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捉到了！蒜價狂飆...基隆關查獲走私8公噸大陸蒜頭

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記者郭世賢／基隆報導

基隆關於24日查獲疑似走私大陸蒜頭，基隆港區貨櫃集散站大陸青島之進口貨櫃1只，該只貨櫃貨名申報為「蕎麥殼靠枕」，經海關通關系統篩選為C3X（儀器查驗通關），檢查儀查驗結果異常，經開櫃查獲夾藏走私匿未申報之疑似大陸蒜頭約8000公斤。

▲基隆關查獲進口貨櫃藏匿大陸蒜頭8000公斤。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆關查獲進口貨櫃藏匿大陸蒜頭8000公斤。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆關表示，該只貨櫃貨名申報為「蕎麥殼靠枕」長50cm*寬18cm*高18cm，來自搭陸青島，經海關通關以C3X（儀器查驗通關）系統篩選，再以軌道式貨櫃檢查儀查驗結果異常，立即開櫃詳查；驗貨關員將可愛腰型蕎麥殼靠枕（長50cm*寬18cm*高18cm）枕頭套袋封口之蕎麥殼移除後，發現內藏有以透明膠膜綑綁密封之疑似大陸蒜頭，涉違反海關緝私條例，隨即依法查扣，將依海關緝私條例處貨價3倍以下之罰鍰，並沒入貨物。

基隆關指出，國內近期大蒜價格大幅上揚，且因中秋將至，需求量大增，大大提高不法業者走私誘因，為牟暴利挺而走險，也導致國內農產品交易混亂，也影響民眾健康

基隆關表示，若私運大陸地區農漁畜產品重量超過 1000 公斤或完稅價格超過新臺幣10萬元，則另依懲治走私條例第 2 條規定移送司法機關偵辦，籲請進口廠商切莫以身試法，同時呼籲民眾勇於檢舉，共同打擊不法走私，海關免費檢舉走私專線：0800-306-306。

► 美麗最大的祕密

▲基隆關查獲進口貨櫃藏匿大陸蒜頭8000公斤。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼貨櫃貨名申報為「蕎麥殼靠枕」長50cm*寬18cm*高18cm，來自搭陸青島。

▲基隆關查獲進口貨櫃藏匿大陸蒜頭8000公斤。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼夾藏走私匿未申報大陸蒜頭。

▲基隆關查獲進口貨櫃藏匿大陸蒜頭8000公斤。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆關查獲進口貨櫃藏匿大陸蒜頭8000公斤。（圖／記者郭世賢翻攝）

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