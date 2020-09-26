台鐵列車驚見神秘編碼「ㄗㄕㄊㄍ」！　內行人解碼：老台鐵人才知

▲台鐵列車驚見摩斯密碼。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

記者施怡妏／綜合報導

台鐵路歷史悠久，除了有載客的列車之外，還有一些是專門載貨物的列車，有網友日前在月台驚見一台貨運列車，上面寫著神祕的密碼，「p35BHㄗㄕㄊㄍ」，他怎麼想都不知道答案是什麼，於是將照片PO上網，意外釣出內行人專業解碼。

原PO在臉書「爆系知識家」發文，貼出一張在台鐵拍攝的列車照片，只見列車上寫著編號p35BH，但是後面卻出現一串奇怪的注音文「ㄗㄕㄊㄍ」讓他一頭霧水，雖然念的出來，但卻不知道是什麼意思，「運貨列車編號旁邊的ㄗㄕㄊㄍ是什麼意思？」

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▲台鐵內部電碼已改為使用傳真機。（示意圖／台鐵局提供）

貼文一出後，許多網友都猜測是「早上剛過」，另外也有其他人搞笑留言，「姿勢胎歌」、「載屍體幹」、「姿勢通過」。也意外釣出內行人解答，「這是台鐵自創的『國音電碼』，每個國音電碼跟排列位置都對照到不同車種、類別、定義、噸數，所以ㄗ是自備、ㄕㄊ為石頭、ㄍ則是35噸，合起來就是自備石頭車35噸。」

本站2016年曾報導過《火車神秘密碼「ㄗㄆㄍㄉ」？ 台鐵注音編碼解密大曝光》列車上印的英文數字甚至注音符號，都宛如車子的身分證號一樣。國音電碼的歷史得追溯國民政府遷台的時候，當時研發是為替代日本假名的電報碼，調整語言上的差異、教導員工打電報，以便受日本教育的員工能輕易上手，藉由這些密碼了解列車用途及重量，不管是列車車輛或是車站名，都有專屬編碼，可以組合出數千種，甚至也曾編列成冊。

當時台鐵員工還得硬背下來，不過隨著時間演變，也從注音到英文版，而這種注音編碼，可能只有老台鐵人才知道。目前臺鐵已經廢除國音電報，但仍留傳在臺鐵老員工及鐵道迷之間，台鐵內部電碼已改為使用傳真機，仍會不時看到國音電碼。