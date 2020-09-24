周六補班不憂鬱！超商優惠懶人包「咖啡買1送1、點心第2件6折」

▲補班日超商優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

10月即將迎來中秋假期、國慶連假，不過本周六要搶先補班1天，為了讓上班族們能夠提振精神，工作不嫌累，4大超商紛紛祭出超狂優惠，像全家有咖啡買1送1，7-11則推出多樣人氣飲品如黑糖珍珠撞奶、冰淇淋紅茶任選第2杯7折，趕緊把握機會喝一波。

▲OK mart咖啡、點心都有優惠。

●7-11

7-11即日起至10月6日推出CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶全品項任選第2杯7折，包括人氣黑糖珍珠撞奶、蜜柚氣泡珍珠、四季春青茶、冰淇淋紅茶等通通都有。

●全家

全家於補班日加碼祭出咖啡優惠，9月26日至28日使用APP隨買跨店取，有單品中杯熱美式、單品中杯熱拿鐵買1送1優惠，會員每人限購2組。另至10月6日止，至全台門市還有購買森永牛奶糖拿鐵、森永牛奶糖Q奶茶，享任選2杯99元優惠價。

●OK mart

OK mart補班日（26日）推出咖啡、點心優惠，有大杯冰或熱美式、拿鐵同品項買2送2，還有芋泥菠蘿泡芙第2件6折。

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