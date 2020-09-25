豆腐頭掰掰了！Apple Watch S6、SE開箱　S6血氧濃度即開即用

▲Apple Watch Series 6藍色錶殼版。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple最新推出的手錶產品Apple Watch Series 6與Apple Watch SE終於在台灣上市了，這次《ETtoday新聞雲》記者也取得了這兩款新蘋果手錶進行開箱；而這次Apple Watch Series 6的最大亮點「血氧偵測」功能是否可直接開啟使用，是台灣果粉最關心的重點，記者在實測後也發現，這項功能可以正常使用，並未被鎖起。

不過，另外一項要注意的重點是，這次推出的兩款新Apple Watch盒裝內已不再隨附充電豆腐頭；也因此記者在取得Apple Watch Series 6與Apple Watch SE時發現，這次的外盒尺寸明顯縮小了，且與Apple Watch Series 5外盒比較，就可以看出外盒直接「矮了」一半。

▼相較於Apple Watch Series 5外盒（右），Apple Watch Series 6（左上）與Apple Watch SE（左下）外盒明顯矮了一半。（圖／記者邱倢芯攝）

而打開盒裝就會發現，這次所推出的Apple Watch Series 6與Apple Watch SE並沒有附贈充電頭。

▼Apple Watch Series 6（最下方）、Apple Watch SE（中）盒裝內部不再隨附充電頭；最上方為Apple Watch Series 5盒裝設計。（圖／記者邱倢芯攝）

Apple Watch Series 6

這次記者所取得的Apple Watch Series 6顏色為特殊色藍色，而這次Apple所推出的另款特殊色錶殼為(PRODUCT)RED；一如先前的計畫，如果果粉選購(PRODUCT)RED手錶產品，Apple每筆銷售的部分收入將用於資助非洲撒哈拉以南地區的HIV病毒/愛滋病防治計畫。

而除了藍色與(PRODUCT)RED外，這次的Apple Watch Series 6也有石墨色與金色不鏽鋼錶殼選擇。

血氧飽和度檢測

這次Apple Watch Series 6最大的特點就是新增了血氧飽和度（SpO2）偵測功能，透過這項功能，手錶可以在15秒內快速地偵測你的血氧飽和度，以做為你瞭解整體健康狀況的重要指標。

只不過，因為早先Apple Watch的心電圖（ECG）功能台灣尚未能使用，因此有不少果粉擔心，這次台版的Apple Watch Series 6功能是否也為「閹割」版；而記者在實際使用後發現，血氧飽和度檢測可以即開即用，並未被官方鎖起。

據了解，這是因為Apple這次強調血氧飽和度檢測功能並非要作為醫療用途使用，而是強調要讓使用者了解自身的「健康」狀況，因此血氧飽和度檢測功能是確定可以直接在台版Apple Watch Series 6啟用的。

▲在Apple Watch Series 6與手機配對時可直接啟用血氧濃度檢測功能。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼在手機當中設定開啟血氧濃度檢測功能後，即可在手錶內的App找到這項功能（上圖紅框處）；點取App後，依照App指示操作，即可快速地檢測自己的血氧濃度（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

而Apple Watch Series 6這次能做到血氧濃度檢測，是在錶背加入了四組綠色、紅色及紅外線LED，進行血氧濃度測量時，LED會發出紅色光線與紅外線，穿透皮膚照射手腕上的血管，光電二極體會捕捉反射回來的光線，偵測你的血液顏色，血液的顏色能顯示出血氧濃度。

不過，血氧檢測不僅有在你特地開啟App時才會進行檢測，而是會在一整天裡定期測量你的血氧濃度，並會在你保持靜止狀態時進行測量。另外，如果你啟用睡眠模式並配戴著Apple Watch Series 6睡覺，Apple Watch也將在夜間進行背景測量。

Apple Watch SE

今年的蘋果手錶產品還有另一項亮點，那就是推出了平價版的Apple Watch SE（售價8,900元）。對於許多想要入手蘋果手錶，但是又覺得先前的定價有點超出預算的消費者，Apple Watch SE會是一個不錯的入門選擇。

此外，Apple最貼心的地方是，Apple Watch SE的外型並沒有因為是「平價版」而與先前的手錶產品有所差異，僅在功能設計上有些許的減少。

▲▼Apple Watch Series 6（左）與Apple Watch SE（右）外型幾乎一模一樣（上圖）；如果要從外觀分辨，那麼就要翻到錶背直接查看型號（下圖紅框處）。（圖／記者邱倢芯攝）

不過Apple Watch Series 6與Apple Watch SE開箱時可以明顯感受到兩者在價格上的不同；Apple Watch Series 6盒內的錶芯保護套與Apple Watch SE錶芯保護套在設計質感上就有明顯的差距。

▼Apple Watch Series 6（左）與Apple Watch SE（右）錶芯保護套質感上有明顯的差異。（圖／記者邱倢芯攝）

在功能方面，許多台灣果粉在意的跌倒偵測、SOS緊急服務、全球緊急電話等，Apple Watch SE也都將提供。不過這次Apple Watch Series 6新增的血氧濃度檢測、未來台灣可能將開放的心電圖功能，以及從第五代蘋果手錶起提供的螢幕恆亮功能，Apple Watch SE就將不會提供。

家庭共享設定

而提到Apple Watch，就要提到這次官方特別推出的「家庭共享設定（Family Setup）」功能，有了這項功能，即便家中的孩童、長輩並未持有iPhone，一樣可以享受到Apple Watch所帶來的好處。

舉例來說，父母如果認為家中孩童還不到應該持有一支智慧手機的年紀，但又為了掌握孩童安全等，可以買支Apple Watch，並利用家庭共享設定，透過家長的iPhone設定子女的Apple Watch，爸媽可以透過這樣的功能來管理小孩的作息、孩童外出時是否有抵達正確的地點，甚至可以用來了解孩童的睡眠狀況、有沒有正確的洗手等。

因為這次Apple新增了家庭共享設定功能，因此在iPhone與手錶綁定的畫面，會跳出兩種選擇，分別是「為我自己設定」與「為家庭成員設定」。

▼Apple Watch家庭共享設定。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，一支iPhone最多可以綁定5支手錶；且因為這些資料所需要佔的空間不大，因此不必擔心5支手錶所回傳的數據會塞滿你的iPhone手機記憶體。

但是要注意的是，想要使用「家庭共享設定」，並不是只要買支Apple Watch就可以直接綁定使用的。為了要讓每支手錶都能有撥打電話、傳送簡訊、收發e-mail的功能，因此需要搭配電信商的門號資費，才能夠使用。

目前Apple在全世界有12個國家地區開放此項功能，而初期已與Apple台灣合作的電信商有中華電信與台灣大哥大；不過Apple的核心理念就是要讓通訊、連網能力無所不在，因此未來也會跟更多的電信運營商進行洽談合作。

因此很明顯可以看出，這次推出的Apple Watch SE與家庭共享設定是「相輔相成」的；你可以利用自己的iPhone與家中孩子或長輩的手錶配對，較便宜的Apple Watch SE能讓各世代的家庭成員保持更緊密的聯繫。