新Apple Watch今開放預購　下手前你該了解這些功能

▲在下手新Apple Watch前，應該要先了解新功能有哪些。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

記者邱倢芯／台北報導

Apple終於在台灣時間昨（16）日凌晨1點舉辦秋季新品發表會，只不過這次的發表重點落在Apple Watch與iPad產品上；不過，針對蘋果手錶產品，大家勢必還有許多疑惑，像是血氧功能台灣是否會開放、家庭共享功能中一支iPhone最多能夠綁定多少支Apple Watch等。

家庭共享設定（Family Setup）

相較於新手錶產品，對於許多使用者來說，最想了解的想必是可以掌握全家人健康狀況的家庭共享設定了。

家庭共享設定最棒的一點，就是可以讓仍未擁有iPhone的使用者（例如家中孩童、長輩等）也可以享受到Apple Watch所帶來的好處，舉凡像是通訊、健康、健身與安全等。

▼透過家庭共享設定，可以在iPhone當中最多綁定5支Apple Watch。（圖／Apple提供）

舉例來說，父母如果認為家中孩童還不到應該持有一支智慧手機的年紀，但又為了掌握孩童安全等，可以買支Apple Watch，並利用家庭共享設定，透過家長的iPhone設定子女的Apple Watch，爸媽可以透過這樣的功能來管理小孩的作息、孩童外出時是否有抵達正確的地點，甚至可以用來了解孩童的睡眠狀況、有沒有正確的洗手等。

不過你可能會好奇，在一支iPhone當中到底可以綁定幾支Apple Watch？據了解，一支iPhone最多可以綁定5支手錶；且因為這些資料所需要佔的空間不大，因此不必擔心5支手錶所回傳的數據會塞滿你的iPhone手機記憶體。

但是要注意的是，想要使用「家庭共享設定」，並不是只要買支Apple Watch就可以直接綁定使用的！為了要讓每支手錶都能有撥打電話、傳送簡訊、收發e-mail的功能，因此需要搭配電信商的門號資費，才能夠使用。

目前Apple在全世界有12個國家地區開放此項功能，而初期已與Apple台灣合作的電信商有中華電信與台灣大哥大；不過Apple的核心理念就是要讓通訊、連網能力無所不在，因此未來也會跟更多的電信運營商進行洽談合作。

Apple Watch S6

Apple Watch S6這次又新增了一大亮眼功能，那就是「血氧偵測」；Apple Watch S6將會透過綠色、紅色和紅外線 LED 組成的四組叢集，及四組光電二極體來測量自血液反射回來的光線，用以偵測血氧濃度，並讓使用者進一步的了解自身健康狀況。

▼Apple Watch S6將會透過綠色、紅色和紅外線 LED 組成的四組叢集，及四組光電二極體來測量自血液反射回來的光線，用以偵測血氧濃度。（圖／Apple提供）

值得一提的是，這次Apple Watch S6中所搭載的血氧偵測功能，如果使用者特定開啟手錶中的App進行測量，僅需15秒就可以完成偵測。且偵測的動作也相當簡單，你只要坐著不動、將戴錶的手平穩地方在桌面上，並維持錶面朝上，在開啟血氧偵測App後，即可測量。

不過，即便使用者沒有特地開啟血氧偵測App進行測量也沒關係，手錶也會定時地替你進行測量，以記錄下你的身體狀況變化。

但是有許多人可能會問「心電圖（ECG）功能在台灣耗時許久，最近好不容才拿到許可證，血氧功能這次是否也不會第一時間開放？」

據了解，台灣已列在Apple Watch S6血氧偵測功能開放的首波名單當中，其原因在於，這次Apple將血氧偵測視為一般的「健康」功能，並非要作為醫療之用，這項功能不會受到醫療法規規定。因此，幾乎可以篤定地說，Apple Watch S6在台灣一正式開賣後，使用者立刻就可以享受到血氧偵測的好處。

另一方面，這次Apple Watch S6的充電速度，相較於Apple Watch S5有更大的進步。據了解，Apple Watch S6的電量從0~80%，大約需要1小時，相較於Apple Watch S5加快了30%；而如果是從0~100%，則需要1.5小時，相較於Apple Watch S5加快了40%。

此外，在前一代手錶產品所推出的恆亮螢幕功能，這次在Apple Watch S6中也繼續沿襲，不過這次Apple Watch S6螢幕恆亮功能的亮度提升，以確保使用者在強光底下也能夠看得清楚。

Apple Watch SE

這次Apple秋季新品發表會中另一大亮點，莫過於推出了平價版的Apple Watch SE。

▼Apple Watch SE。（圖／Apple提供）

這款手錶產品最特別的是，外型與Apple Watch S6相同，且Apple Watch S6大多數功能Apple Watch SE也都有，除了螢幕恆亮、血氧偵測等，舉凡像是跌倒偵測、SOS緊急服務、全球緊急電話功能，以及噪音偵測等功能，Apple Watch SE通通都有，但是在台灣的售價卻少了Apple Watch S6達4,000元。

Apple Watch SE相當適合想要買智慧錶給家中孩童的父母，再搭配上上述的「家庭共享設定」，就可以輕鬆地掌握孩子的睡眠、體能訓練等生理數據。

對於Apple Watch SE，你可能會問「與Apple Watch S3有何不同？且Apple Watch S3降價後比Apple Watch SE更便宜。」

事實上，Apple Watch SE的錶面面積較Apple Watch S3多了30%，雖然都有支援SOS緊急服務，不過Apple Watch S3卻少了全球緊急電話、跌倒偵測，以及噪音監測等功能；再者，Apple Watch SE所搭載的處理器是S5晶片，而Apple Watch S3內建的僅是S3晶片。

錶帶

不免俗地，Apple今年在更新手錶產品後，也推出了新款的錶帶以供選擇。這次最特別的新錶帶，就是「單圈錶環」，這款新錶帶沒有任何傳統的錶帶扣件、固定裝置、也沒有錶帶重疊的地方，因此官方認為配戴起來會更為舒適。

據了解，一般的單圈錶環材質為液體矽膠，延展性較好；而一般版的單圈錶環有7色可選，並推出9個尺寸選擇，讓所有的用戶都可以找到適合自己的單圈錶環尺寸。

▼Apple Watch矽膠單圈錶環（紅）、編織單圈錶環（藍）。（圖／Apple提供）

另外，這次Apple也推出了編織單圈表環，這款錶環是由一萬六千個矽膠絲線編織而成，有5個顏色選擇。而針對皮革錶帶，這次Apple則是推出了皮革荔紋錶帶，不過皮革荔紋錶帶就不是以錶環的方式呈現，而是採傳統的兩段式錶帶方式。

▼Apple Watch皮革荔紋錶帶。（圖／Apple提供）

另一方面，如果你對單圈錶環有興趣，但卻又不知道自己的手適合什麼尺寸，官網上也有提供對照方式，以利果粉買到適合自己的錶環尺寸。