性侵幼童鞭刑169下！第52下他哭喊「我不行了」　背部起水泡更慘結局曝

▲亞齊省今年已有超過100人接受鞭刑。(示意圖,非本文當事人/美聯社)

記者蔡儀潔/綜合報導

印尼亞齊省近日再度執行鞭刑律法,其中一名性侵兒童犯羅尼(Roni)被判鞭刑169下,但他第52下就不行了,要求暫停行刑,經刑場醫師檢查認定,他背部傷重起水泡。不過這不代表他逃過懲罰,當局表示,待其治療後仍會擇日完成剩下的鞭刑。

據每日郵報報導,羅尼因犯性侵未成年者罪被判鞭刑175下,因他已坐牢6個月可以折抵鞭刑,最後刑數降為169下。羅尼日前接受行刑,但他被鞭到52下時,就向行刑官哀嚎,「我不行了」。

當下行刑官立刻停止行刑,並請現場醫師進行診斷。醫師診斷後認為,羅尼背部已經出現水泡,且傷勢嚴重,如果再繼續行刑,血管恐怕會爆裂出血。

