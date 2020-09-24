大韓航空蓄意隱瞞社內性暴力　女職員淚訴！公司完全沒懲處

▲韓媒爆料大韓航空掩蓋社內性暴力事件。（圖／翻攝自大韓航空臉書粉絲專頁）

記者張寧倢／綜合報導

大韓航空24日遭韓媒爆出公司內部蓄意掩蓋一樁性侵未遂的案件，受害女職員要求對加害者進行調查和懲戒，公司卻以此舉可能暴露當事人身份為由勸退，並在沒有任何懲處的情況下就將男職員辭退。對此，大韓航空表示，因受害者要求特別保密，所以沒有召開懲戒委員會。

根據《KBS》24日報導，2017年夏天，大韓航空內部發生一起男上司利用職權企圖性侵女職員的暴力事件。當時上司向受害者稱，需要就相關業務進行報告與討論，要求女職員在公司外部單獨見面，碰面後一直勸誘喝酒並意圖強姦，女職員經一番強烈抵抗後，才勉強逃離現場。

據報導，被害人事發後留下心理陰影，獨自掙扎了2年多，終於在去年12月10日向公司告發此事，7天後與公司面談，被害人要求身分保密，並對加害者進行調查與懲戒，並表示可能還有其他受害者，請求公司一併調查。

公司回應，如果當事人承認加害事實，就會讓男職員辭職，但是移交懲戒委員會進行調查後，受害事實或受害者的身份就可能因此對外曝光。不僅如此，公司也拒絕追加調查是否有無其他受害者，「他們可能沒有舉報，也不希望（被發現）。」

▲受害者要求懲戒加害人卻反遭公司警告會因此透露身份。（圖／路透）

報導指出，加害男職員直到最後都沒有受到懲戒，公司只讓他寫了辭職信後，就默默地離職了，也沒有進行後續調查。韓國女性勞動者會代表裴珍京（音譯）認為，在懲戒委員會或人事委員會等過程中，不讓受害者的身份外洩是公司的義務，公司應該給予信任，讓受害者在這樣的程序中得到保護。」

對此，大韓航空表示，與受害人商議了所有事情的處理方向，受害者方面要求特別保密，因此沒有召開懲戒委員會。

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