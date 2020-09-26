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可以剛強也可以柔軟！嘉新企業執行長王立心三代接班的心路歷程

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▲嘉新企業團執行長王立心。（圖／女子學）

▲（圖／John Yang攝影，王立心、人之初產後護理之家提供）

所謂的「既定印象」，到底是從何處產生的？是社會灌輸的教育模式，還是我們內在不敢承認的隱性觀念？是個人的價值觀也好，或是本身的感受也罷，對於某些人、某些事物，時常在還沒接觸前就先投以主觀意識。

在與嘉新企業團執行長王立心 Liz 訪談前，我們原先也是抱著類似的舊有觀點，來看待「接班」的角色。直至專訪當天，聽著俐落大方又不失親切的 Liz 娓娓道來身為三代接班的歷程和心境轉折，無形中似乎正引領著我們，走出那條隱藏於虛實間的繩索。

4 年水泥蓋廠經歷，用實戰學習凝固接班的地基

▲嘉新企業團執行長王立心。（圖／女子學）

▲在江蘇鎮江造廠的 4 年，讓 Liz 全然了解了水泥的運作和各種「眉角」的應對。（圖／John Yang攝影，王立心、人之初產後護理之家提供）

大二，對一般大學生來說最青春無敵、隨心所欲的時候，Liz 就接到外公張敏鈺（嘉新水泥創辦人）的指派，要她盡快完成學業，跟著現為董事長的表哥張剛綸至中國江蘇建造全國第一座外資水泥廠。大三讀完後，Liz 提早半年自美國波士頓學院財經系畢業，原先以為只是去見習，頂多 3 個月半年就能回來，沒想到這一待就是 4 年。

4 年來， Liz 每天工作 10 幾個小時，讓她從一位單純的莘莘學子轉為對水泥產業瞭落指掌的專業人員，不僅監工、扛重物、設備查驗樣樣自己來，即便弄得灰頭土臉也不以為意；由於沒有工程背景，收工後還會繼續研修、苦讀技術文件，不懂的地方就請教工程師，順便練台語。

▲嘉新企業團執行長王立心。（圖／女子學）

▲Liz 認為，唯有良性的溝通，是成就每件事情的不變法則。（圖／John Yang攝影，王立心、人之初產後護理之家提供）

「事情要成功，就是要溝通。」這是 Liz 在江蘇期間，學到最寶貴的一課。雖然每個人來自不同地方，有不同的文化和語言，但當溝通透明、互相尊重，成功便不再只淪於空談，過程中還能激發出個人潛力，啟發更深層的自我認識。於是，她一點一滴將所有吸收的精華契成穩固的高牆，凝固為未來接班的重要地基。

Be like Water：保有本質、追求創新的原則

▲嘉新企業團執行長王立心。（圖／女子學）

▲盡可能地學習、突破自己，是 Liz 的人生哲學。她期許自己能像水一樣，本質不變，卻能適應不同的環境、裝入不同的容器中。（圖／John Yang攝影，王立心、人之初產後護理之家提供）

2013 年，嘉泥事業正式接棒於張剛綸和 Liz 手上，他們不只要應對來自四面八方的聲音，又要扛起企業商模從 B2B 到 B2C 的轉型之路，面對長輩的期待、員工的質疑、股東的堪憂，多重的壓力讓 Liz 明白除了努力做出成績外，沒有其他的方式可以從中獲取信任。

這段轉型的歷程，Liz 特別以武打明星李小龍的名言 “Be Like Water”為例：「水可以有很多型態，可以很平靜、可以穿孔翻船，但本質上還是水。」她將這般思維套入工作原則，嘉泥的轉型，必須將各方期待和疑問統整，並不斷調整工作方式和面對挑戰的態度，同時保留公司的初衷與舊有文化，時代改變就要跟著改變創新。

深入市場需求，在旅宿業找到對社會的貢獻

▲嘉新企業團執行長王立心。（圖／女子學）

▲接棒嘉泥後，Liz 和董事長張剛綸旋即揹起轉型重任，近幾年在旅宿業投入未來的發展性。（圖／John Yang攝影，王立心、人之初產後護理之家提供）

然而，自 1964 年嘉泥創立，秉持著對人類社會付諸貢獻的熱忱，再到今天的台灣，集團又應該如何蛻變？Liz 發現，工商社會的繁忙、科技資訊的轉變、生活的壓力…讓現今的人們非常需要身心靈的平衡，仔細盤點公司資源優勢和核心理念後，加上曾任嘉泥董事長暨雲朗觀光集團執行長的叔叔張安平建議，便確立嘉泥朝旅宿業發展的目標。

▲嘉新企業團執行長王立心。（圖／女子學）

▲嘉泥旗下品牌「人之初產後護理之家」，以細緻、貼心的服務照顧每個產後媽媽。（圖／John Yang攝影，王立心、人之初產後護理之家提供）

從 2014 年偕同雲朗投資的羅馬飯店，到 2020 年初開幕的沖繩飯店 Hotel Collective，再到 將於 2023 年登場的沖繩豐崎溫泉度假酒店，是張剛綸和 Liz 攜手做出的漂亮成績。此外，2016 年集團旗下品牌月子中心「人之初」的成立，也是轉型中不可或缺的一環，Liz 形容月子中心就像一座 “Mini Hotel”，自己也親力親為參與每個環節的規畫，包含月子餐的試吃、備品的試用、整套 SOP 的營運等，用「三寶媽」和女性的角度，讓媽媽能得到完善的休息和照顧。

Liz 分享，不管是過去面對機器，或是現在走入第一線面對人群，嘉新宗旨就是希望能對社會做出有貢獻的事情。雖然 2020 年受疫情衝擊，原有計畫被打亂，但好處是多了許多時間可以修正營運的體質，透過員工的教育訓練、前後台的工作調動，讓大家都能真正了解服務業的辛苦，未來在遇到困難時便能互相替人著想，提供設身處地的貼心服務。

穿梭於各種身分角色，將經歷加以傳遞

▲嘉新企業團執行長王立心。（圖／女子學）

▲Liz 喜歡在閒暇時從事各種豐富的運動，帶著家人一起出遊，共創歡樂的家庭時光。（圖／John Yang攝影，王立心、人之初產後護理之家提供）

離開工作崗位，私底下的 Liz 是個性情直爽、熱愛運動的「女漢子」，她要求自己假日不管怎樣都要陪伴家人，和三個兒子打打電動、去戶外走走。至於事業和家庭平衡點的問題。Liz 則是以「工作一定忙得過來」的原則，在生活中每個面向找到最「因地制宜」的比重，雖然沒有 100 分但至少是能遊刃有餘的。

▲嘉新企業團執行長王立心。（圖／女子學）

▲2020 年 WOB「剛柔並濟大未來」論壇，Liz 鼓勵新世代女性要勇於溝通，在錯誤中學習、成長。（圖／John Yang攝影，王立心、人之初產後護理之家提供）

另外，Liz 也期望將自己的經歷分享為其他女性高階經理人。身為台灣女董事協會（WOB）的創始人，Liz 於 2020 年 9 月 4 日的「剛柔並濟大未來」論壇分享世代融合的主題，論述管理職的女性該如何與各世代的人溝通，以及如何從中找尋自己的價值定位，相信女性也有扭轉局勢、改變現狀的力量。

和 Liz 訪談的過程中，沒有一絲的緊張或壓迫，取而代之的是舒服、自然的面對面暢談，完全打破大眾對大企業家的刻板印象。也許就像 Liz 的歷程一樣，即使無法改變外在對她的既定想像，她還是選擇用真誠對待每個人和每件事，那「剛柔並濟」的態度，就是往成功邁進的不變心法！

延伸閱讀：

比起嚴厲的鞭策，更應該好好愛自己。百彥餐旅行銷整合創辦人夏瑄澧：「你屬於你自己，並不受任何角色的羈絆！」

從眼神透出對夢想執著的光芒，東奧國手連珍羚：「因為柔道讓我的人生如此富饒！」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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