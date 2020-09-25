驚險畫面曝！休旅車斑馬線上撞飛路人　陸戰弟兄通報警消搶命

▲桃園市邱姓男子24日中午駕車行經龜山區左轉忠義路時，疑因車輛視線死角撞飛正在斑馬線上路過的曾姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市邱姓男子24日中午開車行經龜山區忠義路左轉時，疑因天雨路滑且視線死角，結果才轉彎就撞飛正走在斑馬線上的男子，案發地點剛好在陸戰隊66旅營地前，官兵立即趨前協助，通知龜山警分局員警與消防人員到場將傷者送醫急救，邱男酒測值為零，肇事原因正釐清中，受傷的曾姓路人經救治後幸僅受輕傷。

▲桃園市邱姓男子24日中午駕車行經龜山區忠義路時，疑天雨路滑雨視線死角撞飛曾姓路人，警方與軍方在現場協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，50歲的邱姓男子24日下午1時50分許，大雨中開車行經龜山區由下湖街左轉忠義路，疑似視覺死角左轉後突然撞上正走在斑馬線上的20歲曾姓男子，因撞擊力道大，曾男被撞飛彈至轎車前方落下，驚悚一幕剛好被陸戰隊66旅駐軍官兵目擊，趕緊持傘扶起受傷倒地的曾姓男子，邱姓駕駛也慌張地在旁猛賠不是。

▲桃園市邱姓男子24日駕車行經龜山區忠義路時，撞上路過曾姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局員警到場，先將受傷的曾姓男子送往林口長庚醫院治療，再為肇事的邱男進行酒測，酒測值為零，邱男聲稱，天雨視線不佳，沒看到路人徒步經過，還好曾姓路人送醫救治後，僅皮肉擦傷，沒有生命危險，雙方已商談賠償等事宜，肇事原因仍由警方釐清中。

龜山警方呼籲，9月1日起執行「路口安全」大執法，針對「車輛未禮讓行人」等違規加強取締，以確保行人路權，籲請民眾駕車經過行人穿越道，務必禮讓行人，以免交通事故發生。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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