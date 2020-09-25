賣「iPhone原廠充電線」只賺638元　衰男下場慘賠47倍

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義蔡姓男子在網拍平台販售手機傳輸線、充電線等用品，並標榜是原廠貨，結果只賺進638元就被抓；他挨告之後坦承知道貨物都是仿冒品，最終被依以詐欺取財罪判處有期徒刑6月，緩刑2年，還得向公庫支付3萬元，全案仍可上訴。

▲蔡男賣2條仿冒充電線，結局慘賠47倍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

蔡男在判決書中提到，販賣傳輸線時有標明是原廠貨，例如「APPLE充電線、傳輸線、豆腐頭、充電器、耳機，原廠盒裝」等等，但扣案的所有東西都是仿冒的，「我知道都是假的，這些都是要拿來賣的」，不過，在拍賣平台上販售至今，也才賣出2條充電線，一共638元。

嘉義地院法官認為，蔡男透過網路販售侵害商標權的仿冒商品，導致消費者誤以為買到正品而付錢，行為實屬不該，但考量到他只賺進638元，相較於詐騙集團動輒數十萬、數百萬元的案子，犯罪情節顯然輕微許多，若依法判處最低刑度，仍猶嫌過重，因此依《刑法》第59條規定酌減其刑。

法官接著指出，蔡男以詐術販賣假貨，顯然缺乏尊重他人智慧財產權的觀念，破壞商品交易秩序，也造成美商公司的損害，念在他犯後態度良好，也有和解意願，家中經濟狀況普通，最終依詐欺取財罪判處有期徒刑6月，緩刑2年，還得向公庫支付3萬元，全案仍可上訴。