「加糖漢堡」挨轟消費台南人！漢堡王緊急喊卡：不主動提供糖包

▲漢堡王推台南限定加糖漢堡。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）今年9月回歸台南，並特意為了愛吃糖的台南人量身打造「巧克力華堡」，鹹甜滋味掀起轟動。近日加碼宣布於中秋假期連4天推出「加糖漢堡」，孰料卻挨轟「消費台南人」，對此，業者緊急喊卡、取消活動表示：「將不主動提供糖包及紀念貼紙。」

漢堡王原定於10月1日起至4日加碼推出台南限定「加糖漢堡」，期間只要到台南店購買漢堡，就可獲得「台南限定·加糖自己來」糖包限定包裝，不管是想要全糖還是半糖，通通自己加，每日數量有限、供完為止，孰料活動一曝光竟遭到台南人狂酸「感覺好像台南人都是螞蟻一樣，這樣消費台南人，我可是不會去吃的」、「怎麼感覺在嘲諷台南人」、「好噁！不要有刻板印象認為台南人都愛吃甜，令人傻眼」。

對此，漢堡王作出最新回應表示將取消「隨堡附糖包」活動，業者指出，活動原為呼應網友希望華堡加糖進軍台南的願望，故才推出其服務，「現考量中秋連假的供餐效率並顧及顧客感受，決定先取消活動，未來會持續推出符合消費者需求的促銷活動。」

【你可能也想看】

►補班小確幸一次看！人氣手搖飲買1送1、冰淇淋第2杯5折

►就開在賣場內！家樂福全台首間「火鍋店」來了 甜點、飲料無限供應

►周六補班不憂鬱！超商優惠懶人包「咖啡買1送1、點心第2件6折」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►夏日玩農場，超划算票券搶購中