　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她忍5年了！老公衛生差…每次做完「發炎流血」　法院判准離婚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻孟孟（化盟）控訴老公衛生習慣不佳，導致每次行房後，她下體都會發炎疼痛或是出血。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／台北報導

人妻孟孟（化名）指控，婚後老公不僅常對他言語暴力，還時常以各種理由拒絕支付子女生活教育費用，且衛生習慣極度不良，導致每回行房後她經常下體發炎疼痛、甚至出血，使她精神受到極大折磨，對此向法院訴請離婚。一審法官判准離婚，案經孟夫上訴，二審法官認為兩人婚姻問題確實已無法挽回，駁回上訴。

孟孟與老公1994年7月結婚並育有3名子女，孟孟指出，結婚之初她原先與公婆同住屏東老家，婚後大約5年時與夫舉家搬遷至北部，不過因先生工作不穩定，難以支付家庭生活費用，逼得她照顧子女之餘也得外出工作賺取家用。

孟妻痛訴，老公除了常以各種理由拒絕支付子女生活教育費用，在外抽菸、賭博或躲至南部居住，且衛生習慣不佳，導致2人共居5年來每回行房後，她多次下體發炎、疼痛甚至出血；又先生2015年起搬回屏東居住，鮮少回家陪伴她，只有有重要事情時才會以電話告知，認為2人關係形同陌路，對此向法院訴請離婚。

新北地院一審判准離婚，孟夫不服提上訴，法庭上他指出，自己2015年起回南部是因他父母年邁且病重，老婆不願協助照顧的情況下，他身為獨子有義務返家，且期間他為了謀生籌措北部妻小的房租，也都有於當地務農。

孟夫表示，現在他每年回北部6、7次，一次待3、4天，他在老家時老婆有事情才會打電話給他，而他上北部時，老婆也都說沒有什麼事情。

法官衡量上述情形後，認為就夫妻相處來講，孟夫確實長期忽視老婆身心感受，雖然他回老家照顧長輩可以理解，但與妻子久久未共同生活，2人也無法得出一個分隔兩地的相處模式，審結認定兩人婚姻無法繼續維持，駁回孟夫上訴。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

Line上嬌喊「水就一直流」…再附裸照撩人夫！正宮截圖獲賠60萬

裸下體與車友妻同房…遭逮扯：我上大號！隔天裝傻再揪看日出

老公中風臥床…她喊「剝奪未來人生幸福」要離婚！法官狠打臉

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／金正恩向南韓道歉了：做了不該做的事情
熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路
獨／小鬼低調入殮　眾親友不捨淚別最後一程
峮峮痛別小鬼抱友人大哭！ 黃爸看遠方落寞背影惹鼻酸
楊丞琳、許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」
快訊／小鬼遺體送抵二殯！預計下午火化「回到自己的星球」
峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！許瑋甯等眾星友全來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

積壓公文逾期怕被懲處爆吃案　桃警入侵電腦竄改11件「都辦妥」

進駐微風南山失利拆夥　知名「MLD台鋁」董座被控侵占200萬花瓶

帶嬰夜排口罩！一家三口大字形睡騎樓...網轟爆　社會局也火了

這舍監眼超尖！慣竊偷遍北基高中宿舍　沒打聽就混進這學校

26歲女捷運站借手機充電線被拒　突暴走攻擊女警嗆：找人來弄妳

賣「iPhone原廠充電線」只賺638元　衰男下場慘賠47倍

疑染疫拒住負壓病房：寧可跳樓！拿滅火器對峙醫護...這下慘了

獨／起底潑屎妹爸黑歷史！最強要犯薛球是他麻吉　擁豐厚幫派人脈

淡江樂團PO「台女欠X」被她批…他回嗆來談判「打進醫院」下場崩

快訊／高雄驚傳隨機殺人！1男地檢署門口「遭刀抵住背部」刺傷

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

積壓公文逾期怕被懲處爆吃案　桃警入侵電腦竄改11件「都辦妥」

進駐微風南山失利拆夥　知名「MLD台鋁」董座被控侵占200萬花瓶

帶嬰夜排口罩！一家三口大字形睡騎樓...網轟爆　社會局也火了

這舍監眼超尖！慣竊偷遍北基高中宿舍　沒打聽就混進這學校

26歲女捷運站借手機充電線被拒　突暴走攻擊女警嗆：找人來弄妳

賣「iPhone原廠充電線」只賺638元　衰男下場慘賠47倍

疑染疫拒住負壓病房：寧可跳樓！拿滅火器對峙醫護...這下慘了

獨／起底潑屎妹爸黑歷史！最強要犯薛球是他麻吉　擁豐厚幫派人脈

淡江樂團PO「台女欠X」被她批…他回嗆來談判「打進醫院」下場崩

快訊／高雄驚傳隨機殺人！1男地檢署門口「遭刀抵住背部」刺傷

許光漢CK JEANS「男友風帥照」曝光　對上張藝興猛烈六塊肌沒輸

都穿平底鞋！25歲女「歪指痛爆」睡不著　醫曝5大成因：和遺傳有關

積壓公文逾期怕被懲處爆吃案　桃警入侵電腦竄改11件「都辦妥」

亞馬遜「球狀」新音箱登場！　同時發布雲端遊戲服務「Luna」

快訊／金正恩向南韓道歉！朝投誠公務員連開10槍　親曝：做了不該做的事

每26分鐘就1人死於心臟病！醫談「主動脈剝離」：9成都是高血壓引起

申請社區磁扣！總幹事「現在沒空」打槍　她白跑3趟：互踢是怎樣

淡江大學校友徐航健捐1.2億　校方允諾「有蓮獎學金」將助校招生

詹眉組合媲美「OK連線」　合砍60分本季18勝1敗

照片裡是誰？　IZ*ONE答案令全場震驚⋯網衝擊：時代差異？

社會熱門新聞

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

即／台中爸媽「帶著9歲兒子輕生」

潑屎妹「沒興趣當直播主」

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

即／新北女攜子燒炭雙亡　破門剩冰冷遺體

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

快訊／花蓮警遭「重物擊中」頭部破裂

絞殺母女、溺斃鄰居　2死囚聲請釋憲

不敢出國　詐騙集團租千萬豪宅當機房

貧女剩8403元遭查封　司院拚修法

涉詐西門町富豪3億元　3人遭聲押

女公關被威士忌打通任督二脈　單月獲百萬抖內

女被街友嗆　男幫出氣竟打死人

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

更多熱門

相關新聞

大腸癌連12年癌症之首！「9高危險群」必做大腸鏡

大腸癌連12年癌症之首！「9高危險群」必做大腸鏡

根據國健署資料顯示，大腸癌已12年蟬聯癌症之首，也是死亡率前三名的癌症。林口長庚醫院大腸直腸外科孫麒洹醫師表示，雖然大腸癌發生率在台灣或國外皆顯示增加，但死亡率卻下降了，且以早期（0期及1期）癌症發現者居多，表示癌症的篩檢普及化，促成早期發現、早期治療，提高了治癒率和存活率。因此提醒民眾切莫輕忽自身排便的異狀，並定期接受兩年一次的糞便潛血檢查，為自己的健康做好把關。

45歲單身熟女莫名胯下痛又腫...真相令人訝異

45歲單身熟女莫名胯下痛又腫...真相令人訝異

孕婦出血老公求援　警開道護送3分鐘到醫院

孕婦出血老公求援　警開道護送3分鐘到醫院

吃止痛藥恐傷腎？醫曝真相…提「4迷思」打臉

吃止痛藥恐傷腎？醫曝真相…提「4迷思」打臉

慢性髖部疼痛當心是髖關節關節唇破裂！

慢性髖部疼痛當心是髖關節關節唇破裂！

關鍵字：

下體發炎疼痛出血行房衛生習慣

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

海芬夢到黃鴻升：謝謝你想盡辦法來！

豆花妹床戰唐禹哲！下身姿勢挑戰尺度

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面