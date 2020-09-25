性侵幼童鞭刑169下！第52下他哭喊「我不行了」　背部起水泡更慘結局曝

▲亞齊省今年已有超過100人接受鞭刑。（示意圖，非本文當事人／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

印尼亞齊省近日再度執行鞭刑律法，其中一名性侵兒童犯羅尼(Roni)被判鞭刑169下，但他第52下就不行了，要求暫停行刑，經刑場醫師檢查認定，他背部傷重起水泡。不過這不代表他逃過懲罰，當局表示，待其治療後仍會擇日完成剩下的鞭刑。

據每日郵報報導，羅尼因犯性侵未成年者罪被判鞭刑175下，因他已坐牢6個月可以折抵鞭刑，最後刑數降為169下。羅尼日前接受行刑，但他被鞭到52下時，就向行刑官哀嚎，「我不行了」。

當下行刑官立刻停止行刑，並請現場醫師進行診斷。醫師診斷後認為，羅尼背部已經出現水泡，且傷勢嚴重，如果再繼續行刑，血管恐怕會爆裂出血。

Whipped until he collapses: Child rapist sentenced to 169 lashes in Indonesia https://t.co/fmsCDoheSn — Daily Mail Online (@MailOnline) September 24, 2020

當局決定暫停對羅尼進行鞭刑，但這並不意味著他可以逃過剩下的刑罰，待其接受治療且復原後，仍會擇日繼續。醫師研判，約治療1周後，羅尼的身體狀況就能恢復正常，「而且再來血管的強韌度，就不會像之前那樣脆弱了。」

除了羅尼外，當天受刑的還有另外5人，他們因涉嫌賭博同樣被判鞭刑，只是數量並未像羅尼那樣多，其中2人為8下，另外3人則是6下鞭刑。

▼ 亞齊省通常使用公開鞭刑，但今年由於新冠肺炎疫情，因此不開放民眾觀看行刑（資料圖／美聯社）