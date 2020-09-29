一生一次的幸福服務！艾葳精品婚紗為新人創造永恆回憶

▲（圖／艾葳精品婚紗）



當穿上婚紗的那刻起，周圍的空氣彷彿全都凝結為浪漫的色彩，望著眼前的另一半，理想的未來在腦海裡不斷想像播放。此時此刻，一旁的攝影師正認真地捕捉每個細微的畫面，替新人留下珍貴的幸福影像。

一張婚紗照的背後，有一群人默默地提供專業貼心的服務，使每對新人從拍婚紗到結婚當天都能順利圓滿。翻開台灣婚紗發展史，必會提到業界先驅「中視新娘世界」，領導台灣婚紗幾十年後，由二代創新成國際品牌「艾葳精品婚紗 IVY BRIDE」延續使命更向海外發展，繼續用熱忱的態度、貼心的思維在婚紗產業上發光發熱。

老品牌基礎奠定，一生奉獻給婚紗業

▲廖嘉今自信地說，中視新娘世界是台灣婚紗的領航者，不斷創新，造就了現今產業的榮景。（圖／艾葳精品婚紗）

艾葳精品婚紗總經理廖嘉今，是人稱「婚紗之父」也是中視新娘世界創辦人廖德盛的女兒。大學畢業後，廖嘉今很自然地進入公司任職，前期專職幕後財務管理，後期便隨制度輪調，至各大店面經營管理。將近 30 年的時間，中視集團可說是婚紗界的領航者，不僅是許多四、五、六年級生拍攝婚紗照的首選，也是當時名藝人楊麗花、陳明莉、漣漪、劉芳英等眾多明星結婚時選擇肯定的品牌，分店幾乎遍布整個大台北，共有 6 間門市，甚至禮服製作外銷歐美；日本、中東以及內銷給國內婚紗同業，全盛時期員工達 500 多人。

▲圖為中視新娘世界過去位於台北市昆明街的店面。（圖／艾葳精品婚紗）

然而，90 年代後隨著市場飽和與數位相機興起，加上少子化、結婚人口下降等社會結構的改變，讓當時負責中正店的廖嘉今有了品牌轉型、步入國際化的想法，便於 2000 年將店名創新為「艾葳精品婚紗 IVY BRIDE」，以英文為名，方便外國客戶的記憶，承襲過去中視的專業並規畫新視野的開創，將一生的職業歷練，全都投注於婚紗產業裡。

積極參展突破框架，吸引海外客戶

▲「做婚紗是既辛苦又幸福的產業。」廖嘉今感性道出一路走來的心境轉折。（圖／艾葳精品婚紗）

從幕後走到幕前，再到邁向國際化的想法，廖嘉今明白自己所面對的客群，永遠都是 25-35 歲的社會菁英者，必須持續求新求變，追隨流行市場的腳步，永保「婚紗美學的鮮度」，才能守住消費者的目光。

2003 年起廖嘉今開始拓展海外，集結業界同盟走訪香港、新加坡、馬來西亞，並發展日本、韓國等市場，推廣台灣婚紗的精緻細膩和貼心服務，邀請海外新人來台拍攝婚紗照，台灣婚紗的優質，到各國參展，所向披靡！成為海外拍婚紗照的首選聖地，成就了台灣婚紗的經濟奇蹟。此外，除了亞洲的顧客外，近幾年因口碑聲浪的累積，以及 2012 年好萊屋明星勞勃許奈德觀光代言的加持，也有越來越多來自美、加、澳洲、紐西蘭的新人選擇艾葳，間接證實廖嘉今的「國際化」概念，是非常具有前瞻性與精準度的。

照片，是化剎那為永恆的寶貴紀念





▲抱持著「將新人的終生大事，當成自家人辦喜事」的貼心，廖嘉今帶領艾葳成為婚紗業界中閃亮的一個星。（圖／艾葳精品婚紗）

不管是從前中視新娘的規模，到現在的單店經營，團隊始終把顧客的需求擺在第一位，秉持「高貴不貴」、「愛體貼入微」的精神，重視品質與承諾。廖嘉今強調，對每對新人來說，結婚是一生只有一次的大事，龜毛、講究是理所當然的，婚紗業者必須要站在體貼的角度，盡心完成客人的美夢，為他們留下美好的寶貴紀念。

▲所有的美好回憶，皆能透過鏡頭、照片，保留下那份幸福感動。（圖／艾葳精品婚紗）

除了以婚紗照作為品牌的主力銷售外，艾葳也提供個人沙龍照、個人形象照、全家福照、閨蜜照、孕婦寫真以及福祿壽照等拍攝服務。廖嘉今感性地說，在人生每個重要時刻，只有照片能化剎那為永恆，當記憶退色時翻翻舊照片，就能找回被歲月刷去的甜蜜回憶；而福祿壽照比較像是一種「準備」，我們永遠不曉得意外和明天哪個會先到來，有一張好照片能代表自己的一生形象，想想是否也是非常重要的呢？

守護世代經營理念，開發婚紗業的無限可能

▲面對未來，廖嘉今表示會不斷放眼國際，讓越來越多海外的朋友看見台灣婚紗的專業，並選擇來台拍照留念。（圖／艾葳精品婚紗）

如今，曾叱吒風雲的台灣婚紗領導品牌中視新娘世界，由二代創新國際品牌「艾葳精品婚紗IVY BRIDE」駐守，永續傳承品牌的理念。廖嘉今心裡知道要回到過去 25% 的市占率是不可能的，但她可以很有信心地說：「一直以來，我都用生命在保護這家店，是絕對對得起自己的。」

展望未來，廖嘉今會持續朝海外尋求發展空間，目前在美國也有成立一個簡單的聯絡處，希望能盡一己之力，讓世界各國看見台灣婚紗市場的成熟度，提升來台拍攝的意願。此外，她也積極地向政府單及各界呼籲，以台灣這麼美的風景跟海岸線，應該要蓋一些漂亮的教堂，像沖繩、關島、峇厘島等海外婚禮聖地，讓台灣也成為海外婚禮聖地之一，而非僅止於拍婚紗照。

背負著老字號的名聲、父親的傳遞以及個人的自我要求和期許，廖嘉今覺得不管再怎麼辛苦，她都深信婚紗業是份快樂的幸福產業，當看見新人洋溢出幸福笑容時，便會明白自己所做的一切，是多麼有意義啊！

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