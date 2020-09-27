花蓮點燃全民運聖火！先傳3離島　10月4日起逆時針方向全台傳遞

▲太平洋海水、中央山脈泉水、原民釀造小米酒，倒入狼煙台，以狼煙引燃今年全民運聖火。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「精彩全民運，幸福花蓮城！」2020年全民運動會即將於10月17日起至22日在花蓮登場，26日晚間7時於花蓮市東大門廣場舉行「全民運聖火引燃典禮」，由縣長徐榛蔚、體育署副署長林哲宏及原住民耆老-豐濱鄉黃新喜頭目等人，以「取山海精華，集文化共釀，以原民狼煙為記」的方式，共同引燃母火。

點燃聖火後，翌日起由三所國小校長分別率隊前往金門、連江和澎湖三處離島傳遞聖火，並於10／4日起開始以逆時針方向進行全台聖火傳遞。10月13日返抵本縣，隨即展開三天本縣各鄉鎮市的聖火傳遞。

今年全民運共舉辦28個競賽項目，賽事期間預計將吸引逾1萬5,000人蒞臨花蓮。徐榛蔚表示，花蓮縣政府做好各項籌備工作，讓喜愛運動的全國各地朋友，享受在花蓮比賽的過程，也邀請各位鄉親，屆時共同以歡喜心迎接遠從各地而來的嘉賓，讓他們感受花蓮人的熱情。

▲六位貴賓自徐榛蔚手上的火把點燃副火火把，再將火把一起交由聖火隊。

另外，徐榛蔚也邀請所有選手到東大門夜市，品嚐特色小吃；比賽空檔期間，也將規劃選手來一趟花蓮微旅行，感受在地的好山好水好人情。除了可以到知名景點外，也可體驗花蓮特有的行程如賞鯨、獨木舟以及特色部落等活動，感受花蓮多元文化之美。

聖火於晚間7時36分正式點燃，由徐榛蔚、體育署副署長林哲宏及原住民耆老黃欣喜等人，分別持「太平洋海水」、「中央山脈泉水」、「原民釀造小米酒」，倒入狼煙台，以狼煙引燃今年全民運聖火，聖火在專為本次賽會設計的造型母火座中，熊熊燃起光彩奪目。引燃聖火母火後，花蓮縣長徐榛蔚再自「造型母火座」中，點燃聖火主火火把和聖火母火燈，六位貴賓再一起自徐榛蔚手上的火把點燃副火火把，最後將火把一起交由聖火隊。

▲母火座使用花蓮的「大理石」為主體材料，展現在地產業是世界重要的石材生產和製造基地。

花蓮縣是原住民人口分布最多的城市，原住民部落會以狼煙宣佈訊息和約定時間，狼煙作為報信、作為串聯，也是行動前的聚集與積累，火堆象徵生命活力，因此109年全民運就以原住民的狼煙傳統，作為引燃聖火的媒介，揭開各項賽事序幕。

專為本次賽會設計製作的母火座頗具特色，設計理念是以環繞大理石圓柱的彩帶造型，向上延伸融合迎向勝利的火炬，代表全民運薪火傳承、榮耀光輝。母火座使用花蓮的「大理石」為主體材料，以地方創生思考，展現在地產業資源豐沛，是世界重要的石材生產和製造基地。透過象徵幸福城市的「台灣紅」、山海壯闊的「台灣青」、敬天富足的「台灣金」為代表色，呈現出花蓮多元文化的精彩與得天獨厚的優勢。象徵運動員們的努力堅毅，勇往直前的挑戰精神，將在新時代光榮綻放。為運動喝采，為自然喝采，為花蓮喝采！

▲縣長徐榛蔚邀請所有選手利用比賽空檔，規劃一趟花蓮微旅行。

109年全民運動會以「精彩全民運、幸福花蓮城」做為賽事標語，大會吉祥物為外型可愛、討喜的「紅面鴨」，從10月17日至10月22日共計6天的比賽，項目包括第一類十三項：健力、拔河、輕艇水球、合球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、運動舞蹈、原野射箭、柔術、沙灘手球，第二類十五項：傳統體育（民俗體育、太極拳、元極舞、龍獅運動、摔角、國術）、創意球類運動（躲避球、慢速壘球、木球、槌球、巧固球）、劍道、沙灘角力、龍舟以及健美。

聖火今天引燃後，路跑傳遞比照「奧林匹克火炬傳遞方式」、意即1人執主火，副火6人遞跑；邀請各鄉鎮公所組成「首長聖火隊」及「中小學聖火隊」接力，傳遞109年全民運動會在花蓮縣舉辦訊息，表達敬意與邀約。

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