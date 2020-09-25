快訊／桃園觀音區2人孔蓋氣爆炸飛！地面隆起　警消戒備封路

▲桃園市觀音區快速路九段530巷附近，25日晚間6時許2處人孔蓋發生氣爆炸飛，消防人員以五用氣體探測器檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區快速路九段25日晚間6時許兩處人孔蓋突然發生氣爆被炸飛，巨大聲響嚇壞路人，桃園市消防局會同台電人員到現場檢測，初步查出氣爆造成路面突起4平方公尺，經過探測後初步判斷並無危險性，警方則封閉往觀音方向慢車道進行檢測，所幸並未造成人員傷亡。

▲桃園市觀音區快速路九段530巷附近，25日晚間6時許2處人孔蓋發生氣爆炸飛，大園警方封閉慢車道以利消防與台電人員檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，25日晚間6時19分接獲報案，觀音區快速路九段530巷5號前兩處人孔蓋突然炸飛，導致路面隆起約4平方公尺，路人與住戶發現後通報消防局到場，消防局查出人孔蓋是台電公司所有，消防局與台電人員以五用氣體探測器、熱顯像監測均無立即危險性。

大園警分局封閉慢車道警戒，避免人車靠近發生危險，經消防局與台電人員共同檢測後並未查出附近還有其他人孔蓋氣爆，也未聞到其他異味，這場氣爆意外並未造成人員傷亡，初步懷疑可能是管線內沼氣引發氣爆，至於真正氣爆原因仍有待台電與消防人員調查釐清。

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