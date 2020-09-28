　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

減少平交道事故！台鐵增設大型方向指示器　緊急按鈕2組→4組

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台鐵積極推動平交道改善計畫及增聘看守人員。（圖／台鐵提供）

▲台鐵積極推動平交道改善計畫及增聘看守人員。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵局為維持人車安全通行並降低平交道事故發生，於105年開始執行「鐵路行車安全改善六年計畫」以提升平交道防護系統可靠度。其中，在每一處平交道門型架上裝設「大型方向指示器」，也增加緊急按鈕組數，2組增至4組，預計今年10月底前完成。

平交道事故頻傳，台鐵執行「鐵路行車安全改善六年計畫」，其中增設「大型方向指示器」，在每一處平交道門型架上裝設指示器，告知用路人列車即將通過，並顯示列車行進方向資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，還有「閃光燈雙面化」，原本閃光燈只有單面面向用路人，現加裝成雙面，讓入口側及出口側都能看到；「緊急按鈕改善」，一個平交道的緊急按鈕從2組增至4組，增加緊急通報觸及率，預計今年10月底前完成。

▲▼台鐵積極推動平交道改善計畫及增聘看守人員。（圖／台鐵提供）

▲台鐵在每一處平交道門型架上裝設大型方向指示器，告知用路人列車即將通過，並顯示列車行進方向資訊。（圖／台鐵提供）

現有平交道障礙物自動偵測系統65處，除了支線以外，全線293處平交道自108年10月起陸續安裝新系統。台鐵表示，新設偵測系統與現行紅外線雷射光點對點不同，改採熱感應與雷達偵測，偵測高度範圍也從原本的75公分至150公分，擴大到30公分至300公分，一旦偵測到障礙物，將透過無線電反饋給司機員提早因應，以降低事故發生率。本系統預計今年100處啟用，明年底全部啟用。

在「平交道錄影傳輸光纖化工程」部分，台鐵佈放24芯光纜取代既有銅纜，提升號誌設備監測及網路傳輸可靠、穩定之需求，計畫佈放1200公里，預計今年底完成。

▲▼台鐵積極推動平交道改善計畫及增聘看守人員。（圖／台鐵提供）

▲台鐵佈放24芯光纜取代既有銅纜，提升號誌設備監測及網路傳輸可靠、穩定。（圖／台鐵提供）

同時，為確保平交道安全，台鐵自97年起開始聘雇保全人員協助看守平交道，由原先聘雇22員至104年起全線聘雇89員，每日看守約87處重點平交道，於交通尖峰時段值勤，維持平交道淨空，遇突發狀況時協助排除及告警，若遇重大節日或特殊活動，再加派人員，增加看守處所及時段。

實行以來，於保全人員看守時段，有效減少遮斷桿撞損數，以及事故發生次數，更曾多次防止事故發生。藉由設備持續提升改善，輔以人員協助看守，守護人車安全通行平交道。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
被逼車撞倒…重機車友包圍水產行　他全身傷暖勸：別這麼激烈
吃到飽都適用！饗食天堂「全拿它」秒回本…內行：其他別夾
老公不在家！公公肖想媳婦…站門口「拔菇菇」　她帶女兒逃家痛哭
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小琉球港口！魷魚姨求買「10片算你200」　真相超黑暗：垃圾人

UberEats付費會員被當盤子！「雨天無外送員」她換帳號登入秒傻眼

客需為王！科技翻新食農商機　專家分享心法　現場爆滿加開直播

買珍奶麻糬當供品！土地公托夢「留下來」　她驚：是生日禮物

中秋台中11易塞路段曝！3違規警強力取締...10大熱區人潮湧

吃到飽都適用！饗食天堂「全拿它」秒回本...內行人：其他就別夾

「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美　超微距攝影展家齊高中展出

豬價上週跌至每公斤68元！雲林成立「零瘦肉精聯盟」力抗萊豬

噁男直球騷擾「姐姐可約嗎」...女友反應讓他無奈　網全喊母湯

2020雲林巾彩耕地藝術節　「黃金波浪」巨大打卡點曝光！

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

男拾獲筆電報警反變竊盜嫌疑人　無奈PO網直呼：再也不雞婆！

四星飯店協理「手機閃燈」掀裙偷拍　女員工遭長年性騷：只敢跪著工作

小琉球港口！魷魚姨求買「10片算你200」　真相超黑暗：垃圾人

UberEats付費會員被當盤子！「雨天無外送員」她換帳號登入秒傻眼

客需為王！科技翻新食農商機　專家分享心法　現場爆滿加開直播

買珍奶麻糬當供品！土地公托夢「留下來」　她驚：是生日禮物

中秋台中11易塞路段曝！3違規警強力取締...10大熱區人潮湧

吃到飽都適用！饗食天堂「全拿它」秒回本...內行人：其他就別夾

「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美　超微距攝影展家齊高中展出

豬價上週跌至每公斤68元！雲林成立「零瘦肉精聯盟」力抗萊豬

噁男直球騷擾「姐姐可約嗎」...女友反應讓他無奈　網全喊母湯

2020雲林巾彩耕地藝術節　「黃金波浪」巨大打卡點曝光！

永大今年電梯接單全滿　明年兩岸迎接爆發期

減肥只給2顆飼料！　博美看碗愣3秒...「氣到暴走」瞬間網笑爛

Smart智富／顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

期待狗迎接！開門見「3條烤乳豬」睡翻　網見桌上那隻臉笑爛

DR股全面崩盤！　《股癌》：期待下一個沒那麼新鮮的新鮮事

美抨擊南海軍事化！　中國正告美國：不要輕舉妄動

為期121天！奧運聖火傳遞明年3/25開跑　將跑遍858鄉里

菱角鳥爸狂咬蛋　原來是「另類催生」：叩叩叩寶寶起床囉！

「請求大麻和裸女支援！」　英大學名校生隔離太無聊貼標語

中職／兄弟拚打總冠軍賽　最快30日點亮全年魔術數字M10

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

生活熱門新聞

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」

機車考照魔王關曝！直線7秒排第二

全聯「神級鮮乳」買1送1　婆媽羨慕炸

重機遭路殺！小貨車「路肩超車」撞車頭

麵湯漏出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼

北北基大雨特報！　中秋連假前再變天「最冷時刻」出爐

歐陽娜娜要唱《我的祖國》！文化部回應

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

全聯「累積點數不能報電話」延到明年1月

更多熱門

相關新聞

婦人擅闖鐵軌自拍　火車司機急煞

婦人擅闖鐵軌自拍　火車司機急煞

台鐵軌道遍佈全台，有時因人車異物闖入，都會導致事故發生。有網友今日發現民眾為了自拍，竟擅闖軌道約5分鐘，行駛中的火車司機為了閃避她，只好緊急煞車，場面相當危險。

台鐵神秘注音文「ㄗㄕㄊㄍ」！內行曝真相

台鐵神秘注音文「ㄗㄕㄊㄍ」！內行曝真相

洗手乳飄怪味！台鐵：向車長反應

洗手乳飄怪味！台鐵：向車長反應

最美區間車10月交車！運能增4成

最美區間車10月交車！運能增4成

台鐵被惡搞　洗手乳摻嘉明味道

台鐵被惡搞　洗手乳摻嘉明味道

關鍵字：

台鐵台鐵事故

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面