文創旅店攜手《消失的情人節》　電影場景原汁原味搬進大廳　

▲電影[消失的情人節] (右起) 監製葉如芬、女主角大霈、導演陳玉勳、監製李烈等人遊嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

華語電影《消失的情人節》與知名文創設計旅店品牌承億文旅進行跨界合作，將電影場景搬進了承億文旅旗下分館-嘉義商旅，並以時間限定的方式，與所有影迷與旅客創意互動，更邀請到「消失的情人節」電影導演陳玉勳、女主角李霈瑜重回嘉義商旅現場，進行聯名合作暨電影上映宣傳，分享電影拍攝心得與此次跨界創意合作之感想。

旅客走進嘉義商旅飯店大廳現場，彷彿走入電影場景般的實境體驗，立刻浪漫化身電影主角，如在電影場景般精采共演，為旅宿體驗增添不一樣的新鮮樂趣。

▲電影[消失的情人節]將電影場景搬到嘉義商旅飯店大廳 邀請影迷共同來體驗 。（圖／記者翁伊森攝）

《消失的情人節》由億萬導演陳玉勳自編自導，搭配搭配金馬監製葉如芬及李烈，強強聯手打造愛情喜劇，並由金馬獎最佳男配角劉冠廷與金鐘獎得主李霈瑜（大霈）領銜演出，2019年於嘉義東石拍攝，劇組全體住在嘉義商旅長達半個月，對於嘉義的人文小吃都如數家珍，此次舊地重遊最想念的就是嘉義的海鮮熱炒、街邊小吃。

陳玉勳表示，在嘉義除了感受到滿滿的人情味，美景也沒讓他失望，有一天傍晚在東石搶拍到非常夢幻的夕陽，不僅在電影中唯美呈現，看過電影的觀眾也紛紛讚嘆：「沒想到台灣有這麼漂亮的風景，看完電影好想去嘉義玩。」女主角李霈瑜(大霈)受訪時除表示感謝飯店對電影的支持，也希望電影可以帶更多人看見嘉義的美。

▲嘉義商旅飯店現場還原 電影[消失的情人節]電影場景 並有男女主人形立牌坐鎮 。（圖／記者翁伊森攝）

隨電影上映期間，承億文旅嘉義商旅除推出送電影票的住房專案，亦推出相關電影聯名創意活動，邀請影迷或房客親臨現場寫張電影聯名的限定明信片，飯店將幫忙保管直到明年情人節寄出，大膽與情人預約共度明年佳節。除此之外，亦歡迎影迷拍照打卡上傳承億文旅臉書粉絲頁，就有機會獲得電影簽名海報及各項好禮。