美將限制陸官員簽證　陸外交部駐港公署：不停止必遭有力回擊

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日表示，美國將對損害香港高度自治的現任及前任中國大陸官員實施簽證限制。對此，大陸外交部駐港公署表示，堅決反對美方相關措施，敦促美方立即糾正錯誤，停止干預香港事務和中國內政的霸凌行徑，「否則必將遭到中方有力回擊。」

駐港公署指出，美方誣衊中國中央政府「破壞」香港特區高度自治，完全是顛倒黑白、自欺欺人，「沒有人比中國政府更有誠意和決心全面準確落實『一國兩制』，沒有人比中國政府更關心香港的繁榮穩定和香港居民的民生福祉。」

▼美方認為「港版國安法」將損害香港高度自治。（圖／路透社）



駐港公署提到，香港國安立法是堅持和完善「一國兩制」方針的重大舉措，是推動香港走出亂局困境、實現長治久安的根本之策，近300萬港人聯署「撐國安立法」簽名行動，超過128萬港人參與「反對美國等外部勢力干預」網上聯署，隨著相關立法順利推進，香港社會正在迎來驅散陰霾再出發的曙光。

駐港公署指出，中國政府推進香港國安立法的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

駐港公署還說，中方堅決反對美方拿《中英聯合聲明》做幌子干預香港事務，《聯合聲明》的核心是中國對香港恢復行使主權，隨著1997年7月1日香港回歸中國，包括美、英在內的外國對中國香港無主權、無治權、無監督權。

駐港公署強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美方必須立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政，否則必將遭到中方有力回擊。