋一些漂亮的教堂，像沖繩、關島、峇厘島等海外婚禮聖地，讓台灣也成為海外婚禮聖地之一，而非僅止於拍婚紗照。

背負著老字號的名聲、父親的傳遞以及個人的自我要求和期許，廖嘉今覺得不管再怎麼辛苦，她都深信婚紗業是份快樂的幸福產業，當看見新人洋溢出幸福笑容時，便會明白自己所做的一切，是多麼有意義啊！

延伸閱讀：

喜歡的事不一定要放首位！攝影師梨寶轉行中大尺碼直播主，用實力證明 30 歲、已婚也無需退居家庭幕後

一顆糖的奇蹟：看唐舖子創辦人葉安淇由零到一的創業歷程，從代工外銷到品牌延伸的幸福故事

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

ET快訊
育兒津貼2500元加碼到5000元　潘文忠：明年啟動
全身癢爆！1歲童指縫驚見「蟲穴道」　醫秒後退：爸媽姊都中鏢
前NBA球星慘淪街頭乞討　前東家老闆找到他暖舉被讚爆
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

小熊維尼大頭提籃、絨毛睡袍⋯21款周邊萌翻　小7全新集點10/7開跑

隱於侘寂的精心收納美學　完美接軌無印風空間

一生一次的幸福服務！艾葳精品婚紗為新人創造永恆回憶

中秋烤肉不怕臭氣纏身！「神級消臭噴霧」讓你用過就想在家囤貨！

加起來！全家開「Line群組」團購了　線上付錢、集點一次滿足

露營小白快筆記！享受好山「好水」必備神物　第一次露營就上手

中秋連假喝爆！麥當勞黑咖啡只要10元、PAUL咖啡、茶飲全買1送1

喝爆！星巴克每週買1送1、小7買3送3　10月咖啡日優惠懶人包

女生一晚要幾次？網紅街訪遇「一夜八次郎」：靠這「神物」就能很多次

蝦皮10月起調漲「部分」成交手續費多收1%　金流服務費也從0→1％

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

小熊維尼大頭提籃、絨毛睡袍⋯21款周邊萌翻　小7全新集點10/7開跑

隱於侘寂的精心收納美學　完美接軌無印風空間

一生一次的幸福服務！艾葳精品婚紗為新人創造永恆回憶

中秋烤肉不怕臭氣纏身！「神級消臭噴霧」讓你用過就想在家囤貨！

加起來！全家開「Line群組」團購了　線上付錢、集點一次滿足

露營小白快筆記！享受好山「好水」必備神物　第一次露營就上手

中秋連假喝爆！麥當勞黑咖啡只要10元、PAUL咖啡、茶飲全買1送1

喝爆！星巴克每週買1送1、小7買3送3　10月咖啡日優惠懶人包

女生一晚要幾次？網紅街訪遇「一夜八次郎」：靠這「神物」就能很多次

蝦皮10月起調漲「部分」成交手續費多收1%　金流服務費也從0→1％

嘉義殺警鄭嫌一審無罪　放出來有潛在危險！高院裁定再延押2個月

周祝瑛／恩師群像一生情

文青新景點「台東故事館」開幕　DIY僅50元、藍晒廣場有藍月電影院

劉正山：大陸軍事動作主要對美國　「台灣只是順便收割」

王志鵬／96台海危機親身經歷　返家10分鐘就被召回寫遺囑

台灣創新技術博覽會535件作品　葡萄王生技奪2金1銅

小熊維尼大頭提籃、絨毛睡袍⋯21款周邊萌翻　小7全新集點10/7開跑

宋芸樺挺「孕肚」回家：我懷孕了　爸激動問：是哪個男人！

宜蘭重大年度活動味文創商品展　勾起囡仔童年往事回憶

最狂聯名開搶！ZEGNA X FEAR OF GOD「無性別」花紗灰每件都好看

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

消費熱門新聞

邱沁宜美麗秘密！媽媽牌能量湯加養顏秘方

咖啡控喝起來！10月優惠懶人包

幸運兒是你嗎？全家花90元中千萬

中秋連假「咖啡買1送1」優惠懶人包

4大超商中秋連假優惠懶人包！

蝦皮10月起調漲「部分」成交手續費多收1%

SOU・SOU口罩！口罩特殊色盤點

全家開「Line群組」團購了！還可以線上付錢、集點

風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

台北101宣布跨年煙火照常舉辦

京都印花口罩免排隊！小7會員9/30開賣

就開在賣場內！家樂福也有火鍋店了

網紅街訪遇爆乳女神傳秘技

露營小白快筆記！好山好水神物

更多熱門

相關新聞

居家植物讓人瞬間療癒！

居家植物讓人瞬間療癒！

植物有種莫名的療癒力，總是能讓人感到放鬆、心情變得愉悅，植栽也是居家佈置中非常適宜的好幫手，不但能讓家中變得生意盎然，也能消除異味，讓空氣變得清新，另外，也能點綴居家空間，成為色彩搭配的元素之一。

《在咖啡冷掉之前》奇幻感人故事

《在咖啡冷掉之前》奇幻感人故事

2020新北女力論壇開跑　年輕女性show自己

2020新北女力論壇開跑　年輕女性show自己

王立心三代接班的心路歷程

王立心三代接班的心路歷程

台印混姊妹回台創業　推美式糕點

台印混姊妹回台創業　推美式糕點

關鍵字：

女子學轉型創業女力婚紗二代

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳給國庫方法曝

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

《玩很大》悄換YT封面照！

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面