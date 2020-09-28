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高加索地區坦克炸毀畫面曝光！　川普發話：美國會找機會阻止衝突

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▲▼亞塞拜然軍方的裝甲車被擊毀。（圖／路透）

▲亞塞拜然軍方的裝甲車被擊毀。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普27日宣稱，將會試著平息亞塞拜然與亞美尼亞的衝突，「我們正在深入研究。美國在這片地區有很多良好關係，我們會看看是否能夠介入阻止。」亞塞拜然軍方27日才與亞美尼亞分離主義爆發衝突，相關死亡人數已經達到23人。

據《BBC》報導，兩國最近在納哥爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorny Karabakh）爭議不斷。納哥爾諾-卡拉巴赫與台灣情形類似，有別於亞塞拜然，這裡以亞美尼亞人為主體，且實際上擁有獨立的共和國政府，但法理上由被國際公認為亞塞拜然疆土，亞美尼亞則支持存於卡拉巴赫地區的「阿爾察赫共和國」。

▲▼亞塞拜然軍方的裝甲車被擊毀。（圖／路透）

▲川普宣稱，正在尋找機會來調和雙方之間的衝突。（圖／路透）

亞塞拜然一方表示，已經奪回亞美尼亞所控制的6座村落。亞美尼亞分離主義部隊則在27日反擊，開火砲擊加沙提（Gashalty）村，造成村莊內一家5口全數死在砲火下。阿爾察赫政府則宣稱，已經摧毀亞塞拜然4架直升機、15架無人機與10輛戰車。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）在電視轉播中提到，亞塞拜然專制政權「又一次地對亞美尼亞人民宣戰」，高加索地區正瀕臨全面戰爭。

亞塞拜然地處東高加索，是連接東歐與西亞的十字路口，在古波斯語裡意即「火的國度」。自1991年在蘇聯解體前宣布獨立後，與境內亞美尼亞族群便衝突不斷

►高加索爭議區衝突增至23死　亞美尼亞稱已對亞塞拜然宣戰
►高加索砲戰至少17死…亞塞拜然警告若水庫被炸　「就攻擊亞美尼亞核電廠」
►亞塞拜然、亞美尼亞爆邊境衝突4死10傷！　互控對方侵占領土

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