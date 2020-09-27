放假前一天水氣增！　「中秋連假天氣最新預測」雨區曝

▲中秋夜賞月有望。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

記者陳俊宏／台北報導

中秋節4天連假即將登場，氣象專家吳德榮表示，屆時西半部大多為晴時多雲、山區午後有局部短暫雷陣雨，迎風面東半部多雲，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大；白天舒適至微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，為秋高氣爽、日夜溫差大的天氣。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天（27日）、周一東北風挾帶水氣多，苗栗以北及東半部轉有局部陣雨，中部略受影響，有局部短暫陣雨的機率，南部山區午後有局部短暫雷陣雨，有局部較大雨勢，應注意；苗栗以北轉涼，中南部早晚涼。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮說，周二東北風水氣減少，有短暫空檔，北部轉多雲，中南部晴時多雲、午後山區有局部短暫雷陣雨，東半部偶有局部短暫雨的機率；周三東北風水氣略增，北部及東半部雲量再增多，偶有局部短暫雨的機率、中南部多雲時晴，山區午後有局部短暫雷陣雨。



吳德榮指出，連假周四至周日台灣附近東北風轉偏東風再轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有局部短暫雷陣雨，迎風面東半部多雲，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大；氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，為秋高氣爽、日夜溫差大的天氣。



吳德榮表示，中秋夜模式模擬調整得更為偏乾，大台北及東半部雖因迎風面水氣的堆積，賞月偶爾有低雲干擾，但雲層發展稀疏影響不大；中南部午後發展的雲層、夜間已消散，新竹以南都是明月當空、賞月沒有疑慮的天氣。