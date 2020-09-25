兒跳級台大再赴美攻博士！父母撒千萬養到假學霸　心碎告討血汗錢

▲桃園市郭姓男子遭父母指控，從2009年至2018年謊稱念台大、赴美進修攻讀博士等名目詐騙近千萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓男子去年被父母指控謊稱念台大、赴美工取博士學位，返台後在中研院任職上班等，就學期間向父母伸手索取多達千萬元學費與生活費用，後來驚覺兒子根本都在騙，因而提告詐欺，桃檢依詐欺罪嫌起訴；桃園地院25日開庭，但郭的父母因故未出庭，法官認為，告訴代理人聲稱部分金流部分經審查後未載明金流，因無相關憑據恐難審理，審判長甚至2度提醒「法院不是你們的會計師」，要求代理人與郭之父母討論後再陳報舉證，出庭被告郭則同意調解。

桃檢指出，原來就讀某私立科大的郭男在2007年起，向父母謊稱受老師肯定要跳級台大電機碩士班，向父母伸手20萬元作為學費與生活費所需，同時偽造台大學位取信父母，後又繼續謊稱自己是最年輕博士生，將赴美國紐約與加拿大攻讀室內設計與建築系博士學位，返台後宣稱已受聘台大為電機副教授，同時身兼中研院研究員等職務。

檢方查出，郭男從2007年起至2013年陸續向父母詐得近千萬元，前年將外婆名下房子轉到郭的名下，父母察覺後才起疑，陸續向台大等校方求證，驚覺兒子所謂念台大與赴美念博士都是詐騙，檢方依詐欺、偽造文書等罪嫌將郭男起訴。

地院25日開庭時，郭之父母因故未出庭，告訴代理人說，郭的外公病危助住院，父母未照顧外公無法出庭，但轉達希望能調解，主要希望家庭和諧；出庭應訊的郭男則同意調解，其辯護人聲稱，郭遭指控詐欺部分，因匯款至今無紀錄，郭不知如何答辯，雙方包括前案糾紛已拖延逾2年，希望能儘速調解結案。

審判長認為，本案起訴有部分包括交付金額數量、方式、時間與地點均未載明清楚，也無相關憑據作為佐證，起訴內容尚難認定，請告訴代理人與郭的父母討論清楚後再陳報法院，以負起舉證相關責任，審判長兩度提醒「法院並不是你們的會計師」。

此外，審判長提及，郭的父母指控被詐時間從2009年至2018年，但在卷證中看不出帳戶有大筆資金流動，是否達到起訴門檻恐有問題，若該部分犯罪事實無特定可能無法審理，請告訴代理人與郭的父母再行確認清楚，由於郭的父母兩度開庭均未到庭，事前也未請假，審判長強調，下次開庭務必到庭說明清楚。

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