電信三雄公布新Apple Watch資費　購機價最低0元起

▲電信三雄公布Apple Watch S6、Apple Watch SE資費。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

記者邱倢芯／台北報導

Apple於台灣時間16日凌晨公布新手錶產品Apple Watch S6與Apple Watch SE，台灣也隨即在17日開放預購；而在電信資費方面，中華電、台灣大、遠傳也陸續公布新Apple Watch資費，果粉只要搭配指定資費，就有機會將Apple Watch S6、Apple Watch SE 0元帶回家。

中華電信

想要入手Apple Watch S6或Apple Watch SE的消費者只要，搭配中華電的精采5G購機方案，就有機會以0元入手平價版的Apple Watch SE。

舉例來說，消費者若是想入手Apple Watch SE（40mm、GPS版），只要搭配精采5G購機999型方案、綁約36個月，就可以0元的購機價將Apple Watch SE帶回家。

除此之外，中華電這次也與Apple合作Apple Watch的家庭共享設定（Family Setup）；即日起，果粉也可於全台中華電門市申辦Apple Watch「手錶專用門號」服務，最低月繳199元起，即可透過行動網路支援Apple的家人共享設定功能，讓未持有iPhone的孩童與年長者，也能隨時透過Apple Watch與家人保持聯繫，18歲以下學生與60歲以上樂齡族群再享每月149元優惠價；中華電信並提供該服務免收首次設定費(原價300元)，讓客戶樂享優質的行動上網服務。

▼中華電信Apple Watch Series 6、Apple Watch SE精采5G購機方案。（圖／中華電信提供）

台灣大哥大

台灣大也宣布，即日起全新Apple Watch S6及Apple Watch SE在myfone購物及momo購物網電商通路開放預購，並將於9/22同步在實體、網路門市正式開賣，消費者申辦台灣大5G指定專案，最低可享0元入手Apple Watch S6及Apple Watch SE。

另外，台灣大這次也與Apple合作家庭共享設定功能，最低月繳129元，就能讓Apple Watch擁有獨立門號，可讓家中沒有手機的孩子或長輩，改用Apple Watch保持聯絡，包括收發話或傳簡訊，帳單也可清楚了解通話量及使用量。

▼「Apple Watch獨立門號」資費表。（圖／台灣大哥大提供）

遠傳電信

遠傳也宣布，自9月22日起，遠傳各門市及網路門市銷售Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)版與Apple Watch SE (GPS + Cellular)版。為提供「果粉」更輕鬆的入手方案，申辦遠傳指定方案搭配「一號多機」服務，月付1,198，簽約 36個月， Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)版只要0元即可帶回家。

▼遠傳Apple Watch Series 6 與 Apple Watch SE專案資費表。（圖／遠傳電信提供）