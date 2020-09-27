誆未繳電話費假反詐騙專線詐老翁　善警逮2名車手法辦

▲善化警分局偵查隊幹員與大內分駐所，埋伏緝獲范姓及潘姓2名18歲車手，警方偵訊後將2名嫌犯依涉嫌詐欺、洗錢防制等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市大內區62歲楊姓老翁，接到詐騙集團「假檢警真詐騙」電話，只是詐騙集團手法升級，竟叫老翁打「165」反詐騙專線查證，歹徒得手56000元，歹徒食髓知味，欲再詐騙32萬元，老翁心疑向善化分局報案，警方埋伏緝獲2名車手，依法送辦。

警方說，被害人日前在家中接獲一通自稱是中華電信催繳電話費的通知，謊稱老人家沒繳電話費，假扮檢察官，謊稱帳戶被凍結，雖然是詐騙老手法，但詐騙集團為了讓老人家深信不疑，更在通話中，直接要他撥打反詐騙專線165求證，不過電話一撥出去，卻是直接轉接到詐騙集團假扮的反詐騙人員，向他催繳保證金，雙方面交得手56000元。

詐騙集團得手後不斷以電話及通訊軟體一直跟老翁聯繫，老翁覺得怪異便向善化分局大內分駐所報案，所長謝憶文獲報後立即向老翁解釋破解詐騙手法，並請其配合警方繼續與該集團斡旋約其面交，再將其一舉成擒，並相約26日下午1時許在大內區中華電信前面交新台幣32萬元。

善化警分局偵查隊幹員與大內分駐所警力早已埋伏在面交地點周邊等待集團人員現身，並順利逮獲范姓及潘姓2名18歲車手，警方偵訊後將2名嫌犯依涉嫌詐欺、洗錢防制等罪嫌送辦。

善化警分局偵查隊長謝貴琳表示，詐騙集團手法提升，卻還是逃不過警方查緝，警方也提醒，撥打165反詐騙專線，一定要先掛斷電話再撥打，以免落入詐騙集團圈套，釀成損失。

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