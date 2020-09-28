　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前女友升格人妻！科技公司老闆「親吻擁抱」挨告…瞎扯：國際禮儀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲沒想到在沒有節食的情況規律睡覺下就能變瘦。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲鄧姓男子日前見妻子睡著，欲幫她手機拿去充電時，赫然發現老婆與前男友舊情復燃的曖昧對話。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／新北報導

在台北知名飯店擔任主廚的鄧姓男子，日前發現妻子與昔日情人聯絡上，2人不僅互傳曖昧對話，還會一同出遊聊天、擁抱親吻，對此，他氣得上法院向2人提告求償100萬元。法庭上小王否認偷吃人妻，還理直氣壯表示2人出遊場所皆為公共空間，沒有問題，不過法官勘驗雙方對話及照片，不採信他說詞，審酌雙方財力後判他需賠8萬元。可上訴。

在名飯店擔任主廚的鄧男與女友交往多年後於2015年3月登記結婚，沒想到鄧妻2019年底與簡姓前男友重逢，不顧自己人妻身分、對方也有女友，竟與他舊情復燃、偷偷交往，雙方甚至互以老公老婆相稱，一同出遊時也會擁抱、親吻。

鄧男一日見妻滑手機滑到睡著，在幫老婆蓋棉被並將手機拿去充電之際，赫然發現妻子與簡男曖昧不明的對話內容，遂馬上截圖翻拍留存。

從訊息可見，鄧妻大膽於LINE上向簡男示愛，「感情放了越多，佔有慾也就變強了」、「現在整個心都是你」、「我可以為了你離婚」等語，而簡男也熱情回應，「是愛你」、「是我太花心了…」、「有些快樂想給你的，就算妳不要我也捨不得給別人」等話，且鄧妻還傳送了2人緊密依偎、自己親吻男方臉頰的照片，顯見2人私下有其他互動。

法庭上，簡男承認偶爾有與鄧妻傳遞訊息及出遊，但辯稱這些都只是一般友好關心對方日常的聊天，又他們出遊地皆屬公共空間，非私人場所，沒有過從甚密的接觸。

對於臉頰親吻及擁抱，簡男則表示，鄧妻本來就是個性開放的女孩，這些動作僅是國際間出於禮貌問候的風俗民情，不能作為出軌證據。但對此，法官認為2人行為確實已逾越正常交友分際，審結衡量簡男為某科技公司老闆，判他與鄧妻需連帶賠償鄧男8萬元較為適當。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

Line上嬌喊「水就一直流」…再附裸照撩人夫！正宮截圖獲賠60萬

她忍5年了！老公衛生差…每次做完「發炎流血」　法院判准離婚

受本土劇啟發「不想再被罵」　小三傳訊人夫：我有資格當老婆

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸：你的那句對不起，我們收下了
快訊／高市警陳屍溫泉旅館！　浴室摔倒顱內出血致死
網號召出征水產行　現場畫面曝光！　警方重兵戒備
水產行隔10hrs再發道歉文！　網一看內容狂罵：這叫誠心道歉
快訊／台中豐興鋼鐵意外！員工下半身被機台夾住命危
金鐘收視率出爐！　最高點落在這橋段
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／路殺重機引怒火！出征車隊抵水產行　「拉高轉速」門外抗議

台88遭逼車...重機騎士跳路肩全身傷！爸嘆：兒子的命差點被收走

霸王餐女慣犯剛出獄　上兩餐廳「狂吃魚翅生蠔」再喊：我沒錢

524旅慘了！女兵路考3次「暴衝撞牆摔斷手」　長官2點檢討命令曝光

快訊／高市警陳屍溫泉旅館！　疑浴室摔倒顱內出血致死

快訊／男員工遭夾傷命危！豐興鋼鐵被勒令停工　最高開罰30萬

醫院課長勸戴口罩遭推倒　貨車司機嗆：他碰到我身體很噁心

國民黨爆印尼電文指圖利　蘇嘉全提告求償200萬：國營只寫蘇震清

違法申請上千大陸人民入境賺5千萬　奕智博集團負責人等被起訴

基隆討債集團擁罕見突擊步槍　「惡靈古堡5」女主角所持致命武器

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

四星飯店協理「手機閃燈」掀裙偷拍　女員工遭長年性騷：只敢跪著工作

金鐘55／紅毯5帥各個高顏值！　許光漢.王柏傑「戴啾啾」炎亞綸「超閃西裝」

快訊／路殺重機引怒火！出征車隊抵水產行　「拉高轉速」門外抗議

台88遭逼車...重機騎士跳路肩全身傷！爸嘆：兒子的命差點被收走

霸王餐女慣犯剛出獄　上兩餐廳「狂吃魚翅生蠔」再喊：我沒錢

524旅慘了！女兵路考3次「暴衝撞牆摔斷手」　長官2點檢討命令曝光

快訊／高市警陳屍溫泉旅館！　疑浴室摔倒顱內出血致死

快訊／男員工遭夾傷命危！豐興鋼鐵被勒令停工　最高開罰30萬

醫院課長勸戴口罩遭推倒　貨車司機嗆：他碰到我身體很噁心

國民黨爆印尼電文指圖利　蘇嘉全提告求償200萬：國營只寫蘇震清

違法申請上千大陸人民入境賺5千萬　奕智博集團負責人等被起訴

基隆討債集團擁罕見突擊步槍　「惡靈古堡5」女主角所持致命武器

「視帝」姚淳耀加入《返校》！　全新角色曝光

快訊／路殺重機引怒火！出征車隊抵水產行　「拉高轉速」門外抗議

台88遭逼車...重機騎士跳路肩全身傷！爸嘆：兒子的命差點被收走

新世代Fabia預告2021年問世　Skoda新任執行長決意搶攻入門市場

「情感才是超越時間的存在」《在咖啡冷掉之前》道出奇幻、感人的故事

霸王餐女慣犯剛出獄　上兩餐廳「狂吃魚翅生蠔」再喊：我沒錢

新冠疫苗拼6成覆蓋率　陳時中押期限：明年第三季讓1400萬人打

524旅慘了！女兵路考3次「暴衝撞牆摔斷手」　長官2點檢討命令曝光

搶翻！台中7期前3季土地交易量創新高　興富發、中悅買最多

小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸「你的那句對不起，我們收下了」

社會熱門新聞

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

監理站暴衝摔斷手身分曝！女軍人借車第三次路考

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

【醃屍咒怨】慘遭凌虐致死不甘心　他成怨靈討公道

澄清湖浮雙屍！右手纏紅線　警研判：情侶殉情

水產行小貨車駕駛慘了！惡意逼重機最重判8年

74歲工人遭H鋼柱壓斷腿！網心酸：社會悲歌

男開共享汽車載妹自撞　女見記者驚：好醜

珠寶設計師看妻斷氣　爬屍旁撫肩

快訊／高雄澄清湖「浮出男女雙屍」

路殺重機引眾怒！網號召出征...水產行嚇壞鐵門全關

桃園15歲男遭水刑亡！施虐阿姨輕判8年定讞

人夫中秋烤肉　火一點3萬元飛了

前胸貼後背！澄清湖雙屍綁紅繩　警：代表死也不分離

更多熱門

相關新聞

女警「執勤警車上吹簫」尬同事　遭GPS完整定位

女警「執勤警車上吹簫」尬同事　遭GPS完整定位

警察執勤竟演變成私情。英國格溫特郡一名32歲臉蛋、身材都相當火辣的女警日前遭到舉報，指出她在上班執勤時間，竟開著警車直奔交通組的警官家中，甚至兩人還在上班時間私約，除了被匿名舉報之外，連警車上的GPS也完整記錄下兩人的「激情痕跡」。

人妻偷情「舌尖遊走4大天王」！他喊：快到最高境界

人妻偷情「舌尖遊走4大天王」！他喊：快到最高境界

人妻外遇狡辯：就像男人玩風塵女

人妻外遇狡辯：就像男人玩風塵女

女去前男友家過夜　上他16歲兒的床

女去前男友家過夜　上他16歲兒的床

妻滑手機睡著…他幫蓋被驚見「變強了」崩潰！小王身分曝

妻滑手機睡著…他幫蓋被驚見「變強了」崩潰！小王身分曝

關鍵字：

主廚科技公司老闆偷情前男友舊情復燃公開場合國際禮儀

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

認愛小鬼只是想紅　峮峮曝酸民私訊反擊了

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

獨／Sandy爆不合Lulu「私密語音」曝光！

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面