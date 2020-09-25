她忍5年了！老公衛生差…每次做完「發炎流血」　法院判准離婚

▲人妻孟孟（化盟）控訴老公衛生習慣不佳，導致每次行房後，她下體都會發炎疼痛或是出血。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／台北報導

人妻孟孟（化名）指控，婚後老公不僅常對他言語暴力，還時常以各種理由拒絕支付子女生活教育費用，且衛生習慣極度不良，導致每回行房後她經常下體發炎疼痛、甚至出血，使她精神受到極大折磨，對此向法院訴請離婚。一審法官判准離婚，案經孟夫上訴，二審法官認為兩人婚姻問題確實已無法挽回，駁回上訴。

孟孟與老公1994年7月結婚並育有3名子女，孟孟指出，結婚之初她原先與公婆同住屏東老家，婚後大約5年時與夫舉家搬遷至北部，不過因先生工作不穩定，難以支付家庭生活費用，逼得她照顧子女之餘也得外出工作賺取家用。

孟妻痛訴，老公除了常以各種理由拒絕支付子女生活教育費用，在外抽菸、賭博或躲至南部居住，且衛生習慣不佳，導致2人共居5年來每回行房後，她多次下體發炎、疼痛甚至出血；又先生2015年起搬回屏東居住，鮮少回家陪伴她，只有有重要事情時才會以電話告知，認為2人關係形同陌路，對此向法院訴請離婚。

新北地院一審判准離婚，孟夫不服提上訴，法庭上他指出，自己2015年起回南部是因他父母年邁且病重，老婆不願協助照顧的情況下，他身為獨子有義務返家，且期間他為了謀生籌措北部妻小的房租，也都有於當地務農。

孟夫表示，現在他每年回北部6、7次，一次待3、4天，他在老家時老婆有事情才會打電話給他，而他上北部時，老婆也都說沒有什麼事情。

法官衡量上述情形後，認為就夫妻相處來講，孟夫確實長期忽視老婆身心感受，雖然他回老家照顧長輩可以理解，但與妻子久久未共同生活，2人也無法得出一個分隔兩地的相處模式，審結認定兩人婚姻無法繼續維持，駁回孟夫上訴。全案仍可上訴。

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