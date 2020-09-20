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汪洋「海峽論壇」錄影致詞　陸委會：沒有實質成效的統戰大會

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▲▼第十二屆海峽論壇,大陸國台辦副主任龍明彪,大陸政協主席汪洋視訊致詞,福建省委書記于偉國, 新黨主席吳成典 。（圖／記者任以芳攝）

▲第十二屆海峽論壇召開，大陸全國政協主席汪洋透過錄影致詞，本人並未到場。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／台北報導

中共對台大型交流活動「海峽論壇」今日上午在廈門開幕，大陸全國政協主席汪洋雖未到場，但仍以錄影方式致詞表示，台獨是絕路，「大陸堅持在九二共識基礎上推動兩岸和平發展」。對此，陸委會晚間發表聲明稿強調，台灣的國家發展有自己的道路與堅持，從來不是任何一方的棋子，也絕不接受被設定政治框架。

陸委會進一步表示，近期中共不斷對臺針對性軍事威嚇挑釁，復在統戰大會闡述沒有實質成效的融合措施，顯示其策略的兩面性及矛盾章法，無法獲得臺灣人民認同、更不會妥協。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會認為海峽論壇是統戰大會，推行沒有成效的融合措施。圖為陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會呼籲，面對當前複雜情勢，北京方面切勿誤判情勢，應自我克制、嚴肅省思應擔當之責任。我政府維持台海現狀的政策一貫，也將堅定捍衛國家主權、台灣民主與自主性。

針對汪洋在海峽論壇上的主張，陸委會表示，北京當局以其片面「一中原則」主張、文攻武嚇手段，企圖施加台灣屈服接受，凸顯出其無法務實處理兩岸政治分歧，此乃當前台海情勢風險升高的根本肇因。

事實上，近期因美國務院次卿來台，中共解放軍連續兩日派出共37架軍機擾台，加以今年海峽論壇受「求和說」影響，國民黨決定不派員出席，創下舉辦以來第一次的國共零互動，陸方全國政協主席也未做為大陸最高層級中央官員與會，更讓兩岸關係添加變數。

汪洋20日上午透過錄影致詞指出，台獨是絕路，挾洋自重只會給台灣帶來不可承受的風險，「中國大陸在一窮二白的年代鐵骨錚錚，今天更不會容忍國家主權、安全受到任何損害。」

汪洋說，台灣有人要限縮兩岸交流合作，妄圖與大陸經濟脫鉤，文化斷鏈，這不是政治分歧，而是歷史逆流，不是為民眾興利，而是為了一己之私，對台灣有百害無一利。

►時間對我們來說完全沒用！

▼第十二屆海峽論壇在廈門召開，台灣方面有新黨主席吳成典特意赴陸出席，並在台上致詞。（圖／記者任以芳攝）

▲▼第十二屆海峽論壇,大陸國台辦副主任龍明彪,大陸政協主席汪洋視訊致詞,福建省委書記于偉國, 新黨主席吳成典 。（圖／記者任以芳攝）

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海峽論壇陸委會王金平國民黨兩岸大陸台灣福建一國兩制中華民國廈門汪洋統戰

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