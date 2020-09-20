汪洋「海峽論壇」錄影致詞　陸委會：沒有實質成效的統戰大會

▲第十二屆海峽論壇召開，大陸全國政協主席汪洋透過錄影致詞，本人並未到場。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／台北報導

中共對台大型交流活動「海峽論壇」今日上午在廈門開幕，大陸全國政協主席汪洋雖未到場，但仍以錄影方式致詞表示，台獨是絕路，「大陸堅持在九二共識基礎上推動兩岸和平發展」。對此，陸委會晚間發表聲明稿強調，台灣的國家發展有自己的道路與堅持，從來不是任何一方的棋子，也絕不接受被設定政治框架。

陸委會進一步表示，近期中共不斷對臺針對性軍事威嚇挑釁，復在統戰大會闡述沒有實質成效的融合措施，顯示其策略的兩面性及矛盾章法，無法獲得臺灣人民認同、更不會妥協。

▲陸委會認為海峽論壇是統戰大會，推行沒有成效的融合措施。圖為陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會呼籲，面對當前複雜情勢，北京方面切勿誤判情勢，應自我克制、嚴肅省思應擔當之責任。我政府維持台海現狀的政策一貫，也將堅定捍衛國家主權、台灣民主與自主性。

針對汪洋在海峽論壇上的主張，陸委會表示，北京當局以其片面「一中原則」主張、文攻武嚇手段，企圖施加台灣屈服接受，凸顯出其無法務實處理兩岸政治分歧，此乃當前台海情勢風險升高的根本肇因。

事實上，近期因美國務院次卿來台，中共解放軍連續兩日派出共37架軍機擾台，加以今年海峽論壇受「求和說」影響，國民黨決定不派員出席，創下舉辦以來第一次的國共零互動，陸方全國政協主席也未做為大陸最高層級中央官員與會，更讓兩岸關係添加變數。

汪洋20日上午透過錄影致詞指出，台獨是絕路，挾洋自重只會給台灣帶來不可承受的風險，「中國大陸在一窮二白的年代鐵骨錚錚，今天更不會容忍國家主權、安全受到任何損害。」

汪洋說，台灣有人要限縮兩岸交流合作，妄圖與大陸經濟脫鉤，文化斷鏈，這不是政治分歧，而是歷史逆流，不是為民眾興利，而是為了一己之私，對台灣有百害無一利。

►時間對我們來說完全沒用！

▼第十二屆海峽論壇在廈門召開，台灣方面有新黨主席吳成典特意赴陸出席，並在台上致詞。（圖／記者任以芳攝）