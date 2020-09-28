前女友升格人妻！科技公司老闆「親吻擁抱」挨告…瞎扯：國際禮儀

▲鄧姓男子日前見妻子睡著，欲幫她手機拿去充電時，赫然發現老婆與前男友舊情復燃的曖昧對話。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／新北報導

在台北知名飯店擔任主廚的鄧姓男子，日前發現妻子與昔日情人聯絡上，2人不僅互傳曖昧對話，還會一同出遊聊天、擁抱親吻，對此，他氣得上法院向2人提告求償100萬元。法庭上小王否認偷吃人妻，還理直氣壯表示2人出遊場所皆為公共空間，沒有問題，不過法官勘驗雙方對話及照片，不採信他說詞，審酌雙方財力後判他需賠8萬元。可上訴。

在名飯店擔任主廚的鄧男與女友交往多年後於2015年3月登記結婚，沒想到鄧妻2019年底與簡姓前男友重逢，不顧自己人妻身分、對方也有女友，竟與他舊情復燃、偷偷交往，雙方甚至互以老公老婆相稱，一同出遊時也會擁抱、親吻。

鄧男一日見妻滑手機滑到睡著，在幫老婆蓋棉被並將手機拿去充電之際，赫然發現妻子與簡男曖昧不明的對話內容，遂馬上截圖翻拍留存。

從訊息可見，鄧妻大膽於LINE上向簡男示愛，「感情放了越多，佔有慾也就變強了」、「現在整個心都是你」、「我可以為了你離婚」等語，而簡男也熱情回應，「是愛你」、「是我太花心了…」、「有些快樂想給你的，就算妳不要我也捨不得給別人」等話，且鄧妻還傳送了2人緊密依偎、自己親吻男方臉頰的照片，顯見2人私下有其他互動。

法庭上，簡男承認偶爾有與鄧妻傳遞訊息及出遊，但辯稱這些都只是一般友好關心對方日常的聊天，又他們出遊地皆屬公共空間，非私人場所，沒有過從甚密的接觸。

對於臉頰親吻及擁抱，簡男則表示，鄧妻本來就是個性開放的女孩，這些動作僅是國際間出於禮貌問候的風俗民情，不能作為出軌證據。但對此，法官認為2人行為確實已逾越正常交友分際，審結衡量簡男為某科技公司老闆，判他與鄧妻需連帶賠償鄧男8萬元較為適當。可上訴。

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