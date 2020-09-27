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注意！中秋連續假期觀光景點現人潮　苗警加強周邊交通疏導

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▲中秋連續假期將至，苗栗警方特別在重要路口加強交通疏導，請民眾多加留意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲中秋連續假期將至，苗栗警方特別在重要路口加強交通疏導，請民眾多加留意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

為期4日之中秋節連續假期即將到來，而苗栗警察分局管轄內之苗栗市、頭屋鄉、公館鄉、銅鑼鄉及三義鄉等地，有許多風景區、觀光勝地等旅遊好地方，每逢連續假期均湧入大量人、車潮，且貫穿轄內國道1號共4處交流道、臺72線東西向快速公路、臺6線及臺13線省道等聯外道路及樞紐要道，交通流量甚為驚人。

苗栗縣政府表示，三義鄉獲選為國際慢城鄉鎮後，遊客造訪鄉內各大名勝古蹟及觀光景點和地方特色產業，如三義鄉廣盛老街3D 彩繪階梯、木雕博物館、勝興車站、龍騰斷橋、西湖渡假村、鯉魚潭水庫、130線雙潭及舊山線休閒農業園區、九華山大興善寺及佛頂山朝聖寺，銅鑼鄉客家文化園區、客家大院等，每逢連假必湧入大量車潮，因此苗栗分局特針對轄內三義、銅鑼地區風景遊憩區、觀光景點等較易壅塞道路加強交通疏導規劃。

一、三義地區易壅塞路段（台13線，自130線至三義交流道段）管制措施如下:
（一）三義木雕博物館：
1、台13線北上左轉進入130線易壅塞，建請直行至下一路口（八股路）左轉往木雕博物館，八股路仍維持雙向通行。
2、台13線南下維持現狀（可右轉130線往木雕博物館）。
（二）勝興車站及龍騰斷橋：
1、三義鄉台13線北上經苗51線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗56線口（南管制哨），並循原路或深水農路經130線離開。
2、三義鄉台13線南下經苗49線或苗49-1線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗49-1線口（北管制哨），可循原路折返避開車流。
二、銅鑼地區易壅塞路段（台72線轉溝水匝道至客屬大橋段） 
（一）因應國道一號銅鑼交流道東延段通車，往返大湖及泰安鄉地區旅客均使用該交流道，尖峰時段係下午2至6時，目前該路口號誌每逢例假日於上述時段改為「輪放3時相」管制，同步開放左轉彎、直行及右轉彎方向車輛通行，避免左彎車輛影響主流車流。
（二）台72線往苗栗方向為長100公尺「左轉彎專用車道」，考量同向3車道車道寬度安全，已再延長50公尺，提升儲車空間。

苗栗分局長賴銘助表示，已期前妥善規劃交通疏導措施及落實向每位同仁勤前教育，亦請用路人遵守警察人員交通管制，並呼籲鄉親於聚會飲宴時能先「指定駕駛」，遵守「酒後不開車」，牢記酒後開車風險高也是違法的行為，惟有「指定駕駛最安心」、「代客叫車最貼心」、「拒絕酒駕最順心」，預祝鄉親中秋假期愉快，行車平安、順暢。

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