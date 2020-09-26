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犒賞補班！家樂福限時9/26「買1送1」　上百商品線上購物優惠

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▲▼家樂福 。（圖／路透）

▲家樂福犒賞上班族補班，推出限時9/26一天上百件熱門商品「買一送一」 。（圖／路透）

記者林育綾／台北報導

為了犒賞上班族今（26）日補班辛勞，家樂福推出限時一天線上購物上百件熱門商品「買一送一」等多項優惠；另在明（27）日於全台量販門市、線上購物、便利購超市推出快閃9折，消費滿額以折價券回饋；而9/28教室節當天只要出示教師證，單筆消費滿2千送2百現金折價券。

▲▼家樂福補班快閃優惠。（圖／業者提供）

▲家樂福犒賞補班快閃優惠。（圖／業者提供）

家樂福表示，為了犒賞所有辛苦上班族，限定今（9/26）推出線上購物上百件熱門商品「買一送一」，另外即日起至10/4，上萬件商品消費滿1399元折5%，再送1萬5千點紅利點數。

而明（27）日全台家樂福量販、便利購超市、線上購物也推出當日限時9折優惠，量販部分單筆消費滿2000元9折，以現金折價劵回饋；便利購超市單筆消費滿1000元9折，以現金折價劵回饋；而線上購物單筆消費滿2000元現折9折。

同時為了感謝老師們的辛勞，9/28（一）教師節當天，只要在全台家樂福門市（量販/便利購超市）出示教師證，單筆消費滿2000元就送200元現金折價劵。

▲超商也在補班日祭出各種優惠。（圖／業者提供）

另外像是便利超商也紛紛推出相關優惠，7-ELEVEN即日起至10月6日推出CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶全品項任選第2杯7折；9月30日至10月3日限時4天，更集結中秋出遊或烤肉派對必備8大品類，包括家庭號飲料、現萃茶、珍珠飲品、咖啡、零食、糖果、麵食、冰品⋯等近百項指定商品推出「第二件5折」優惠。

全家便利商店即日起至28日使用APP隨買跨店取，有單品中杯熱美式、單品中杯熱拿鐵買1送1優惠，會員每人限購2組。另至10月6日止，至全台門市還有購買森永牛奶糖拿鐵、森永牛奶糖Q奶茶，享任選2杯99元優惠價。

萊爾富即日起至27日有十六茶、湖池屋橫綱棒海苔口味同品項買1送1；小牧好好-紅蘋果調味乳、御茶園-冰茉綠、茉莉茶園-芭樂檸檬綠茶、LCA酵一下-檸檬多多同品項買2送1；Hi Café大冰芒果珍珠牛奶單杯特價35元；舒潔淨汗爽身濕巾15抽享4包99元。

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