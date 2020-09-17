選哪款 Apple Watch 比較好？　Series 3～Series 6 規格統整

▲Apple Watch 上的功能與人們的健康和生活日益相關。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）



記者謝仁傑／綜合報導

近年來，Apple Watch 已經躋身為蘋果產品的主角之一，為蘋果帶來相當可觀的收益。Apple Watch Series 6 及平價款 Apple Watch SE 即將在 17 日開放預購，售價也已在官網和 Apple Store 上公佈了；此外，蘋果也會繼續販售 Apple Watch Series 3 做為入門款。

智慧手錶的功能日益與人們的健康和生活有關，因而成為越來越被重視的產品，至今心電圖已不稀奇，甚至加入血氧感測器和睡眠追蹤等功能，或許日後出現偵測血糖的可能都是可以想像的。

比較蘋果本季推出的兩款 Apple Watch、剛下市的 Series 5，以及保留下來的入門款 Series 3，究竟有哪些差異呢？想要踏入這個坑的人又該怎麼選擇呢？

蘋果官網現在已經停止販售 Series 5，不過原則上 Series 5 跟 Series 6 除了血氧偵測功能之外，差異其實不大，且 Series 5 通路販售目前約落在 12,400 元，與 Series 6 價差僅 500 元。

Series 3 的官方售價為 6,400 元，而 SE 的售價則為 8,900 元，考慮入手 Apple Watch 的人可視自身情況選購，較常運動的人選擇 SE 會更加合適。

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