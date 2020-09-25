　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

豆腐頭掰掰了！Apple Watch S6、SE開箱　S6血氧濃度即開即用

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Apple Watch Series 6,Apple Watch SE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Apple Watch Series 6藍色錶殼版。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple最新推出的手錶產品Apple Watch Series 6與Apple Watch SE終於在台灣上市了，這次《ETtoday新聞雲》記者也取得了這兩款新蘋果手錶進行開箱；而這次Apple Watch Series 6的最大亮點「血氧偵測」功能是否可直接開啟使用，是台灣果粉最關心的重點，記者在實測後也發現，這項功能可以正常使用，並未被鎖起。

不過，另外一項要注意的重點是，這次推出的兩款新Apple Watch盒裝內已不再隨附充電豆腐頭；也因此記者在取得Apple Watch Series 6與Apple Watch SE時發現，這次的外盒尺寸明顯縮小了，且與Apple Watch Series 5外盒比較，就可以看出外盒直接「矮了」一半。

▼相較於Apple Watch Series 5外盒（右），Apple Watch Series 6（左上）與Apple Watch SE（左下）外盒明顯矮了一半。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Apple Watch Series 6,Apple Watch SE。（圖／記者邱倢芯攝）

而打開盒裝就會發現，這次所推出的Apple Watch Series 6與Apple Watch SE並沒有附贈充電頭。

▼Apple Watch Series 6（最下方）、Apple Watch SE（中）盒裝內部不再隨附充電頭；最上方為Apple Watch Series 5盒裝設計。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Apple Watch Series 6,Apple Watch SE。（圖／記者邱倢芯攝）

Apple Watch Series 6
這次記者所取得的Apple Watch Series 6顏色為特殊色藍色，而這次Apple所推出的另款特殊色錶殼為(PRODUCT)RED；一如先前的計畫，如果果粉選購(PRODUCT)RED手錶產品，Apple每筆銷售的部分收入將用於資助非洲撒哈拉以南地區的HIV病毒/愛滋病防治計畫。

而除了藍色與(PRODUCT)RED外，這次的Apple Watch Series 6也有石墨色與金色不鏽鋼錶殼選擇。

血氧飽和度檢測
這次Apple Watch Series 6最大的特點就是新增了血氧飽和度（SpO2）偵測功能，透過這項功能，手錶可以在15秒內快速地偵測你的血氧飽和度，以做為你瞭解整體健康狀況的重要指標。

只不過，因為早先Apple Watch的心電圖（ECG）功能台灣尚未能使用，因此有不少果粉擔心，這次台版的Apple Watch Series 6功能是否也為「閹割」版；而記者在實際使用後發現，血氧飽和度檢測可以即開即用，並未被官方鎖起。

據了解，這是因為Apple這次強調血氧飽和度檢測功能並非要作為醫療用途使用，而是強調要讓使用者了解自身的「健康」狀況，因此血氧飽和度檢測功能是確定可以直接在台版Apple Watch Series 6啟用的。

▲▼Apple Watch Series 6,Apple Watch SE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲在Apple Watch Series 6與手機配對時可直接啟用血氧濃度檢測功能。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Apple Watch Series 6,Apple Watch SE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼在手機當中設定開啟血氧濃度檢測功能後，即可在手錶內的App找到這項功能（上圖紅框處）；點取App後，依照App指示操作，即可快速地檢測自己的血氧濃度（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Apple Watch Series 6,Apple Watch SE。（圖／記者邱倢芯攝）

而Apple Watch Series 6這次能做到血氧濃度檢測，是在錶背加入了四組綠色、紅色及紅外線LED，進行血氧濃度測量時，LED會發出紅色光線與紅外線，穿透皮膚照射手腕上的血管，光電二極體會捕捉反射回來的光線，偵測你的血液顏色，血液的顏色能顯示出血氧濃度。

不過，血氧檢測不僅有在你特地開啟App時才會進行檢測，而是會在一整天裡定期測量你的血氧濃度，並會在你保持靜止狀態時進行測量。另外，如果你啟用睡眠模式並配戴著Apple Watch Series 6睡覺，Apple Watch也將在夜間進行背景測量。

Apple Watch SE
今年的蘋果手錶產品還有另一項亮點，那就是推出了平價版的Apple Watch SE（售價8,900元）。對於許多想要入手蘋果手錶，但是又覺得先前的定價有點超出預算的消費者，Apple Watch SE會是一個不錯的入門選擇。

此外，Apple最貼心的地方是，Apple Watch SE的外型並沒有因為是「平價版」而與先前的手錶產品有所差異，僅在功能設計上有些許的減少。

▲▼Apple Watch Series 6,Apple Watch SE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Apple Watch Series 6（左）與Apple Watch SE（右）外型幾乎一模一樣（上圖）；如果要從外觀分辨，那麼就要翻到錶背直接查看型號（下圖紅框處）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Apple Watch Series 6,Apple Watch SE。（圖／記者邱倢芯攝）

不過Apple Watch Series 6與Apple Watch SE開箱時可以明顯感受到兩者在價格上的不同；Apple Watch Series 6盒內的錶芯保護套與Apple Watch SE錶芯保護套在設計質感上就有明顯的差距。

▼Apple Watch Series 6（左）與Apple Watch SE（右）錶芯保護套質感上有明顯的差異。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Apple Watch Series 6,Apple Watch SE。（圖／記者邱倢芯攝）

在功能方面，許多台灣果粉在意的跌倒偵測、SOS緊急服務、全球緊急電話等，Apple Watch SE也都將提供。不過這次Apple Watch Series 6新增的血氧濃度檢測、未來台灣可能將開放的心電圖功能，以及從第五代蘋果手錶起提供的螢幕恆亮功能，Apple Watch SE就將不會提供。

家庭共享設定
而提到Apple Watch，就要提到這次官方特別推出的「家庭共享設定（Family Setup）」功能，有了這項功能，即便家中的孩童、長輩並未持有iPhone，一樣可以享受到Apple Watch所帶來的好處。

舉例來說，父母如果認為家中孩童還不到應該持有一支智慧手機的年紀，但又為了掌握孩童安全等，可以買支Apple Watch，並利用家庭共享設定，透過家長的iPhone設定子女的Apple Watch，爸媽可以透過這樣的功能來管理小孩的作息、孩童外出時是否有抵達正確的地點，甚至可以用來了解孩童的睡眠狀況、有沒有正確的洗手等。

因為這次Apple新增了家庭共享設定功能，因此在iPhone與手錶綁定的畫面，會跳出兩種選擇，分別是「為我自己設定」與「為家庭成員設定」。

▼Apple Watch家庭共享設定。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Apple Watch Series 6,Apple Watch SE。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，一支iPhone最多可以綁定5支手錶；且因為這些資料所需要佔的空間不大，因此不必擔心5支手錶所回傳的數據會塞滿你的iPhone手機記憶體。

但是要注意的是，想要使用「家庭共享設定」，並不是只要買支Apple Watch就可以直接綁定使用的。為了要讓每支手錶都能有撥打電話、傳送簡訊、收發e-mail的功能，因此需要搭配電信商的門號資費，才能夠使用。

目前Apple在全世界有12個國家地區開放此項功能，而初期已與Apple台灣合作的電信商有中華電信與台灣大哥大；不過Apple的核心理念就是要讓通訊、連網能力無所不在，因此未來也會跟更多的電信運營商進行洽談合作。

因此很明顯可以看出，這次推出的Apple Watch SE與家庭共享設定是「相輔相成」的；你可以利用自己的iPhone與家中孩子或長輩的手錶配對，較便宜的Apple Watch SE能讓各世代的家庭成員保持更緊密的聯繫。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／謝和弦離婚Keanna　首發聲了！
不買房「最想住台灣哪縣市？」　網點名這裡超可以
雨彈擴大襲台「時間點出爐」　中秋連假天氣搶先看
小鬼永眠陽明山！吳宗憲忍淚曝「最後遺容」...陪黃爸選位
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果更改政策：「編織錶環」size 若不合適　可單品退貨

豆腐頭掰掰了！Apple Watch S6、SE開箱　S6血氧濃度即開即用

全台首度！Yahoo TV虛擬網紅前進臺中國美館展出

亞馬遜「球狀」新音箱登場！　同時發布雲端遊戲服務「Luna」

蘋果釋出 iOS 14.0.1 更新！　修復小工具顯示及網路連接問題

iPhone 12 新型充電線照片外流！　編織材質更耐用

HTC VIVELAND最新力作　VR密室逃脫《波斯王子：時之刃》正式亮相 

iPhone 12回歸經典方塊機身推出玫瑰金　夜幕綠SE2也曝光

Reels更新版「再戰TikTok」！ 用戶可錄製影音秒數加倍　延長至30秒

掌握 iOS 14 兩招新技能　iPhone 用起來超順手！

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

蘋果更改政策：「編織錶環」size 若不合適　可單品退貨

豆腐頭掰掰了！Apple Watch S6、SE開箱　S6血氧濃度即開即用

全台首度！Yahoo TV虛擬網紅前進臺中國美館展出

亞馬遜「球狀」新音箱登場！　同時發布雲端遊戲服務「Luna」

蘋果釋出 iOS 14.0.1 更新！　修復小工具顯示及網路連接問題

iPhone 12 新型充電線照片外流！　編織材質更耐用

HTC VIVELAND最新力作　VR密室逃脫《波斯王子：時之刃》正式亮相 

iPhone 12回歸經典方塊機身推出玫瑰金　夜幕綠SE2也曝光

Reels更新版「再戰TikTok」！ 用戶可錄製影音秒數加倍　延長至30秒

掌握 iOS 14 兩招新技能　iPhone 用起來超順手！

林哲熹狂撩女心當「小奶狗」　跪吻腳尖一路親到小腿

爆米花聯盟　胡智為、曾仁和、宋文華參賽

台上遭男星摟腰　關之琳頻閃開「眼神超嫌棄」…網轟：這是騷擾

謝和弦離婚Keanna首發聲！　「我太爛了，前妻值得更好的」

美國Google服務當機　最新修復狀況看這裡

北富銀力挺永續擴大綠色授信　綠電產業授信餘額年成長近8成

泰王「戰20女」後首露面…身邊竟只剩正宮　千名示威者籲削弱王權

曾文水庫蓄水量剩39％持續偏低　黃偉哲呼籲民眾節約用水兼防疫

敏成「整廠輸出模式」赴美設廠　再攜手東協國家打造「防疫產業鏈」

RYUJIN高冷形象破功　ITZY認「私下模樣」被拍到！憶台粉直呼好驚人

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

3C家電熱門新聞

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

iPhone 12 新型充電線照片外流！　編織材質更耐用

iPhone 12回歸經典方塊機身

iPhone 12系列「新命名曝光」！ 爆料達人：將在10/13發表

掌握 iOS 14 兩招新技能　iPhone 用起來超順手！

iPhone12發表日曝光！　傳10月這天登場

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

Touch ID 回歸 iPhone 12？　外媒揭 Apple 指紋辨識設計

Google Pixel 新機 CP 值超高！　外媒曝完整規格

下一代 iPad Pro 將成蘋果首款配備 mini LED 的產品！　可望在年底前問世

iOS 14隱藏秘技大公開！　六大懶人小撇步一次看

HTC VIVELAND最新力作　VR密室逃脫《波斯王子：時之刃》正式亮相 

錯過 iPhone 舊機換新機的「關鍵時刻」！　果粉損失最高破萬元

iPhone SE 2傳搭載「新中階晶片B14」！ 售價約萬元

更多熱門

相關新聞

Apple Watch 6 拆解報告出爐！iFixit 發現內藏更大電池　維修更方便

Apple Watch 6 拆解報告出爐！iFixit 發現內藏更大電池　維修更方便

Apple Watch Series 6已於上週推出，雖然外型跟前代相似，但經過iFixit拆解發現，為了支援血氧探測等新功能，蘋果這次進行許多調整和修改。

搭配新Apple Watch指定資費購機價最低0元起

搭配新Apple Watch指定資費購機價最低0元起

新Apple Watch今開放預購　下手前你該了解這些功能

新Apple Watch今開放預購　下手前你該了解這些功能

中華電公布新Apple Watch資費

中華電公布新Apple Watch資費

選哪款 Apple Watch 比較好？　Series 3～Series 6 規格統整

選哪款 Apple Watch 比較好？　Series 3～Series 6 規格統整

關鍵字：

Apple Watch Series 6Apple Watch SE

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

快訊／小鬼搭白車「純白棺木」送抵二殯！

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面