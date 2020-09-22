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仲介外籍新娘竟偷吃！妻氣瘋賣光土地反制…他嗆：沒錢也賣血給她

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▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲兩岸婚姻仲介在外偷吃，妻子怒賣光他土地，還提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／台中報導

台中一對夫妻均從事兩岸婚姻仲介，但妻子卻發現丈夫往返大陸過於頻繁，且每次都不告而別，還帶走家中大量金錢。某日，丈夫又再度想離家，妻子於是緊追在後，一路追到了大陸的婚姻仲介合作據點，而丈夫自知逃不掉，才上前向妻子坦承外遇生子，讓妻子心碎不已，回台後憤而提告求償。法官審理後，判丈夫須賠償妻子30萬元。

人妻指控，她跟丈夫都是兩岸婚姻仲介，然而，丈夫自2018年開始就一直頻繁往返大陸，每次前往都是不告而別，還從家裡帶走大量現金， 她因此起了疑竇。同年8月19日，丈夫又再度不告而別，拿著手機就打算出門，但當她詢問對方行程時，丈夫眼神閃爍，還叫她不用跟後，就匆匆離去。

人妻表示，當時她立刻回到家中檢查，果然發現丈夫的護照被拿走，於是立刻開車到台中碼頭買船票準備前往大陸，碰巧在碼頭遇見丈夫，但對方仍不肯交代去大陸的原因，讓她決定一路跟隨。最後，因她的窮追不捨，丈夫自知逃不了，於是上前坦承自己外遇生子，而事後儘管外遇曝光，還是不顧她的感受，持續離家與小三同居，即使回到家了，也是繼續跟對方熱線，讓她相當心寒，憤而將名下土地變賣。

人妻提到，當丈夫得知自己賣光土地後心生不滿，還前來找她談判，更直接嗆聲，「沒錢，也要賣血給她」，讓她決定對丈夫提告求償。

對於妻子指控，人夫反駁，整件事情開端起於妻子霸佔祖產不還，當他質問對方時，妻子立刻轉移話題說他外遇，而過去妻子也常在他前往大陸期間勾搭別的男人，他才一時氣憤，謊稱自己在外有女人，但這全都是騙妻子的。

法院審理，勘驗夫妻兩人對話紀錄，發現丈夫曾自承自己從同年的10月1日返回台灣後，就再也沒有跟外遇女子繼續往來，法官因此認定他外遇事實，判他須賠償妻子30萬元。全案可上訴。

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