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連假跟塞車說Bye！　搭大眾運輸享優惠、App一鍵查詢替代道路

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▲連假出遊不想再受塞車之苦，交通部提供民眾搭乘大眾運輸的優惠，且優化了1968App功能，用路人可以一鍵導航至替代道路，避開塞車路段。(採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者陳家豪)

記者陳珊珊／採訪報導

國道上塞車塞滿滿，民眾開心出門旅遊，最怕遇上塞車掃興，如何在即將到來的中秋連假與國慶連假玩好玩滿，交通部推出便利且優惠的方法供民眾選擇。

▲▼連假跟塞車說Bye！　搭大眾運輸享優惠、App查詢替代道路 。（圖／記者陳家豪攝）

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▲民眾連假開心出門旅遊，最怕遇上塞車掃興。（圖／記者陳家豪攝）

公路總局運輸組組長王在莒表示，「我們針對國道客運89條路線，提供平日優惠與原票價85折優惠，另外也針對台灣好行的45條路線，提供電子票證搭乘享半價優惠。再來今年跟往年不一樣的地方，是我們提供台北到花蓮的國道客運來回票只要400元的優惠，相當於原票價的57折到63折之間」。

▲▼連假跟塞車說Bye！　搭大眾運輸享優惠、App查詢替代道路 。（圖／記者陳家豪攝）

▲交通部推出優惠活動，鼓勵民眾在連假期間搭乘大眾運輸。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼連假跟塞車說Bye！　搭大眾運輸享優惠、App查詢替代道路 。（圖／記者陳家豪攝）

▲公路總局運輸組組長王在莒。（圖／記者陳家豪攝）

為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸，除了提供多元路線和票價優惠之外，到達目的地後的交通轉乘，與租車事宜也享有回饋。公路總局運輸組組長王在莒表示，「轉乘優惠的部分，不論民眾是持國道客運、台鐵或是高鐵的票，只要到目的地後，轉乘在地市區公車或一般公路客運，就可以享受到一段票免費或是基本里程免費的優惠」。

▲▼ 連假宣導 。（圖／交通部提供）

▲交通部在連假期間推出3大優惠，包括票價優惠、轉乘優惠以及異業結盟優惠。（圖／交通部提供）

公路總局運輸組組長王在莒說：「另外如果民眾到當地租汽機車，選擇特定的租賃車業者租車，最多可享65折優惠。回程的時候，民眾持同一家客運的來回車票與汽車租車憑證，客運票價可再退200元；機車租車憑證則可退100元」。

▲▼連假跟塞車說Bye！　搭大眾運輸享優惠、App查詢替代道路 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼交通部優化高速公路1968 App功能，民眾可即時查詢路況，了解替代道路資訊。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼連假跟塞車說Bye！　搭大眾運輸享優惠、App查詢替代道路 。（圖／記者陳家豪攝）

此外，交通部也優化「高速公路1968」App功能，希望幫助民眾有效避開塞車路段。高公局交通管理組科長賴建宇表示，「我們這次跟公路總局合作，新增了台2跟台9的替代道路旅行時間資訊，所以民眾只要透過這個功能，就可以知道說走國5、台2或台9哪一個比較順，像是可以了解從宜蘭地區返回台北大概需要多久時間」。

▲▼連假跟塞車說Bye！　搭大眾運輸享優惠、App查詢替代道路 。（圖／記者陳家豪攝）

▲高公局交通管理組科長賴建宇。（圖／記者陳家豪攝）

高公局交通管理組科長賴建宇說：「另外我們也有提供導航至替代道路的功能，民眾不用擔心路況不熟的問題，只要按下按鈕，就可以直接利用Google地圖導航至替代道路」。交通部呼籲民眾，可多善用大眾運輸與轉乘租車優惠，用路人也可透過1968 App查詢即時路況，來彈性調整行車動線與時間，不再讓塞車壞了出遊好心情！

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