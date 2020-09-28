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喜迎全大運聖火　手手相傳嘉藥教師節真有活力！

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▲2020年全國大專校院運動會聖火蒞臨嘉藥進行傳遞儀式，校園中充滿著引頸期盼聖火的選手們，還有拿著手繪教師節卡片的同學們，讓校園充滿青春活力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2020年全國大專校院運動會聖火蒞臨嘉藥進行傳遞儀式，校園中充滿著引頸期盼聖火的選手們，還有拿著手繪教師節卡片的同學們，讓校園充滿青春活力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年的教師節特別熱鬧，除了嘉藥品德教育系列的「師生情感恩心」謝師卡活動外，一早還有2020年全國大專校院運動會聖火蒞臨嘉藥進行傳遞儀式，校園中充滿著引頸期盼聖火的選手們，還有拿著手繪教師節卡片的同學們，和煦溫暖的秋陽中，洋溢著熱情活力希望的校園青春氣息。

▲2020年全國大專校院運動會聖火蒞臨嘉藥進行傳遞儀式，校園中充滿著引頸期盼聖火的選手們，還有拿著手繪教師節卡片的同學們，讓校園充滿青春活力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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2020年全國大專校院運動會適逢全大運50週年，疫情期間意義非凡，9月24日聖火引燃典禮後，全大運聖火隊火炬手25日從高雄大學出發，一路北上傳遞給19所大學，嘉藥是台南第1站，嘉藥校長李孫榮率領副校長、學務長及嘉藥聖火隊等同學到場迎接，並交由嘉藥田徑隊所組成的聖火隊跑步繞行校園一周，本屆全大運嘉藥預計參加田徑、羽球、桌球、網球、跆拳道、游泳、擊劍、柔道、軟網等九項比賽，約有65位選手，迎接聖火的同時也祝福自己及全大運圓滿成功。

▲2020年全國大專校院運動會聖火蒞臨嘉藥進行傳遞儀式，校園中充滿著引頸期盼聖火的選手們，還有拿著手繪教師節卡片的同學們，讓校園充滿青春活力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2020年全國大專校院運動會聖火蒞臨嘉藥進行傳遞儀式，校園中充滿著引頸期盼聖火的選手們，還有拿著手繪教師節卡片的同學們，讓校園充滿青春活力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一項重點就是「師生情 感恩心」謝師卡活動，學務處自開學以來推出一系列品德教育活動，就是希望深化學生們內在行為思想與修養，使人人將尊敬師長及友愛同學內化為習慣，為校園注入謙和有禮風氣，自14日起便舉辦「敬師賀卡設計比賽」，分別由運管系黃映涵、藥學系羅文均及呂宛娟拿下第1、2、3名，得獎卡片印製為今年教師節主題卡，讓同學能親手寫下對老師的感謝並獻上鮮花，感謝老師教誨與啟發，也願這謝意化成一束不凋的鮮花與永恆祝福老師們，傳達師生情。

▲2020年全國大專校院運動會聖火蒞臨嘉藥進行傳遞儀式，校園中充滿著引頸期盼聖火的選手們，還有拿著手繪教師節卡片的同學們，讓校園充滿青春活力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

從學生手中收到感謝賀卡的老師們，從驚喜轉為感動，其中來自印尼的國際學生特別熱情，他們除了要感謝老師的教導，也要感謝老師們一直以來對自己在台灣生活各方面的照顧，在印尼學生熱烈的感謝聲中，老師臉上寫滿了欣慰，食品系謝老師表示，其實已經忘記今天是教師節，也謝謝同學們這麼有心、辛苦地送來真摯的感謝，而學生會長張靜淳則回應：「老師，這麼多年來，您才是辛苦了，謝謝您！」。

・開趴、消夜、嘴饞、追劇通通需要
 

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