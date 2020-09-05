遭前男友麻吉強行侵入…「子宮發炎」分泌物狂流！她哭喊：我好髒

▲女子遭到前男友的朋友硬上，事後還子宮發炎，她崩潰傳訊，「我心理陰影很重」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

女子小惠（化名）到醫院探病，卻巧遇前男友而心情不佳，於是找來友人阿成（化名）開車接她，孰料阿成竟直接載回自己家，還表明想發生性行為，但被拒絕，沒想到阿成仍強押硬上得逞。小惠事後不甘受辱提告，阿成坦承有與她發生過關係，但否認硬上，還反咬對方是為了錢而提告。法官事後認為，小惠提不出阿成硬上證據，於是判阿成無罪。

判決書指出，阿成是小惠與前男友的共同朋友，因此知悉小惠分手，在案發前沒多久，也曾性侵過小惠。遭阿成性侵過一次的小惠，原本不打算對阿成提告，然而，2018年7月1日她到醫院探視剛生產的朋友，卻巧遇前男友，而為了避免尷尬，所以請阿成到醫院接她，沒想到卻直接被載到阿成家。

2人當時在阿成家後，阿成突然開口詢問，「你要嗎？」表明想發生性行為，但小惠因為上次經驗，加上因遭性侵而子宮發炎，因此拒絕阿成。沒想到阿成竟不顧小惠身體不適，再度硬上得逞。

事發後，小惠覺得自己很骯髒，於是到浴室洗澡，並要阿成在她返回醫院。事隔3個月後，小惠傳訊與阿成，表示自己因為阿成的舉動而有陰影，而要與前男友復合，但卻又因此事感到愧疚，「我真的每次面對他看他都覺得很想死」。

小惠還提到，「你知道其實你強制把生殖器放到我陰道，可以說是強姦嗎？你這樣做讓我子宮發炎，我上班太累、下班太晚，沒時間看醫生，一個月分泌物都異常，我承受你強制性交的情況很久，這件事的心理壓力和不安都我在忍受，我覺得這件事結束，對你來說可以當沒事，但我沒辦法，而且你一直說抱歉也沒辦法平復我的情緒…我和你的這件事我不會隨意跟其他人說，因為我自己很難受」。

對此，阿成見狀後也立刻傳訊道歉，並要小惠別告訴前男友，但小惠仍決定提告，並向法官出示阿成道歉的訊息。

法官審理時，阿成坦承有與小惠發生性行為，但否認硬上，且小惠也拿不出他硬上的證據，再加上小惠當下也沒有立刻報警，反而個了3、4個月後才提告，明顯不合理。

法院審理後也認為，即使阿成事後有向小惠道歉，但單就對話內容並無法證明阿成硬上，且小惠時隔多月才報警，不符合一般人遭到性侵後的反應，因此判阿成無罪。小惠事後不服判決提出上訴，但仍遭二審法官駁回。全案可上訴。

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