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史上最塞中秋「車流量如初一」　林佳龍令3次長到第一線掌握疏運

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▲▼春節連假國道車流。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲今年中秋連假國道車流量直逼大年初一，恐是史上最嚴峻。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

中秋連假即將到來，交通部高公局預計這次車流直逼大年初一，恐是史上最嚴峻。交通部今（24）日下午召開部務會議，部長林佳龍指示嚴陣以待，三位次長應分頭督導所屬，到第一線掌握疏運狀況。另外，也應提供用路人充分資訊，讓民眾可以掌握即時路況並善用公共運輸，對於紓解車流的客運優惠措施，要提早上路、做好宣傳，達到時間、運具與路線分流的目標。

高公局預估，這次中秋連假第一天，高速公路車潮將達到125百萬車公里，幾與大年初一一樣，恐是史上最嚴峻。林佳龍要求各單位嚴陣以待，指示三位次長應分頭督導所屬，到第一線掌握疏運狀況。

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▲▼交通部長林佳龍指示，中秋連假疏運應嚴陣以待。（圖／交通部提供）

▲林佳龍指示，中秋連假疏運應嚴陣以待。（圖／交通部提供）

今日部務會議中，林佳龍指出，這次中秋連假交通部提出不少創新的作為，然而各種作為仍需有配套宣傳機制，務必要給用路人充分的資訊，達到路線分流。

受限國道路幅限制，道路於尖峰時間易有壅塞的狀況。林佳龍說，因應此狀況，交通部這次提出各種公共運輸的優惠措施，多數民眾都可以理解與支持，未來應及早決定、露出，並且提早、延後適用時間，讓民眾有誘因利用，達到時間、運具分流的目標。

此外，政務次長王國材也提醒，高公局將於假期期間部分時段封閉國道五號的坪林、石碇交流道，改作為大客車專用道，高公局應加強在國三甲、國道三號上，利用電子看板宣傳，讓小客車駕駛可以充分瞭解；政務次長陳彥伯要求路政司同仁，應前往督導確認所有的宣傳標誌都已設置妥當。

▲▼交通部長林佳龍指示，中秋連假疏運應嚴陣以待。（圖／交通部提供）

▲交通部今開部務會報，林佳龍指示各單位中秋連假疏運應嚴陣以待。（圖／交通部提供）

高公局預估南下交通尖峰落於9/30下午至10/1上午、北上落於10/3下午與10/4下午。為改善國道五號路況，高公局將於10/1、2的零晨0時到12時，封閉國五石碇、坪林南向入口，改作為大客車專用道。

交通部鼓勵民眾往返東部多使用公共運輸，交通部也祭出北花線客運來回只要400元，89條國道客運平均85折，且憑票根宜蘭、花蓮租車還享折扣，抵達景點後45條台灣好行持電子票證享半價優惠。

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