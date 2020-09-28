《紐時》：川普過去15年有10年未繳任何稅　2016當選總統只繳2萬元

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

過去數十年以商業手腕聞名的美國總統川普，房地產鉅富形象如影隨形，如今卻被《紐約時報》踢爆他在2016及2017年，2年共只繳交給國家區區1500美元（約新台幣4萬3891元）的所得稅，而且過去15年內有10年，上繳的所得稅都是0元，因為這段期間他的財富虧損始終大於收入。

《紐約時報》表示，正在拚命競選連任的川普，也面臨個人著數億美元債務的經濟壓力。與此同時，他與國稅局長達10年的交纏也透露線索，此前他向國稅局聲稱營收蒙受巨大損失，並得到了7290萬美元的退稅，但如今國稅局已著手調查，若事情不數實的話，他將面臨聯邦政府的追討並受到超過1億美元的損失。

報導指出這是一件川普不想讓美國公眾知道的事情，因為那與他的形象賣點和人設完全不符。川普給國稅局的資產申報中，他是一個每年賺進數億美元的商業巨擘，卻刻意用方法累積長期的損失，好讓他能避稅，免於將拿進個人口袋的錢再掏出來。

隨著經濟上的問題對個人造成的威脅，報導根據紀錄找出川普的行事手段，便是試圖幫助川普集團創造更大的營收，而這點可能時常與他的總統身分有直接的利益衝突。

回應《紐約時報》的調查報導，川普集團律師賈爾頓（Alan Garten）在聲明信中表示，「幾乎大部分的報導，都是不準確的」，並且要求記者提供這些調查資料的來源。當《紐時》以保護消息來源為由拒絕提供後，賈爾頓就只針對川普唯一有繳交的稅務進行辯駁，「過去10年間，總統川普已經上繳了幾千萬美元的個人所得稅給聯邦政府，包括他在2015年宣布參選時，所繳付的數百萬美元個人所得稅。」

報導反駁，賈爾頓所謂的川普繳交的「個人所得稅」，實際上是和其他稅務合併的不準確指涉，而其他稅務包括社會安全所得稅、醫療稅，以及營業稅等。